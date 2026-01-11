封面故事 未雨綢繆篇／輕鬆迎退休 放下5資產

理財規畫師建議，在退休階段，理財上追求簡單與成本效率往往才是王道；示意圖。(取自Pixabay)

退休 是人生重要轉折，不僅意味著離開職場，也是一個重新思考「該留下什麼、該放下什麼」的契機。

根據理財網站GOBankingRates資訊，理財規畫師Kevin Lum在其近期發布的一支YouTube影片中表示：「我們往往擁有的比實際需要多。有些東西我們捨不得丟、也不願放手，最後卻成了心理與財務上的負擔。」他在影片中建議「邁入退休前應放下的五樣東西」，幫助人們以更輕盈的步伐迎向新生活。

1.過於寬敞的房子

Lum表示，首要考慮的是「房子太大」問題。當孩子長大離家後，大空間往往成為負擔。縮小居住規模不僅能減少維修費、房產稅與水電開支，也能帶來更多生活自由。

根據理穆迪分析(Moody's Analytics)研究，美國約有600萬名年長者居住在「面積超出實際需求」的房屋中。對許多人而言，這些多餘空間其實蘊藏未被釋放的資產價值。美國國家長者委員會(NCOA)指出，65歲以上屋主的房屋淨值中位數約為25萬美元。

Lum建議，善用房屋淨值可提升現金流，用於旅遊、投資或作為留給下一代的遺產，也能減少從退休帳戶提領資金的次數，維持較低稅率。

2.家裡的第二或第三輛車

若不再通勤或夫妻共用交通工具，一輛車可能已足夠。Lum建議出售多餘車輛，可節省保險 費、註冊費及維修開銷。富比士(Forbes)分析顯示，2024年美國汽車保險平均費用較2021年上漲33%，因此減少車輛也等於減少支出壓力。

3.過於複雜或高費用的投資

邁入退休階段，Lum建議清理那些收費高、結構複雜的投資產品，例如舊的變額年金、已繳費多年的終身壽險 ，或管理費超過1%的共同基金。

「這些產品不僅費用高，也讓你的財務變得複雜。」Lum說，「在退休階段，簡單與成本效率往往才是王道。」

4.閒置的休閒用品

若家中停放著多年未用的休旅車(RV)、遊艇、越野車或機車，Lum建議考慮出售。這些物品不僅會隨時間貶值，還伴隨保養與停放費用。

5.副業或出租房產

副業或出租物業雖能帶來額外收入，但Lum提醒，它們往往也代表時間與壓力負擔，且資金流動性不高。「有時在市場景氣良好時出售，能把複雜轉化為簡單，讓生活更輕鬆自在。」

Lum也特別指出，其分享的內容僅供教育用途，非投資或財務建議。