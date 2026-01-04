封面故事／靈之旅／養生旅遊 智利山谷觀星靈修

我的頻道

曾維序
智利的埃爾基谷，居民在日食來臨之前聚會，小男孩探頭觀望。(路透)
智利的埃爾基谷，居民在日食來臨之前聚會，小男孩探頭觀望。(路透)

璀璨的星辰、舒適的水療、豐富的靈修活動、健康的森林浴和新鮮的當地食材，位於智利的埃爾基谷(Elqui Valley)坐落在安地斯山脈的高處，遊客可以在此觀星、養生、品嘗美酒和戶外探險，被譽為下一個熱門的養生勝地，媲美亞利桑納州塞多納(Sedona)或加州小鎮奧哈伊(Ojai)，而且沒有擁擠人潮。

現居智利的Travel + Leisure撰稿人弗里茨(Emma Fritz)專精智利旅遊，專門為客戶規畫智利旅遊行程，她說埃爾基谷絕對是個夢幻旅遊地，無論是追求養生、戶外活動還是想欣賞美景，埃爾基谷都能完成夢想。

埃爾基谷有澄澈的天空，在沒有月光的晚上，點點繁星在夜空中閃爍，讓該地成為全球首個國際暗夜保護區，日落後建議花些時間觀星，Elqui Domos飯店的觀測台有望遠鏡，瑪瑪路卡(Mamalluca)觀光天文台和潘格(Pangue)觀光天文台還提供夜遊體驗。

除了觀星，埃爾基谷還有許多提供按摩、替代療法和藥草浴的水療中心及養生中心，也有包括瑜珈和冥想的靈修活動，喜歡大自然者也可以感受大自然的療癒力量，埃爾基谷陽光充足，一年平均超過300天是晴天，適合健行、森林浴和騎馬等活動。

晴朗的天氣加上肥沃的土壤，孕育出豐饒營養的農產品，在當地傳統料理中大放光芒，例如燉羊肉(cabrito al jugo a la cazuela)、酸檸汁醃生魚(ceviche)和智利莎莎醬(pebre)。

弗里茨說，想體驗食材從農場到餐桌者，可以在Casa Molle飯店的餐廳用餐；偏好創新環保選擇者，可以去Delicias del Sol餐廳，店家利用當地氣候優勢以太陽能供電，煮出一道道傳統智利菜餚。其他景點還有高海拔葡萄酒莊、太陽能酒廠、皮斯可酒釀酒廠。

弗里茨表示，埃爾基谷首屈一指的豪華飯店Casa Molle完美詮釋了當地的養生概念。客人可以在白色石英圈中冥想，享受水療中心豐富的療法項目，還可以體驗音樂療法或塔羅牌占卜。飯店還有仙人掌花園、時尚泳池和木桶浴缸。

想要獲得最佳觀星體驗，不妨在Elqui Domos飯店體驗幾晚奢華露營。飯店的七個球形穹頂和四個天文台式小屋，均設有位於大型天窗下的床鋪，也可以預訂木桶熱水浴，在星空下享受放鬆且私密的泡澡時光。

觀光 加州 亞利桑納州

