料理功夫/小黃瓜爽口涼拌

小黃瓜爽口涼拌

糖醃小黃瓜，是許多人家中常做的簡單涼拌菜。利用少量砂糖先將小黃瓜醃漬出水，不僅能取代鹽醃方式，也能讓黃瓜片保持自然脆度，吃起來帶有微微甜香。整體步驟不需太多調味，是一道清爽小菜。

食材（1–2 人分）：

小黃瓜2根、砂糖1湯匙（用於醃漬）。

醬汁食材：蒜末 1/2 瓣（可依喜好增減或省略）、白醋 1 湯匙、砂糖 1/2 茶匙（可選）、芝麻油1/2 茶匙、白芝麻少許（可選）、辣椒片少許（可選）。

作法：

1.處理小黃瓜：將小黃瓜洗淨後切掉兩端，切成薄片。薄片較容易吸收味道，也能在短時間內達到脆口效果。

2.以糖醃漬出水：將切好的小黃瓜片放入大碗中，加入 1 湯匙砂糖，輕輕拌勻，使每片黃瓜都沾上一層薄薄的糖。靜置約 15–20 分鐘。糖會逐漸拉出小黃瓜中的水分，讓口感變得更脆，不會像鹽醃那樣容易變軟。

3.瀝掉多餘水分：醃過的小黃瓜會出一層清甜的水。將水倒掉或輕輕擠除，保持小黃瓜本身的脆度即可，無需沖洗，以免甜香味道被沖淡。

4.調製醬汁(可選)：在小碗裡混合蒜末、白醋、1/2 茶匙砂糖與芝麻油。若喜歡微辣，可以加入少許辣椒片。這份醬汁酸、甜、香比例均衡，能與糖醃過的黃瓜片自然融合。

5.拌勻與靜置入味：將醬汁倒入已醃好的小黃瓜片中，輕輕拌勻，使每片黃瓜都均勻吸附調味。靜置5分鐘讓味道融合後即可享用。若放入冰箱冷藏，風味會更清爽。

6.上桌與小提醒：裝盤後可撒上少許白芝麻增添香氣。若偏好更酸或更甜，可依個人口味微調醋或糖的量。這道小黃瓜適合搭配便當、肉類料理，也是解膩開胃的小菜選擇。 將小黃瓜洗淨後切掉兩端，切成薄片。 薄片較容易吸收味道。 加入 1 湯匙砂糖，輕輕拌勻。

