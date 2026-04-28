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新冠新變種突變 70 多個更可怕？ 醫師教你如何應對

紐約健康365
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一種外號為「蟬」的神秘新冠變種病毒在紐約蔓延。圖示僅為新冠病毒的模型。(路透)
一種外號為「蟬」的神秘新冠變種病毒在紐約蔓延。圖示僅為新冠病毒的模型。(路透)

被稱為「Cicada（蟬）」的新冠新變種近期在社交媒體上引發廣泛關注。有報導強調其「突變數量高達70多個」，預測可能帶來新一輪疫情，讓民眾感到緊張。本期《紐約健康365》邀請亞美醫師協會會員、內科醫生涂婉博士，從臨床一線與最新研究出發，全面解析這個新冠新變種。

▼收聽「紐約健康365」播客版（Podcast）：

涂婉醫生指出，「Cicada（蟬）」變種仍屬於奧密克戎(Omicron)分支，而且「突變多不等於更危險」，關鍵在於突變發生的位置。從臨床表現來看，患者症狀仍以喉嚨痛、咳嗽、鼻塞等上呼吸道症狀為主，整體嚴重程度與現有奧密克戎變種相似。

針對公眾擔心的「檢測是否失效」，涂婉解釋，目前醫院常用的核酸檢測主要針對病毒較為穩定的基因區域，因此整體準確率仍然可靠；家用抗原檢測雖可能存在一定波動，但並不會出現「普遍測不出來」的情況。而在疫苗方面，她特別強調，疫苗的核心作用始終是降低重症風險，這一點並未改變。

涂婉提醒，對絕大多數健康人群來說，不必因為個別變種的報到而過度恐慌，但對於老年人、嬰幼兒以及慢性病患者等高風險人群，仍需做好防護、及時接種疫苗，並關注症狀變化，必要時盡早就醫。

內科醫生涂婉博士。圖：CAIPA提供
內科醫生涂婉博士。圖：CAIPA提供

在資訊快速傳播的當下，真正重要的不是「聽到什麼」，而是「如何判斷」。本期節目，詳細為您還原一個更接近臨床真實的疫情現狀。

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「紐約健康365」是由CAlPA Foundation獨家製作的健康教育訪談節目，透過世界日報旗下的世界新聞網平台向華人社區傳遞專業的健康資訊。

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