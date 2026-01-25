城鎮傳真／冬季小旅行 東南海岸5去處推薦

我的頻道

編譯周靜芝
喬治亞州薩凡納Forsyth公園的歷史景點噴泉是著名景點。(美聯社)
喬治亞州薩凡納Forsyth公園的歷史景點噴泉是著名景點。(美聯社)

寒冷冬日不便出遊，有時難免令人心情鬱悶，但無需遠行或花大錢便能逃離陰霾；不論是喜好美食、自然風景、歷史遺跡，或僅是尋求稍溫暖的氣候，美東海岸沿線有眾多地點能滿足需求。旅遊網站Islands為計畫輕鬆冬日小旅行且不希望傷荷包的旅人，列出五處絕佳選擇；該網站參考氣象資料、旅遊部落格及各地網站，確保名單的每一地點皆具備宜人氣候與平價餐飲、住宿，同時在淡季仍值得造訪。

1.南卡州-默特爾比奇

在南卡羅來納州的默特爾比奇看日出。(美聯社)
在南卡羅來納州的默特爾比奇看日出。(美聯社)

默特爾比奇(Myrtle Beach)這座知名且價格親民的海濱小鎮，冬季最高溫通常在華氏59度，日均低溫則在華氏40度左右。雖非游泳或日光浴的理想季節，此時仍能以經濟的方式避開嚴寒，同時享受默特爾比奇的魅力。

寧靜空曠的海灘正是騎馬與賞鳥的好時機，此外還能發現諸多額外優惠，從折扣高爾夫費用到餐廳特惠菜單，處處皆能節省開支。談到美食，冬季更是南卡羅來納州牡蠣盛產的黃金時節，當地會舉辦數場牡蠣主題節慶與烤肉活動。

2.佛州-戴通納海灘

佛羅里達州戴通納海灘（Daytona Beach）。Image by Paul ...
佛羅里達州戴通納海灘（Daytona Beach）。Image by Paul Brennan from Pixabay 林淑萍

若想逃離寒冬，戴通納海灘(Daytona Beach)是絕佳選擇，冬季日均高溫約華氏71度；更棒的是，這個佛州度假勝地全年提供從沿海單車騎行到獨木舟等豐富戶外活動。旅遊部落客Solo Her Way指出，此時正是觀賞野生動物與絕美日落的寧靜時光。

除了戶外活動，戴通納周邊亦蘊藏豐富藝文場所；鄰近奧蒙德海灘(Ormond Beach)的眾多藝廊、史密森尼學會附屬的藝術與科學博物館，以及收藏眾多佛州藝術作品的Cici and Hyatt Brown美術館皆值得一訪。

3.南卡州-查爾斯頓

從漫步彩虹街區(Rainbow Row)的繽紛建築、探索Joe Riley親水公園步道，到查爾斯頓市集(全美最古老的公共市場之一)選購手工藝品，文化探索者、美食愛好者或歷史迷，在查爾斯頓(Charleston)都能盡興而歸。

冬季氣溫通常介於華氏40幾度至70度，正是漫步城鎮的絕佳時候；若想享受海灘時光，查爾斯頓同樣不乏去處，距離市中心僅30分鐘車程的Folly海灘，有熱鬧的海灘酒吧、獨木舟活動及可供垂釣的碼頭。

4.喬州-薩凡納

薩凡納(Savannah)冬季氣候宜人，高溫約華氏60度，低溫在40度上下，使當地成為漫步欣賞如畫建築、廣場與濱水景觀的理想目的地。旅行博客My Foot Prints Around the Globe作者曼寧德．K(Maninder K)描述冬季造訪薩凡納的體驗：緩慢的步調、節慶的喜悅與溫馨的美食，在空氣清爽、人潮散去時，皆散發出獨特氛圍。

若天氣稍冷，薩凡納到處有可供參觀的歷史宅邸，如建於1860至1868年間的Mercer Williams故居博物館。若想悠閒逛街，販售各式蜂蜜製品與特色商品的店家是熱門去處；Paris Market這間兩層樓的精品店同樣受青睞，陳列著各類古董、珠寶、書籍，還設有咖啡館。對美食愛好者來說，薩凡納有如天堂，充滿各式美味平價餐飲；自80年代經營至今的Goose Feathers咖啡烘焙坊，更贏得2025年Tripadvisor「旅客之選」。

5.佛州-聖奧古斯丁

這座全美最古老的城市不僅擁有海灘與歷史魅力，更是經濟的冬季度假勝地。氣象資料顯示，聖奧古斯丁(St. Augustine)無四季之分，全年僅有炎熱與涼爽季節，後者自12月持續至3月，平均高溫約華氏71度。冬季的涼爽與稀少人潮，讓此時成為理想觀光季節，而聖奧古斯丁確實值得細細品味。

三座有300年歷史的Matanzas堡、San Marcos城堡與Mose堡，不僅古意盎然，更提供絕佳景觀；占地2英畝的Colonial Quarter生活博物館，讓人一窺聖奧古斯丁悠久傳奇。每年11月至次年1月中旬，約300萬盞燈飾點綴著歷史街區，更為冬季增添迷人風采。

佛州 南卡羅來納州 咖啡

