封面故事／騎之旅／密州麥基諾島 最佳單車天堂

密西根州的麥基諾島登上「全球最適合騎自行車城市」榜首。(圖／123RF)

在歐洲城市之外，美國密西根州 的麥基諾島(Mackinac Island)出乎意料登上「全球最適合騎自行車城市」榜首。這座禁止汽機車通行的小島，以寧靜、安全、低壓力的騎行環境擊敗哥本哈根與阿姆斯特丹，成為單車愛好者心中的天堂。

根據「漫旅」雜誌(Travel + Leisure)報導，提到最適合騎自行車的城市，人們往往會想到歐洲首都，例如哥本哈根與阿姆斯特丹。這些城市的確擁有世界頂尖的自行車基礎設施，從專用車道到完善的停車空間一應俱全。不過，在尖峰時段與車流並行、或與成千上萬名騎士並肩飛馳，想到便不輕鬆。若想擺脫高壓的騎單車體驗，密西根州外海的麥基諾島或許是最佳解答。

設施不若歐洲 卻最安全

儘管這座島的設施不若歐洲城市完善，卻因為完全禁止汽機車行駛、且擁有極高比率的「低壓力」騎乘路線，被評為全球最適合騎自行車的城市。

這項2024年的研究是採用非營利組織「PeopleForBikes」的數據進行分析，PeopleForBikes致力推動安全的騎乘政策與普及騎行。評比標準包含：城市中醫院、商店等是否能以單車輕鬆抵達以及低壓力與高壓力騎行里程的比例，最後麥基諾島在多數評分項目中名列前茅，在四個分類中拿下超過99分(滿分100分)，並在「通往公園與運動設施的可達性」項目中獲得滿分。

全島禁機動車 評比突出

由於全島禁止機動車輛通行，該地的「低壓力里程」比率特別突出，島上有超過107哩低壓力路段，相比之下，高壓路段僅近13哩。

專門設計與製造高性能電動自行車的Aventon Bikes公司，該公司代表約翰・文頓(John Vinton)說，「若你想避開擁擠街道與漫長騎行才能到達商店，那就該看看這些最友善的自行車城市。」

麻州 普羅溫斯 名列第二

在安全性與可及性評比中，排在麥基諾島之後的城市還包括多個城市與三個歐洲城市。位於麻州科德角尖的普羅溫斯鎮(Provincetown)名列第二，因其就業機會、基本服務、雜貨店、大眾運輸與休閒地點的單車可達性而獲得高度肯定。

麻州科德角尖的普羅溫斯鎮在「全球最適合騎自行車城市」名列第二。(圖／123RF)

以下為完整榜單(滿分100分)：

1.密西根州-麥基諾島(Mackinac Island)—99.35分。

2.麻州-普羅溫斯鎮(Provincetown)—96.03分。

3.密西根州-哈伯斯普林斯(Harbor Springs)—92.27分。

4.荷蘭-海牙(The Hague)—89.47分。

5.猶他州斯-普林代爾(Springdale)—89.19分。

6.威斯康辛州-華許本(Washburn)—89.06分。

7.北達科他州 -福特耶茨(Fort Yates)—88.03分。

8.法國巴黎(Paris)—87.33分。

9.科羅拉多州-克雷斯特比特(Crested Butte)—87.21分。