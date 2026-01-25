封面故事／華府空難周年／關鍵時間軸 還原毀滅性悲劇

2025年華府空難發生後，搜救人員在波多馬克河漏夜搜尋打撈，圖中可見黑鷹直升機殘骸露出河面。(路透)

前言：2025年1月29日晚間8時47分，一架美國航空公司班機準備降落在華府 雷根機場(Ronald Reagan Washington National Airport)時，與一架陸軍的黑鷹直升機空中相撞，雙雙墜入波多馬克河中，總共造成60名旅客、4名客機組員與3名軍職人員喪生；這是美國自從2001年以來最慘痛的空難。本文綜合事件後的媒體相關報導、官方調查報告，航空公司資料與塔台通話紀錄，試圖還原這起毀滅性悲劇發生之前幾個小時的經過。

2025年12月，一架美國鷹航空班機正飛近雷根機場，背景中可以看到華盛頓紀念碑和傑佛遜紀念堂。2025年1月在此附近的波多馬克河上空發生67死的空難。(路透)

1.東部時間下午3:40 雷根機場

華府雷根機場周遭空域是全世界最複雜、監控最嚴密的空域之一，波多馬克河兩岸都畫有嚴格禁航限制，以保護哥倫比亞特區內的政府機關。但這座機場如同全美各主要機場，一直面臨空中交通管制人力不足的問題。紐約時報指出，截至2023年9月，雷根機場塔台的航管人員配置比標準編制少了將近三分之一。人力短缺迫使許多航管員不得不每周工作六天，每天十小時。

根據聯邦航空管理局(FAA)的初步報告，事故發生當晚的雷根機場塔台空中交通管制(ATC)值班人數低於當時交通量的正常相對應水準。正常情況下，塔台應配置六名航管員，包括一名值班主管。

當天下午3時40分，值班主管允許一名航管員提前下班，並將直升機管制和本地交通管制的工作同時交給另一名航管員負責。

從堪薩斯州直飛華府的死亡班機上，有數名花式滑冰的年輕運動員；空難消息傳出後，不少人為他們祈禱。(歐新社)

2.東部時間下午6:00 威契塔機場

「美國航空」於2024年開闢第一條從堪薩斯州 威契塔艾森豪國家機場(Wichita Dwight D. Eisenhower National Airport)直飛華府的航線，將堪薩斯州最大商業城市與1200哩外的東岸廊帶連結起來，省去旅客在辛辛那提、芝加哥或底特律中轉之苦。實際營運這條航線的是美航旗下全額子公司PSA航空，使用加拿大龐巴迪航太公司(Bombardier Aviation)生產的68人座CRJ-700ER型區間客機，飛行時間約2小時45分。開航以來，儘管客流量不多，但市場需求一直很穩定。

中部時間下午5時(東部時間下午6時)，威契塔機場美航5342號班機開始登機。這班飛機當天晚上共有60名乘客，以及包括正副駕駛和兩名空服員的四人機組。

值得一提的是，乘客中有20人是剛剛結束花式滑冰訓練營的年輕運動員，以及他們的父母和教練，一群人還興高采烈地談論著訓練過程和有關2026冬季奧運的話題；候機室的氣氛顯得比平常熱鬧。

下午5時39分(東部時間下午6時39分)，5342號班機開始後推，然後滑行到跑道，準備起飛。

一架塞考斯基UH-60黑鷹直升機降落在國會山莊附近的國家廣場。2025年華府空難的直升機與此同機型。(路透)

空難當天，28歲的飛行官麗貝卡·洛巴赫駕駛UH-60L型直升機進行例行夜間飛行訓練及夜視鏡飛行考核。(美聯社)

3.東部時間下午6時45分 大衛森陸軍飛行場

同一天下午，維吉尼亞州 南部貝爾沃堡(Fort Belvoir)陸軍第12航空營B連上尉飛行官麗貝卡·洛巴赫(Capt. Rebecca Lobach)向緊鄰著基地的大衛森陸軍飛行場(Davison Army Airfield)航管中心呈交了當天晚上的飛行計畫，她將駕駛UH-60L型直升機，沿著預畫的空中走廊，進行例行夜間飛行訓練及夜視鏡飛行考核。預設無線電代號為PAT25，PAT是「優先空中運輸」(Priority Air Transport)的縮寫。

