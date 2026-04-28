新冠新變種突變 70 多個更可怕？ 醫師教你如何應對

一種外號為「蟬」的神秘新冠變種病毒在紐約蔓延。圖示僅為新冠病毒的模型。(路透)

被稱為「Cicada（蟬）」的新冠新變種近期在社交媒體上引發廣泛關注。有報導強調其「突變數量高達70多個」，預測可能帶來新一輪疫情，讓民眾感到緊張。本期《紐約健康365》邀請亞美醫師協會會員、內科醫生涂婉博士，從臨床一線與最新研究出發，全面解析這個新冠新變種。

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涂婉醫生指出，「Cicada（蟬）」變種仍屬於奧密克戎(Omicron)分支，而且「突變多不等於更危險」，關鍵在於突變發生的位置。從臨床表現來看，患者症狀仍以喉嚨痛、咳嗽、鼻塞等上呼吸道症狀為主，整體嚴重程度與現有奧密克戎變種相似。

針對公眾擔心的「檢測是否失效」，涂婉解釋，目前醫院常用的核酸檢測主要針對病毒較為穩定的基因區域，因此整體準確率仍然可靠；家用抗原檢測雖可能存在一定波動，但並不會出現「普遍測不出來」的情況。而在疫苗方面，她特別強調，疫苗的核心作用始終是降低重症風險，這一點並未改變。

涂婉提醒，對絕大多數健康人群來說，不必因為個別變種的報到而過度恐慌，但對於老年人、嬰幼兒以及慢性病患者等高風險人群，仍需做好防護、及時接種疫苗，並關注症狀變化，必要時盡早就醫。

內科醫生涂婉博士。圖：CAIPA提供

在資訊快速傳播的當下，真正重要的不是「聽到什麼」，而是「如何判斷」。本期節目，詳細為您還原一個更接近臨床真實的疫情現狀。

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