我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

外交電報揭川普對格陵蘭「3劇本」最糟情境曝光

伊朗是替死鬼？爆料美軍獻計 轉移川普併吞格陵蘭野心

封面故事 社安金篇／社安金基金 2032年用完？

記者顏伶如
聽新聞
test
0:00 /0:00
社安金基金2032年底即將破產。示意圖。(美聯社)
社安金基金2032年底即將破產。示意圖。(美聯社)

華爾街日報報導，社安金基金2032年底即將破產(insolvency)如何解決，2026年秋季期中選舉產生的新任國會無法逃避，參議員在六年任期之內必須拿出解套辦法。不過，處理社安金破產問題並不容易，不論是設法增加更多稅收或減少民眾領取福利，從政治層面來看都是痛苦決定。

根據社安金計畫首席精算師對國會報告，新上路稅法將讓社安金基金用罄期限提前到來，從2033年初提早到2032年底，屆時儲備金與稅收收入將不足以支付全額福利，稅收大約只能支付75%福利，除非國會採取行動。

薪資稅(payroll taxes)是社安金經費重要來源，勞工與雇主共同繳交的薪資稅約12.4%，課徵薪資稅的年薪上限為18萬4500元。報導指出，如果取消課稅上限門檻，可以讓社安金赤字減少一半。

如果對超過25萬元以上的收入也課徵薪資稅但不增加新福利，社安金基金破口問題可望降低大約三分之二。不過，繳稅高低與福利多寡聯動的社安金計畫基本架構，必須跟著改變。

對於已經退休或即將退休、人數龐大的戰後嬰兒潮世代來說，社安金計畫理應是足以保障終身的福利，但這項承諾讓計畫承擔高成本，年輕勞工面臨稅務負擔加重、福利縮水的命運。

國會上一次針對社安金計畫做出重大改革已是43年前，當時華府政壇兩黨對峙氣氛較低，在破產即限到來之前倒數幾個月，透過加稅與縮減福利的對策，讓計畫得以再撐75年。

這次期中選舉將爭取任期「五連霸」的共和黨南卡羅來納州聯邦參議員葛理漢( Lindsey Graham)表示，1983年時雷根總統與民主黨籍眾院議長歐尼爾(Tip O'Neill)達成協議，堪稱解決社安金基金問題的典範。他說，願意為解決問題盡一己之力，調整年齡、對申請福利者做出經濟情況調查等提議，都應該放上談判桌做為討論選項。

至於稅收方面是否也要調整，葛理漢回答說：「所有選項都要包括在內。」

社安金 期中選舉 退休

上一則

封面故事 未雨綢繆篇／20歲存退休金 4年達6位數

下一則

封面故事 社安金篇／7社安福利 你有可能忽略了

延伸閱讀

劉醇逸、拉文籲立法 公校課程納國會暴動真相

劉醇逸、拉文籲立法 公校課程納國會暴動真相
理財百科／70歲才領社安金？ 9成不願等

理財百科／70歲才領社安金？ 9成不願等
社安基金只能撐6年 期中選後新國會難題

社安基金只能撐6年 期中選後新國會難題
期中選舉後新任國會須處理社安金基金2032年即將破產問題

期中選舉後新任國會須處理社安金基金2032年即將破產問題

熱門新聞

根據投資公司最新研究，等到70歲再申請社安金能確保更高的月領金，但多數人選擇提早領取。圖為社會安全卡。(美聯社)

理財百科／70歲才領社安金？ 9成不願等

2026-01-04 01:15
遊客在大堤頓國家公園拍照。(美聯社)

封面故事／絕景篇／走遍國家公園 推薦10勝地

2026-01-04 01:28
南極的亞洛爾群島，企鵝站在漂浮的冰上。(美聯社)

封面故事／讀之旅／跟著書本旅行 走進閱讀場景

2026-01-04 01:30
高高豎立的巨型烤肉架。(圖╱作者提供)

旅遊／阿根廷烤肉 火焰中的靈魂

2026-01-04 15:00
波士頓Isabella Stewart Gardner美術館的藝術殿堂。(路透)

封面故事／冬之旅／超值冬日度假 10城市出線

2026-01-04 01:29
伊朗片「純屬意外」贏得2025年坎城影展「金棕櫚獎」，也入圍2026年奧斯卡國際影片15強。(美聯社)

電影世界／要報仇嗎？ 伊朗名導的「純屬意外」

2026-01-04 01:20

超人氣

更多 >
偵查不到殲-20飛恒春上空？中軍事評論員透露殲-20隱身方法

偵查不到殲-20飛恒春上空？中軍事評論員透露殲-20隱身方法
川普對委內瑞拉動手 為何普亭一直默不作聲？

川普對委內瑞拉動手 為何普亭一直默不作聲？
整理遺物發現亡夫轉情人1900萬 妻子一招讓小三人財兩空

整理遺物發現亡夫轉情人1900萬 妻子一招讓小三人財兩空
川普宣布信用卡利率上限10% 20日生效 銀行業強烈反彈

川普宣布信用卡利率上限10% 20日生效 銀行業強烈反彈
南加2女 用假鈔去10餐廳消費為找零 且專盯這家

南加2女 用假鈔去10餐廳消費為找零 且專盯這家