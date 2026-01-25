理財百科／新年加薪別急著花錢 這是增加儲蓄好時機

我的頻道

編譯廖振堯
如果今年獲得加薪，正是提高儲蓄率的絕佳時機。(圖／123RF)
如果今年獲得加薪，正是提高儲蓄率的絕佳時機。(圖／123RF)

人們一看到加薪，可能就會忍不住開始多花錢，像是訂閱服務、買新衣服，或其他能讓生活稍微更美好的開銷。財經網站The Motley Fool指出其實不需要這麼急於「改善」生活，雖然這種心態完全可以理解，問題在於一旦習慣每個月領到更多薪水、花更多錢後，要再挪一筆錢去退休儲蓄，心理上就會變得更難割捨。

及早關注退休帳戶

新的一年，生活節奏可能忙碌起來並忽略了財務管理，因此最好一開始就花點時間檢視並管理退休帳戶。如果今年獲得加薪，這正是提高儲蓄率的絕佳時機；同時，也應確認你的投資組合是否到位，並確保自己能拿到最高的401(k)雇主匹配(employer match)。

報導稱，關鍵在於一開始就把誘惑排除在外，只要從未真正習慣擁有那筆「多出來的錢」，自然也不會覺得少了它。最好的做法是一開始就自動化提高退休儲蓄的提撥金額。如果你有公司提供的401(k)計畫，可以告知薪資或人資部門希望提高儲蓄提撥比率；如果是個人退休帳戶(IRA)，則可以設定每月自動扣款，金額以加薪後增加的收入為基準。

把加薪直接存起來確實是讓退休儲蓄更加理想的好方法，但並不是唯一該採取的行動。首先如果是401(k)，務必清楚了解今年公司提供的雇主匹配(employer match)是多少，並設法拿到全額(也就是自身供款必須夠多)，避免白白讓退休儲蓄的「免費錢」飛了。

您的加薪或許能讓提撥比率提高到足以拿到完整的雇主匹配，但如果不夠，就得考慮其他策略來補足差距，例如降低支出，或發展副業來增加收入。雇主匹配絕對不是可有可無的一筆錢，因為這不只是少了投入401(k)的本金，還等於失去讓這筆錢投資、增值的機會。

而說到投資，新年頭一件事就是檢視投資組合，確認它是否真正帶來收益。如果在IRA中持有個股，務必確保投資組合配置均衡。也許某些股票在2025年大幅上漲、占投資組合很高的比率，可能需要重新平衡以免過度集中於單一公司。

如果使用的是401(k)，請特別留意投資費用。與IRA不同，401(k)通常只能投資於特定基金而非個股，若基金的各項費用侵蝕太多報酬，可能該考慮減少配置主動式管理的共同基金或目標日期基金，轉而選擇低成本、追蹤整體市場的指數型基金。

退休 401(k)

