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🎙️男孩開口晚很正常？ 有這些「發展警訊」家長絕不能等

紐約健康365
根據美國疾病控制與預防中心（CDC）最新數據，美國目前約每31名兒童中，就有1人...
根據美國疾病控制與預防中心（CDC）最新數據，美國目前約每31名兒童中，就有1人被診斷為自閉症譜系障礙，而且比例仍在持續上升。(美聯社)

孩子兩三歲還不開口、不回應名字、不願和人對視，很多華人家庭第一反應往往是：「再等等。」根據美國疾病控制與預防中心（CDC）最新數據，美國目前約每31名兒童中，就有1人被診斷為自閉症譜系障礙，而且比例仍在持續上升。有些「等等看」，可能正錯過孩子最關鍵的干預時間。

本期《紐約健康365》邀請亞美醫師協會會員、兒科專家張志友醫生，聚焦近年來華人家庭高度關注、卻也最容易陷入否認與焦慮的兒童發育問題。

▼收聽「紐約健康365」播客版（Podcast）：

張志友指出，真正需要警惕的，並不只是「說話晚」，而是孩子是否缺乏眼神交流、對名字反應遲鈍、不願互動，甚至長期沉浸在自己的世界裡。很多家庭因為一句「男孩開口晚很正常」，不斷延後評估時間，結果等到進入幼兒園後，才第一次意識到問題已經影響社交、語言與學習能力。

兒科專家張志友醫生。圖：CAIPA提供
兒科專家張志友醫生。圖：CAIPA提供

張志友強調，早期干預並不等於給孩子「貼標籤」，而是幫助孩子建立語言、認知與社交能力的重要機會。尤其0到3歲，是兒童大腦發育最快的階段，越早發現、越早介入，孩子未來追趕發展的可能性就越大。

哪些表現屬於正常差異？哪些已經是危險訊號？為什麼不少華人家庭最容易錯過黃金窗口期？更多關鍵內容，歡迎收聽本期《紐約健康365》，聽張志友醫生的完整解析。

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「紐約健康365」是由CAlPA Foundation獨家製作的健康教育訪談節目，透過世界日報旗下的世界新聞網平台向華人社區傳遞專業的健康資訊。

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