封面故事／佳與禁／國家地理推薦：2026最佳旅遊地

2026年適逢66號公路100周年，可以懷舊之情重溫美國歷史。(美聯社)

在西班牙歷史古城觀賞日食奇觀，於澳洲 國家公園沉浸於最古老的活文化之一，造訪加勒比海鮮為人知的全球首座抹香鯨保護區；這些是「國家地理」(National Geographic)雜誌最新發布的25處「2026年全球最佳旅遊目的地」(Best of the World Destinations 2026)中的難忘體驗，希望激發旅行靈感。

今日美國報(USA Today)報導，「國家地理」每年都會號召全球的作家、攝影師、編輯及錄影師，提供他們認為次年最值得造訪的目的地。最新名單的評選標準包括：具「再生旅遊」(regenerative tourism)價值的地點、人潮擁擠景點的替代選擇，以及2026年即將登場的精采活動。這份名單提供旅客多元的選擇、興趣甚至交通便利性，確保人人都能找到心動之處。

以下是「國家地理」2026年度全球最佳目的地的其中10個地點：

1.盧安達-阿卡蓋拉國家公園：

坐落於盧安達東部邊境的阿卡蓋拉(Akagera)國家公園，是五大野生動物觀賞勝地之一。相較於塞倫蓋蒂(Serengeti)國家公園等知名景點，此處遊客較為稀少。

自拉海納(Lahaina)社區遭野火摧毀近兩年後，茂宜島(Maui)的旅遊業仍未復甦。這座備受喜愛的夏威夷勝地延續著島嶼特有的阿羅哈(aloha)精神，歡迎旅客前來支持當地經濟。

3.中國-北京：

旅客可透過探訪新獲聯合國教科文組織(UNESCO)世界遺產認證的「北京中軸線」及天安門廣場等歷史景點，感受北京的文化古韻。2026年中國將免簽政策擴大至47國(含美國)，使造訪此地更為方便。

4.美國-奧克拉荷馬州66號公路：

2026年適逢66號公路百年誕辰，旅人可體驗這條近2500哩長的傳奇公路，穿越時空以懷舊之情重溫美國歷史。

5.土耳其-黑海沿岸：

脫離熱門愛琴海與地中海海岸線，踏上這條更加原始、崎嶇的旅程，盡情享受新鮮海鮮、拜占庭時期建築與古城迷人風情。

瓦哈卡(Oaxaca)海岸這片被稱為「小海岸」(Costa Chica)的墨西哥海岸線以衝浪勝地聞名，卻比該國多數地區更顯寧靜。明年將與瓦哈卡市連結，交通更為便捷。

7.加勒比海島國-多米尼克：

愛好動物者可前往加勒比海島國多米尼克(Dominica)，探訪明年即將成立的全球首座抹香鯨保護區，該國正積極履行對海洋保育的承諾。

8.美國-賓州匹茲堡：

儘管少有旅客將匹茲堡列入夢想清單，這座昔日「鋼鐵之都」正迸發蓬勃文化活力：從明年登場的卡內基國際藝術展(Carnegie International)，到耗資數百萬美元擴建的安迪·沃荷美術館(Andy Warhol Museum)皆令人期待。

9.日本-山形縣：

山形縣位於東京以北約200哩處，造訪此地的旅客比率不到1%。這裡以天然溫泉村落以及壯麗自然景觀著稱，是東京、京都等過度觀光地區的完美解方。

10.澳洲-烏魯魯-卡塔丘塔國家公園：

2026年4月起，擁有全球最大單塊巨岩的烏魯魯-卡塔丘塔(Uluru-Kata Tjuta)國家公園將開放過夜住宿。渴望沉浸自然的旅客可入住環保旅館，並在原住民嚮導帶領下深入探索。