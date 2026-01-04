養生／趕走冬季憂鬱 學學北歐人這麼做

光照治療對患有和沒患有季節性憂鬱症者都有好處，可以啟動晝夜節律，增加大腦內血清素。(美聯社）

冬季白天時間短，夜晚時間長，人容易感到鬱悶，但對住在北歐和北極圈以北的人來說，他們早已學會如何應對每年都可能會有的「冬季憂鬱症 」，專家建議，良好的睡眠、維持社交、光照治療和積極的心態都能讓人在漫漫冬夜中看到光明。

美聯社報導，冬季憂鬱最早可能10月就開始，有些人甚至持續到隔年4月。芬蘭保健福祉研究所（Finnish Institute for Health and Welfare）教授帕托寧（Timo Partonen）說，日照很短的冬季會影響人的晝夜節律，睡眠也被影響，雖然睡較久但起床後一整天都還是很累，他建議使用日出模擬器，有些人也稱為日出鬧鐘，讓房間的光線在起床前逐漸增加，使人放鬆醒來。

帕托寧說，冬季除了容易感到疲憊，還可能和他人疏遠，也會容易煩躁、更容易和朋友起爭執，因此維持人際關係很重要，也有助於緩解症狀，他也建議維持運動習慣，不妨邀請朋友一起活動筋骨，除了維持友誼，也能避免體重在冬天直線上升。

全球有約數百萬人受季節憂鬱症所苦，症狀通常始於秋季，春夏才減緩，另外也有夏季憂鬱症，只是人們對它所知不多。

若憂鬱症症狀嚴重，患者需要臨床支持和抗憂鬱藥物。瑞典 烏普薩拉大學藥理學教授班尼迪克（Christian Benedict）說，季節性憂鬱症患者或有輕微症狀的人可以使用光照治療。

每天早上接受光照治療，使用散發約比室內燈光亮20倍光亮的設備。班尼迪克說，光照治療對患有和沒患有季節性憂鬱症者都有好處，可以啟動晝夜節律，增加大腦內血清素。

挪威特羅姆瑟大學心理學副教授索豪格（Ida Solhaug）說，與其害怕冬天，不如擁抱冬季，以積極的心態作為生存策略，學會欣賞季節更迭，這是一種傳統的挪威思維，在那些白晝很短的月份中能讓一切都不同。

索豪格說，冬季時可以盡情享受室內和戶外嗜好；室內可以實踐「hygge」，這是丹麥人對舒適生活的喜好，裹著毯子窩在沙發上享受一場電影，但也別整個冬天都宅在家，看完電影後可以帶著保溫瓶出門，享受「fika」，也就是瑞典的傳統咖啡 時光，或在新鮮空氣中快步走也有幫助。

如果膽子夠大，索豪格說還可以像很多北歐人一樣來場冰水浴，她每周至少會去特羅瑟姆的海岸跳進冰冷的海水中一次，她說這讓她在漫長冬季中充滿活力。