料理功夫/紅棗糯米飯

紅豆紅棗糯米飯

朋友送來了紅棗，我做了紅棗糯米飯，做法不難，跟著我的步驟完成吧！

材料（電鍋版）：圓糯米2杯、紅棗約20顆、紅豆適量、紅莧菜適量、白糖適量（紅糖亦可）、橄欖油2匙。

作法：

1.糯米、紅豆洗淨，浸泡2小時或是更久。

2.紅棗沖洗表面，再用熱開水浸泡撈起備用。

3.白糖用熱水化開。

4.紅豆煮熟後放涼。（可加或不加）

5.紅莧菜洗淨後切斷，用鍋子加適量水，接著把紅莧菜放入煮開，取其粉紅的湯汁備用，莧菜可再加些油跟鹽巴攪拌，不浪費。

6.準備模具開始組合，模具底部塗少許油，放入紅豆、紅棗，生糯米鋪上壓實，加入紅莧菜水跟糖水。

7.蓋上鍋蓋，外鍋加入一杯水蒸熟。

8.開關跳起再續燜10～20分鐘或更久。

9.取出後直接倒扣入盤中即可。

PS：這是很道地的中式甜品，盤底或是糯米要不要加入油品皆可，為了養生也可以不加入，白糖也是，每個人口感不同，兩者皆可以試試看。

只有紅棗的糯米飯

