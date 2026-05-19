🎙️男孩開口晚很正常？ 有這些「發展警訊」家長絕不能等

根據美國疾病控制與預防中心（CDC）最新數據，美國目前約每31名兒童中，就有1人被診斷為自閉症譜系障礙，而且比例仍在持續上升。(美聯社)

孩子兩三歲還不開口、不回應名字、不願和人對視，很多華人家庭第一反應往往是：「再等等。」根據美國疾病控制與預防中心（CDC）最新數據，美國目前約每31名兒童中，就有1人被診斷為自閉症譜系障礙，而且比例仍在持續上升。有些「等等看」，可能正錯過孩子最關鍵的干預時間。

本期《紐約健康365》邀請亞美醫師協會會員、兒科專家張志友醫生，聚焦近年來華人家庭高度關注、卻也最容易陷入否認與焦慮的兒童發育問題。

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張志友指出，真正需要警惕的，並不只是「說話晚」，而是孩子是否缺乏眼神交流、對名字反應遲鈍、不願互動，甚至長期沉浸在自己的世界裡。很多家庭因為一句「男孩開口晚很正常」，不斷延後評估時間，結果等到進入幼兒園後，才第一次意識到問題已經影響社交、語言與學習能力。 兒科專家張志友醫生。圖：CAIPA提供

張志友強調，早期干預並不等於給孩子「貼標籤」，而是幫助孩子建立語言、認知與社交能力的重要機會。尤其0到3歲，是兒童大腦發育最快的階段，越早發現、越早介入，孩子未來追趕發展的可能性就越大。

哪些表現屬於正常差異？哪些已經是危險訊號？為什麼不少華人家庭最容易錯過黃金窗口期？更多關鍵內容，歡迎收聽本期《紐約健康365》，聽張志友醫生的完整解析。

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