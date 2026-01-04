我的頻道

理財百科／70歲才領社安金？ 9成不願等

根據投資公司最新研究，等到70歲再申請社安金能確保更高的月領金，但多數人選擇提早領取。圖為社會安全卡。(美聯社)
根據投資公司施羅德(Schroders)最新研究，多達九成美國上班族計畫忽略一項最常見的理財建議，等到70歲再申請社安金。理論上，延後申領能確保更高的月領金，但實際上，多數人選擇提早領取。

據哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，美國社會安全制度允許民眾自62歲起就可開始領取退休金，比所謂的「全額退休年齡」(目前為67歲)提早數年。不過，代價是月領金額將減少約30%，而且這個較低的金額會終身維持不變。

提早申領 少領18.2萬元

相對地，若延後至70歲申請，月領金將比67歲申領時高出約24%，且該金額同樣終身鎖定。因此，理財專家普遍建議長者盡可能延後申領。一項研究指出，提早申領可能導致終身少領高達18.2萬美元。

然而，施羅德的調查顯示，許多尚未退休的美國人仍無意遵循這項建議。該公司針對1500名成人的調查發現，雖然多數受訪者了解提早與延後申領的差異，但僅有10%計畫等到70歲才申請，另有44%打算在達到全額退休年齡前就開始領取。

為幫助民眾做出決策，社會安全局也提供線上計算器，讓使用者輸入出生日期，比較不同申領年齡下的月領金差異。

安聯(Allianz)旗下「未來退休中心」公布的另一項研究顯示，多數美國人對社會安全制度及其在退休規畫中的角色了解有限。約五分之一受訪者甚至認為，社會安全金將足以涵蓋他們退休後的全部收入需求。但實際上，社會安全金通常僅能替代勞工退休前薪資的約40%。

施羅德美國確定提撥計畫主管黛博．波伊登(Deb Boyden)指出，「我們的研究發現，雖然有70%的人知道延後申領可獲更高月領金，但真正願意等待的卻極少。」

由於退休儲蓄不足已成普遍現象，許多人不得不倚賴社會安全金作為退休初期的主要收入來源。

為何長者選擇提早申領？

雖然理財原則主張「愈晚申請愈划算」，但許多長者因經濟壓力、健康問題或預期壽命較短而選擇提前領取。

部分民眾會計算所謂「損益平衡點」即提早領取的總額與延後申領、但月領金較高的總額持平的年齡。

舉例而言，若以目前平均月領2000美元為基準，62歲提早申領者月領約1400美元，八年間可累積13.44萬美元。

若等到70歲才申請，月領金將增至約2480美元，需要約10.4年才能超越前者的總額，也就是在約80歲時達到損益平衡。

根據社安署統計，目前男性的平均壽命約為83.6歲，女性約為86.5歲。對健康狀況不佳者而言，提早領取可能仍是更實際的選擇。

波伊登補充，許多美國人提早申領的另一個原因，是擔心社會安全制度的可持續性，害怕「等太久錢就沒了」。

這樣的憂慮並非毫無根據。隨著美國人口老化，退休支出已超過勞工繳納的稅收。根據社會安全信託理事會最新預估，若制度不改革，信託基金將於2034年耗盡。

然而，信託基金「破產」並不代表社會安全金將停發。屆時仍能繼續支付，只是金額可能削減約20%，對逾7000萬名受益人而言影響重大。

退休金 社安金

