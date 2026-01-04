理財百科／聯準會再降息 4招最大化利息收入

我的頻道

編譯俞仲慈
根據雅虎財經(Yahoo Finance)新聞網報導，Fed宣布再度降息，對於計畫購屋或還債的民眾無疑是一大利多，但是對於銀行存戶與固定收益投資人則意味著存款利息與投資報酬進一步縮水，因此財經專家建議民眾，現階段應該重新檢視資金配置，並提出四種提高收益最大化的方式。

1.選擇高利息銀行帳戶

日常生活開銷與緊急儲備金應該存於銀行帳戶，確保資金可以隨時動用，但隨著銀行調降存款利率，收益勢必減少，專家建議民眾應該定期檢查帳戶年收益率(APY)，同時比較不同銀行之間的高利率活期帳戶、高利率儲蓄帳戶、貨幣市場帳戶以及網路銀行商品，為自己爭取更佳利率。

2.立即鎖定定期存款(CD)利率

若民眾手上有一筆短期內無需使用的資金，專家建議可立即轉入定期存款(CD)並鎖定約4%的年利率，避免未來降息後，存款帳戶利息下降，尤其是需要支付購屋頭期款的存戶將可在等待房貸利率下滑期間，維持一筆固定收益。

3.把握短期國庫券(T-Bill)投資機會

目前部分美國國庫券仍提供逾4%報酬，但預料Fed降息後不久，利率也隨之走低，專家建議民眾投資前，事先比較CD與國庫券的報酬與期限，並善用國庫券收益免徵州與地方所得稅的優勢。

4.重新平衡長期投資組合

隨著利率走低，投資人若欲維持原本收益，恐怕需要承擔更高風險，當前若是CD、國庫券與債券到期後，不妨考慮將部分資金轉移至股市，一般而言，降息對股市帶來正面效應，但短期內仍需觀察股市走向，專家建議投資人可優先關注對利率變動敏感的產業，例如房地產投資信託基金(real estate investment trusts，REITs)與中小型類股，以因應經濟環境的變化。

