世界鏡頭／澳洲率先禁16歲以下孩童用社媒 他國呢?

青少年沉迷社媒已成全球普遍性的問題，正反意見都有，各國的規範不一。（路透）
澳洲於12月10日凌晨零時成為全球第一個禁止16歲以下孩童使用社群媒體的國家，包括TikTok、YouTube、Instagram、臉書(Facebook)和Reddit等平台都禁用。

路透報導，根據這項新法，10大主流平台被要求封鎖未滿16歲的孩童，否則將面臨最高4950萬澳元(約3298萬美元)的罰款。

這項禁令遭受大型科技公司與言論自由倡議者批評，但獲得家長及兒童權益團體讚許。

各界愈來愈關切社群媒體對兒童健康及安全的影響，其他正在考慮年齡限制措施的國家正密切關注澳洲的做法。

科廷大學(Curtin University)網路研究教授李佛(Tama Leaver)表示：「澳洲是第一個採取這類限制的國家，但很可能不會是最後一個。」

社群網站Reddit強烈譴責澳洲的16歲社群平台禁令，稱其「在法律上站不住腳」，但表示會遵守這項具里程碑意義的限制措施。

澳洲12月10日起成為全球第一個禁止16歲以下兒少使用社群媒體的國家。這項禁令正受其他考慮採取類似限制措施的國家密切關注，因為各界對社群媒體影響兒少健康與安全的疑慮日增。

目前相關國家與科技公司在規範社群媒體使用方面的概況。

澳洲：澳洲於2024年11月通過具里程碑意義的法律，要求主要社群媒體平台必須自2025年12月10日起阻擋16歲以下使用者，成為全球其中一項最嚴格的科技平台管制措施。

英國：英國2023年通過、今年上路的「線上安全法」(The Online Safety Act)對社群媒體提高標準，包括設限相關年齡以阻止未成年使用者接觸有害內容。但這項法令沒有設定使用社群媒體最低年齡。

中國：中國國家互聯網信息辦公室2024年11月發布「移動互聯網未成年人模式建設指南」，要求在裝置、應用程式等層面的內容、功能設定限制，並依年齡限制使用時間。

丹麥：丹麥於今年11月宣布將禁止15歲以下兒少使用社群媒體，但允許父母給13至14歲兒少例外許可，讓子女能使用特定平台。

法國：法國於2023年通過法律，要求社群媒體在讓15歲以下未成年人註冊帳號前須取得父母同意。但據法國當地媒體報導，實際執行面遇到一些技術問題挑戰。

德國：13至16歲未成年人僅能在父母同意下使用社群媒體。但兒少權益保障團體表示，目前的控管依然不足。

義大利在義大利，14歲以下兒少註冊社群媒體帳號須獲父母同意。

馬來西亞：馬來西亞今年11月宣布，將自2026年起禁止16歲以下者使用社群媒體。

挪威：挪威政府於2024年10月提案，將可以使用社群媒體的年齡從13歲提高至15歲，若未達年齡門檻可在父母同意下使用。不過政府已開始制定法律，擬設定15歲為使用社群媒體的最低年齡。

美國：「兒童線上隱私保護法」（The Children's Online Privacy Protection Act）禁止社媒平台在未經父母同意下，蒐集13歲以下兒少的個資。也有好幾個州通過法律，要求未成年人使用社群媒體須獲父母同意，但這類法律因涉及言論自由問題，頻遭告上法院。

歐盟：歐洲議會11月通過一項決議，呼籲將社群媒體最低使用年齡設為16歲，以確保「符合年齡的網路使用方式」；決議也呼籲統一歐盟的數位年齡下限，將使用社群媒體、影片分享平台及「AI伴侶」的最低年齡設為13歲。但這項決議不具法律拘束力。