駐紮在首都和五角大廈的大門口，第12航空營的直升機隊是「政府延續計畫」(Continuity of Government Plan)的關鍵組成部分，負責在國家遭遇緊急狀況時，將政府高級官員和將領運送至安全避難地點。

當時28歲的洛巴赫上尉畢業於教堂山北卡羅來納大學預備軍官團，總飛行時數450小時，其中326小時是在黑鷹直升機上累積的。她是當天任務的機長和受考核飛行員，坐在駕駛艙左側；考核官兼任副駕駛的二級准尉安德魯·伊維斯(CWO2 Andrew Eaves)坐在右側，他同時要負責監看儀表和控制無線電。39歲的伊維斯是陸航老鳥，高中畢業後自願入伍當大頭兵，一路成為直升機飛行員，駕駛過多種機型，總飛行時數968小時，黑鷹直升機駕駛時數300小時。

PAT25任務機是一架塞考斯基UH-60L型黑應式(Sikorsky UH-60L Blackhawk)通用直升機，軍用序號00-26860。最前面的兩個0代表這架直升機是根據2000財年國防預算採購的。隨行機工長是28歲的萊恩·奧哈拉上士(Staff Sgt.Ryan O'Hara)，他是00-26860的保母。

下午6時45分，黑鷹直升機升空，由伊維斯目視操縱，先朝東南方飛行到波多馬克河上方，再交給洛巴赫執行訓練飛行。

雷根機場塔台航管員，在空難前分別民航機和直升機對話。(路透)

4.東部時間晚間8時32分

PAT25首次通報雷根機場塔台，航管員宣布氣壓高度計設定為29.89吋水銀柱，直升機組員跟著複誦了一次參數並調整了高度計設定。接著兩名駕駛換手，在接下來的航程中，由左側的機長洛巴赫操縱直升機，右側的伊維斯監看儀表板和操作無線電。

波多馬克河上空，左側雷根機場的跑道清晰可見。(路透)

5.東部時間晚間8時33分

PAT25請求從直升機航道1號(Helicopter Route 1)轉換至航道4號(Route 4)，目標大衛森陸軍飛行場。五分鐘後，雷根機場塔台同意所請，直升機稍微降低高度，飛越華府外環道(DC Beltway)和波多馬克河交叉點，從河的東南方朝華府市區方向飛去。

6.東部時間晚間8時39分

波多馬克近場管制塔台(Potomac Approach Control)准許美航5342目視進場，降落在雷根機場01跑道。01跑道表示這條跑道的羅盤方位是10度，也就是朝著大約北北東的方向，飛機將從雷根機場的南面進場。大約一分鐘後，美航5342依據儀器降落系統所設定的01跑道降落航線，機身稍微左轉，襟翼放下20度，起落架保持收起狀態。此時航高4000呎，航速170節(約每小時196公里)。

7.東部時間8時43分06秒

美航5342首次呼叫雷根機場塔台，此時飛機距離機場約10.5浬(約12哩)。雷根塔台航管員詢問美航5342組員可否改降33跑道(羅盤方位330度，方向北北西)，組員同意後，塔台隨即宣布准許5342航班降落，組員回答：「收到，33跑道，准許降落。」

此時PAT25位置大約在基伊大橋(Francis Scott Key Bridge)西方約1.1浬(1.3哩)，沿著直升機航道1號飛行，準備轉換到航道4號。

8.東部時間晚間8時45分30秒

PAT25通報飛越林肯紀念堂前方之阿靈頓紀念大橋(Arlington Memorial Bridge)。根據事後解讀黑鷹直升機的機艙通話紀錄器(copit voice recorder，CVR)，副駕駛報告飛行高度300呎，並提醒正駕駛準備降低高度至200呎。正駕駛覆誦降低高度至200呎。

