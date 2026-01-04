我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／栽川普手上 馬杜洛押解影片曝 還祝旁人「新年快樂」

得了委國失了台灣？美學者：川普戰術恐成北京對台樣板

封面故事／魔幻篇／奇景旅遊 全美唯一的綠沙灘

編譯周靜芝
聽新聞
test
0:00 /0:00
夏威夷的帕帕卡萊亞海灘是全球僅存四處之一，更是美國本土50州唯一僅見的「綠沙灘」。(維基百科／By Madereugeneandrew - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=40183783)
夏威夷的帕帕卡萊亞海灘是全球僅存四處之一，更是美國本土50州唯一僅見的「綠沙灘」。(維基百科／By Madereugeneandrew - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=40183783)

夏威夷的帕帕卡萊亞(Papakōlea)海灘並非一般人想像中的海灘，這片位於夏威夷島(大島)海岸線的「綠沙灘」(Green Sand Beach)，是全球僅存四處之一，更是美國本土50州唯一僅見。

旅遊與休閒(Travel+Leisure)雜誌指出，若想探訪其他三處綠沙灘，需預訂飛往挪威、關島(密克羅尼西亞群島最大島嶼，為西太平洋美國領土)及厄瓜多的加拉巴哥(Galapagos)群島的航班。

有機會造訪夏威夷卡烏區最南端的卡萊(Ka Lae)地區時，務必專程前往帕帕卡萊亞海灘(或稱Mahana海灘)。這片海灘的沙粒並非白色、黑色或褐色，而是呈現獨特的翠綠色。

或許有人以為這奇特色澤源自藻類或某種植物，但並非事實。它的綠色其實來自名為橄欖石(olivine)、一種被譽為「夏威夷鑽石」的礦物。橄欖石主要存在於火成岩(由火山熔岩冷卻結晶形成的岩石)中，富含鎂與鐵。

帕帕卡萊亞海灘坐落於Pu’u Mahana火山錐，是約4萬9000年前冒納羅亞(Mauna Loa)火山爆發後所形成。隨著長年風化，橄欖石晶體逐漸聚集在此；由於其比重高於火山砂，當其他砂粒被海水沖走時，它便留存下來。即使數千年後的今天，仍能在岸邊發現各種深淺不一的綠色砂石。

想要親睹這個自然奇觀，需做好相對具挑戰性的徒步準備。若以凱魯瓦(Kailua Kona)為基地，需沿11號公路向南行駛約1.5至2小時。抵達69哩標誌處後，轉入South Point路再行駛約八哩，即可抵達海灘停車場。

根據「大島旅遊指南」說明，現場有指示牌引導旅客走至海灘。

在踏上通往帕帕卡萊亞海灘的最後一段旅程前，記得穿雙堅固的登山鞋、塗抹防曬乳，並確保背包裡備足飲用水，因為將沿著Pu’u Mahana火山錐邊緣的崎嶇小徑往下走約2.5哩，途中風勢不小，隨後再沿陡峭小徑直達海灘(回程同樣要徒步走這2.5哩)。

除了盡情欣賞、拍攝美景外，從夏威夷任何海灘取沙均屬違法，並記得將海灘恢復原貌(包括帶走所有垃圾)，讓後續探尋這座著名綠沙灘的旅人，能同樣享受其魔幻而原始的風貌。

帕帕卡萊亞海灘的綠色，來自橄欖石、一種被譽為「夏威夷鑽石」的礦物。(維基百科／B...
帕帕卡萊亞海灘的綠色，來自橄欖石、一種被譽為「夏威夷鑽石」的礦物。(維基百科／By Wilson44691 - Own work, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=40566540)

夏威夷 中風

上一則

封面故事／魔幻篇／內州星空列車 深入沙漠觀星

下一則

封面故事／靈之旅／白天闖冰島冰洞 晚上追極光

延伸閱讀

2026雪梨跨年煙火秀嚴加戒備 默哀海灘槍擊案1分鐘

2026雪梨跨年煙火秀嚴加戒備 默哀海灘槍擊案1分鐘
雪梨邦代海灘槍案 他徒手奪槍救人：只想保護無辜民眾

雪梨邦代海灘槍案 他徒手奪槍救人：只想保護無辜民眾
雪梨海灘槍擊兇嫌曾進行「戰術」訓練 事先勘查現場

雪梨海灘槍擊兇嫌曾進行「戰術」訓練 事先勘查現場
雪梨海灘血案後 以色列外長呼籲猶太人回歸

雪梨海灘血案後 以色列外長呼籲猶太人回歸

熱門新聞

台北榮民總醫院重粒子癌症治療中心的機器。(作者提供)

封面故事／在美12次化療→轉到台北榮總 重粒子治療胰臟癌記

2025-12-28 11:00
示意圖。(Pexels@Yan Krukau)

星座／12月28至1月3日 巨蟹座機會招手 水瓶座結束冷戰

2025-12-28 01:00
研究顯示，口腔微生物群中的有害微生物群，會使罹癌風險提高兩倍。一名牙醫正在為病患看診。(美聯社)

封面故事／口腔害菌、真菌多 胰臟癌風險恐增2倍

2025-12-28 01:22
感恩節前夕，29歲的阿富汗籍男子拉坎瓦爾(圖右照片)開槍襲擊西維吉尼亞州兩名國民兵(圖左兩張照片)造成一死一傷。拉坎瓦爾身分特殊，曾在阿富汗戰場為中央情報局效命，服役於長期為神秘面紗所籠罩的「零號部隊」(0 Units)。(路透)

新聞眼／零號部隊 CIA在阿富汗戰場祕密傭兵部隊

2025-12-28 14:31
100，是個里程碑；是一個堅持的證明，是達成一個階段的目標，是另一個開始。(圖／123RF)

100次 最喜歡哪個瞬間？

2025-12-28 01:27
導演羅伯雷納12月14日與妻同遭兒子刺殺身亡。他以溫厚幽默、傳遞溫度以及對表演的精準掌握，塑造跨類型、深受觀眾喜愛的電影風格，成為好萊塢難以複製的一段傳奇。(美聯社)

人物／傳奇導演雷納成為悲劇 卻是他吸引我們走進電影院

2025-12-28 16:24

超人氣

更多 >
抓捕細節曝光 馬杜洛夫婦「熟睡中被拖出臥室」

抓捕細節曝光 馬杜洛夫婦「熟睡中被拖出臥室」
才抓了馬杜洛 川普又點名這兩國…喊他「最好小心點」

才抓了馬杜洛 川普又點名這兩國…喊他「最好小心點」
美國強擄馬杜洛 意欲何為？

美國強擄馬杜洛 意欲何為？
川普發布馬杜洛最新照片：戴手銬、黑布蒙雙眼

川普發布馬杜洛最新照片：戴手銬、黑布蒙雙眼
美對委內瑞拉發動襲擊 川普：委國總統馬杜洛夫婦已被抓、遣送出境

美對委內瑞拉發動襲擊 川普：委國總統馬杜洛夫婦已被抓、遣送出境