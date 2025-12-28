我的頻道

移民專頁／遞交結婚證書 須由中國公證

鄭毅律師
遞交I-485時，應遞交經中國公證機關核發的「結婚公證」或「結婚證書公證」。(圖／123RF)
讀者問：

請教關於提交I-485時，是需要結婚公證？還是結婚證需要公證的問題？搜了一下，各種訊息都有，似乎任何一種都可以。身邊的朋友近期的例子有用結婚公證(提供照片等等，然後去銀行公證婚姻事實)，也有將結婚證書翻譯後提交通過的，但也在網上看到有人說被RFE(補件通知)。請教到底哪個才是最保險的，還是說要不然兩個都準備好？另外，在中國國內結婚證書也帶到了國外，是否在美國也可以公證，不需要把證件寄回國內？

答：

遞交I-485時，應遞交經中國公證機關核發的「結婚公證」或「結婚證書公證」。這兩種文件是中國公證機關經過核實審查相關資訊和文件，包括結婚證書原件、戶口本等，然後發出的有權威的官方的證明。有相當一部分移民官對單純遞交了結婚證書的翻譯文件，而沒有遞交結婚公證或結婚證書公證的申請人，會發出補件通知。當然，也有部分移民官，也接受申請人僅提交了結婚證書的翻譯。

通常翻譯的人，需要附上一個翻譯證書Certification，聲明本人中英文俱流利，翻譯準確。這張翻譯證書，翻譯的人簽字即可，不需要當著公證員(Notary Public)的面前宣誓。也有的人，找專業機構翻譯，翻譯員當著公證員的面宣誓翻譯準確，並由公證員簽字蓋章。這種專業翻譯機構，俗稱帶公證的翻譯機構，提供的服務常被稱為certified translation with notarization。但翻譯的結婚證書，與中國公證處所發的結婚公證或結婚證公證在效力上是不一樣的。

你提到的去銀行公證婚姻事實，應該是一種誤解。銀行裡的公證員，最多只能證明當事人或翻譯員當著他的面簽了字，並不能證明婚姻的事實，也不是權威的官方證明。

