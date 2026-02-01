醫藥／男人沒性趣 先驗睪固酮

我的頻道

男性會因為睪固酮減少，會出現容易疲累、性欲低等症狀；示意圖。（圖／123RF）
男性性功能障礙主要分成三類：性欲減低、勃起功能障礙、早洩。醫師表示，性功能障礙有時候不只是生理問題，也可能合併心理因素，建議可以先至泌尿科求診，抽血檢查排除睪固酮過低等因素，再轉介身心科治療。

1.性欲低落

多為睪固酮低落引起，建議早上抽血檢測較準確。

台北榮總泌尿部主治醫師黃奕燊說，性欲減低主要是病人主觀認定，如原本看到異性、配偶會有興致，卻變得清心寡欲、提不起勁等。男性睪固酮和性欲最為相關，其餘原因可能是壓力或是吃抗憂鬱藥物造成，因此，臨床上會先抽血檢查睪固酮是否過低，1毫升血液中若不到3奈克即為過低。睪固酮會隨著年紀減少，35歲男性每年約會減少1%至2%，減少到一定程度，會出現容易疲累、情緒不穩定、活動力下降、性欲低下等症狀。

2.勃起功能障礙

勃起軟硬度有程度之分，可能是心因性也可能血管問題。

勃起功能障礙的程度不同，有的人連一開始進入陰道都有困難，有的人可能只是無法完成行房。黃奕燊說，勃起功能有量表問卷，患者可評估自己對勃起狀態的信心、射精前表現等，分數過低者可能有勃起功能障礙。若依照陰莖硬度評估，最硬類似小黃瓜，帶皮香蕉次之，硬度若僅有不帶皮香蕉程度或是蒟蒻等，可能無法行房。

黃奕燊說，如果是睪固酮不足導致的勃起功能障礙，補充睪固酮可以改善。若為血管問題，則可能要使用血管擴張藥物，如威而鋼，或是搭配內科治療等。此外，也要注意生活習慣，戒菸、進行有氧運動，改善血管彈性。他提醒，如果有勃起功能障礙，又出現容易喘、體力變差等，必須留意是否也有心血管相關疾病。

3.早洩

早洩原發性與遺傳相關，續發性可能受勃起障礙影響。勃起功能障礙者時常合併早洩，而有的早洩者會誤認為自己是勃起功能障礙，黃奕燊說，其實早洩患者可完成射精，只是時間較短。一般而言，「原發性早洩」指第一次性行為時開始，就一直都是很快射精，約以一分鐘內射精為標準，通常是受遺傳影響；「續發性早洩」則指剛開始射精的時間正常，後來變短，通常以二至三分鐘內射精為標準，可能受勃起功能障礙影響。

治療上，黃奕燊說，會檢查泌乳激素或是甲狀腺素等內分泌是否正常。用藥則考慮短效SSRI（血清素再吸收抑制劑）讓腦內的血清素提高，或是外用噴霧使用在龜頭，降低生殖器敏感，延長行房時間。