45分48秒，PAT25飛越傑佛遜紀念堂與林肯紀念堂之間的華盛頓潮汐湖(Washington Tidal Basin)，朝西北方前進。

華府空難發生後，救難船隻和人員在波多馬克河持續打撈。(歐新社)

9.東部時間晚間8時46分02秒，撞機前大約2分鐘

雷根塔台航管員呼叫PAT25機組，告知對方一架CRJ-700型客機正在威爾遜總統紀念大橋(Woodrow Wilson Memorial Bridge)以南1200呎高度盤旋，準備降落33跑道。

但事後判讀黑營直升機CVR資料並沒有錄到有關「盤旋」這段。

46分08秒，直升機組員回覆已看到飛機，並請求保持目是間隔，亦即意味著黑鷹駕駛可以靠目測自行和附近飛機保持安全距離。塔台准許請求，但並未確認直升機看到的飛機就是5342航班。

依據雷達顯示，此時美航5342與PAT25的距離為6.5浬(7.5哩)。

美航班機繼續下降，46分29秒，通過1000呎高度線。

由監視器畫面可見直升機在空中撞及民航機的瞬間，空中出現一團火球。(美聯社)

10.東部時間晚間8時47分27秒，相撞前32秒

PAT25飛越東波托馬克公園(East Potomac Park)南端的海恩斯角(Hains Point)。

大約一秒鐘後，5342航班稍微左轉以便對準33跑道，開始最後降落程序，此時高度516呎，速度133節(153哩)。

47分39秒，相撞前20秒，雷根塔台航管員詢問PAT25組員是否能夠目視CRJ客機？此時背景中突然傳出空中交通雷達碰撞警報(air traffic radar conflict alert)聲響。

一秒鐘後，客機駕駛也收到來自機空中防撞系統(traffic collision avoidance system，TCAS)的自動交通建議，同時駕駛艙內也響起了「交通！交通！ (traffic; traffic.)」的語音警告。

此時兩架飛機間隔僅剩0.95浬(約1哩)。

相撞前17秒，航管員指示PAT25從5342航班後方飛過。但這時一名直升機組員按下無線電發話鈕大約0.8秒，試圖與航管員通話，這可能導致駕駛錯過了「從後方飛過」的指令。

相撞前15秒，黑鷹組員再次確認目視到一架客機，並請求與客機保持目視間隔，航管員再次批准請求。直升機駕駛艙通話紀錄顯示，副駕駛要求機長改變航向，向波多馬克河東岸急轉彎，但洛巴赫並沒有立即照做。

撞機前七秒，美航5342班機完成轉彎，「進入最後進場階段」，機鼻對準33跑道。此時客機高度344呎，航速143節(165哩)。

兩機相撞殘骸。(歐新社)

11.東部時間晚間8時47分58秒

墜機前一秒，CRJ-700客機抬高機鼻，升降舵打到接近最大仰角。

雷根塔台航管員對另一架客機發出降落許可，通話錄音中可以聽到背後傳出其他航管員目睹兩架飛機空中相撞的驚叫聲。

●華府飛機相撞空難示意圖(資料來源：美聯社 製表：世界日報)

12.東部時間晚間8時47分59秒

美航5342班機與陸軍PAT25在空中相撞，黑鷹直升機立即爆炸，兩架航空器均墜入波多馬克河。失事UH-60的無線電高度計顯示撞擊點高度為278呎，當時直升機處於懸停狀態；CRJ-700客機飛行資料紀錄儀(Flight Data Recorder)顯示當時空速為每小時128哩，無線電應答器(radio transponder)最後發送位置距離33跑道起始點2400呎。

另一架正在最後降落階段的民航機向雷根塔台通報目睹了墜機事件，飛行員表示看到波多馬克河對岸熊熊燃燒的火焰。

來自華府、維吉尼亞州和鄰近地區的數個救難單位緊急出動，展開搜救。三小時內，當局確認這是一起死亡事故。六小時後，仍未發現任何倖存者。隔天下午，當局推定兩架飛機上共67人全數罹難。