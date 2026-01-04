封面故事／魔幻篇／奇景旅遊 全美唯一的綠沙灘

夏威夷的帕帕卡萊亞海灘是全球僅存四處之一，更是美國本土50州唯一僅見的「綠沙灘」。(維基百科／By Madereugeneandrew - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=40183783)

夏威夷 的帕帕卡萊亞(Papakōlea)海灘並非一般人想像中的海灘，這片位於夏威夷島(大島)海岸線的「綠沙灘」(Green Sand Beach)，是全球僅存四處之一，更是美國本土50州唯一僅見。

旅遊與休閒(Travel+Leisure)雜誌指出，若想探訪其他三處綠沙灘，需預訂飛往挪威、關島(密克羅尼西亞群島最大島嶼，為西太平洋美國領土)及厄瓜多的加拉巴哥(Galapagos)群島的航班。

有機會造訪夏威夷卡烏區最南端的卡萊(Ka Lae)地區時，務必專程前往帕帕卡萊亞海灘(或稱Mahana海灘)。這片海灘的沙粒並非白色、黑色或褐色，而是呈現獨特的翠綠色。

或許有人以為這奇特色澤源自藻類或某種植物，但並非事實。它的綠色其實來自名為橄欖石(olivine)、一種被譽為「夏威夷鑽石」的礦物。橄欖石主要存在於火成岩(由火山熔岩冷卻結晶形成的岩石)中，富含鎂與鐵。

帕帕卡萊亞海灘坐落於Pu’u Mahana火山錐，是約4萬9000年前冒納羅亞(Mauna Loa)火山爆發後所形成。隨著長年風化，橄欖石晶體逐漸聚集在此；由於其比重高於火山砂，當其他砂粒被海水沖走時，它便留存下來。即使數千年後的今天，仍能在岸邊發現各種深淺不一的綠色砂石。

想要親睹這個自然奇觀，需做好相對具挑戰性的徒步準備。若以凱魯瓦(Kailua Kona)為基地，需沿11號公路向南行駛約1.5至2小時。抵達69哩標誌處後，轉入South Point路再行駛約八哩，即可抵達海灘停車場。

根據「大島旅遊指南」說明，現場有指示牌引導旅客走至海灘。

在踏上通往帕帕卡萊亞海灘的最後一段旅程前，記得穿雙堅固的登山鞋、塗抹防曬乳，並確保背包裡備足飲用水，因為將沿著Pu’u Mahana火山錐邊緣的崎嶇小徑往下走約2.5哩，途中風 勢不小，隨後再沿陡峭小徑直達海灘(回程同樣要徒步走這2.5哩)。