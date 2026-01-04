封面故事／魔幻篇／內州星空列車 深入沙漠觀星

我的頻道

編譯周靜芝
示意圖。（Image by StockSnap from Pixabay）
示意圖。（Image by StockSnap from Pixabay）

全球天文旅遊熱潮持續延燒，許多旅客不惜橫跨海洋與陸地，只為親睹極光、流星雨及最深邃的夜空；儘管有無數的觀星活動，但內華達州東部的伊利(Ely)卻提供了獨特的體驗。

旅遊與休閒(Travel+Leisure)雜誌報導，這座人口不到4000的小鎮，雖地處偏遠，卻因內華達北方鐵路(Nevada Northern Railway)而聞名。這條歷史悠久的鐵路提供多種列車體驗，從幽靈列車、觀景到節慶主題之旅，穿梭內華達州標誌性的西部風光；其中最受矚目的是大盆地星空列車(Great Basin Star Train)。

列車於日落前從東伊利車站出發，沿著山谷行經Steptoe谷上方，最後停在名為Star Flat的沙漠地帶。抵達後，為確保無人迷路，旅客均佩戴紅色發光項鍊，在提供光源的同時不影響夜間視力。

車廂內設有天文望遠鏡，並有加州理工學院的助理人員隨行，指導儀器操作並解說可觀測到的行星、星系與銀河。據內華達北方鐵路表示，旅客通常能觀測到約四種天體，全程體驗約三小時。

大盆地星空列車由大盆地國家公園與內華達北方鐵路公司合作營運，雖然列車路線並未穿越國家公園，但旅客仍可沉浸於自然與靜謐之中。對大盆地星空列車感興趣者，預先購票十分重要，因隔年車票於每年8月開放預訂；內華達北方鐵路博物館會員有優先選購權，成人票每人65元起。

旅客不需攜帶手電筒、望遠鏡，但要備妥高海拔沙漠夜間的禦寒衣物；日落後氣溫驟降，務必多穿幾層衣物。此外，建議穿著靴子或包頭鞋，畢竟永遠不知道地面會有什麼東西爬行。

若未能搶到大盆地星空列車門票，還可體驗「日落、星辰與香檳」(Sunset, Stars, and Champagne)之旅，手持香檳杯，前往城鎮東側欣賞日落美景。

內華達州 加州

