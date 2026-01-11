談藝／告別地鐵卡 紐約客舉行葬禮

我的頻道

2025年12月30日，紐約客舉起手上的地鐵卡，為它們舉行卡葬禮。(美聯社)
2025年末和2026年元旦，許多紐約客在社群媒體上貼文悼念地鐵卡，並對30年來的「刷卡」體驗感到珍惜與不捨。紐約客問：「你會懷念地鐵卡嗎？」

「經過32年的發展，是時候和地鐵卡說再見了。」紐約大都會運輸局(MTA)這麼說。

許多紐約客在社群媒體上貼文悼念地鐵卡，並對30年來的「刷卡」體驗感到珍惜與不捨。(美聯社)
發行逾30年 走入歷史

紐約市地鐵與公車系統今年元旦起全面轉換為感應支付系統「OMNY」，發行逾30年的「地鐵卡」(MetroCard)走入歷史，不過為了民眾方便，在2025年12月31日最後購買或加值後，依舊能在2026年使用，直到卡片內的餘額用罄，這張卡就無效了。

2025年12月30日，紐約客舉起手上的地鐵卡，為它們舉行卡葬禮。(美聯社)
美聯社報導，紐約市地鐵是全球歷史最悠久、規模最龐大的公共運輸系統之一，最早以紙票與金屬代幣搭車，1994年改用地鐵卡，而這張黃色底、藍色字的地鐵卡陪伴通勤族30多年後，也在數位時代逐漸步入歷史。

紐約交通博物館策展人裘蒂‧夏皮羅(Jodi Shapiro)指出，在地鐵卡問世前，乘客仰賴1953年推出的代幣，而更早的1904年地鐵開通時，紙票售價為5美分。她說，代幣「簡單又可靠」，當年不少人抗拒改用卡片，但2003年地鐵卡引進全新概念，改變紐約人使用公共運輸的方式。

各式紀念版本 文化象徵

為協助民眾上手，紐約大都會運輸局當年高調宣導刷卡的角度與速度，以免磁條讀取失敗。地鐵卡後來更演變為紐約市的文化象徵，陸續推出各式紀念版卡片，從洋基隊與大都會隊的「地鐵大戰」，大衛鮑伊、武當幫等藝人，以及「六人行」等影集，都曾是收藏家眼中的寶藏卡面。此外，地鐵卡能否一次刷成功，甚至一度被視為區分當地人與遊客的指標。

Lev Radin是地鐵卡的收集者，他展示收藏的首發限量版地鐵卡。(美聯社)
相較於當年從代幣轉換為地鐵卡的陣痛過渡期，此次轉換OMNY顯得平順許多。乘客若不願使用信用卡或智慧裝置，仍可購買可重複加值、功能類似地鐵卡的OMNY卡。

OMNY取而代之 無痛轉換

感應支付系統OMNY於2019年推出，乘客使用信用卡、手機或其他智慧裝置感應可支付車資。交通官員表示，目前已有逾90%的地鐵與公車行程採用這套感應支付系統，凸顯OMNY系統已成為主流。

英國倫敦、新加坡等國際大城市早已全面使用感應支付，美國部分城市如舊金山也在今年稍早加入芝加哥等城市行列，加速淘汰傳統實體票證。

紐約大都會運輸局指出，票卡全面轉換後，每年可節省至少2000萬元成本，這些成本包括自動售票機、卡片製作和現金收款——該機構可以將這些資金用於改善服務。 

box1：OMNY卡

紐約市地鐵與公車系統今年元旦起全面轉換為感應支付系統「OMNY」(One Metro NY)，該系統允許乘客使用電子錢包、非接觸式信用卡和可充值的OMNY卡直接支付車費。自啟用以來，OMNY的使用率迅速提升。根據MTA統計，目前65%的乘客使用OMNY支付車費，其中包括85%的普通票價乘客和55%的優惠票價乘客。

