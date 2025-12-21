移民專頁／不再受雇原公司 難申請身分調整

我的頻道

讀者問：

目前，我手上有一個核准的I-140，要到2026年的2月才滿180天。但是現在的公司(公司A)環境極度差。我好多年沒有回家看父母，所以打算向現公司辭職，之後離境。2026年是目前H-1B第五年。我想在市場稍微緩和之後再想辦法回美國找工作。請問：在H-1B未滿六年的情況下辭職之後離境，再次回來美國之後找到工作需要再度抽籤獲得一個新的H-1B嗎？如果未來找到公司B願意擔保我，當排期排到時，來自公司A的I-140便不能用來交I-485，但可以用來延長目前的H-1B嗎？有一個說法是，離開美國一年以上就需要H-1B重新抽籤。請問這是必須嗎？辭職的寬限期該如何算？如果在中間轉換為其他身分(F或B)，寬限期會馬上停止嗎？

答：

辭職後，寬限期為60天，你可以找到新的H-1B職位並提交新的申請、更改身分或離開美國。考慮到轉換為F-1或B身分所需的時間，寬限期應該已經結束。如果你在H-1B簽證六年未滿前離開美國，你可以利用剩餘的時間找到其他雇主為你擔保。如果雇主沒有及時撤銷I-140批准，且USCIS沒有因欺詐、虛假陳述或錯誤而撤銷的理由，則可以在優先日期到期時使用該批准延期一年。但是，你必須在優先權日期生效後的一年內提交I-485申請。如果你未能在該年內提交申請，你可能沒有資格申請進一步的延期，除非你能證明延期是由於你無法控制的情況造成的。在你所描述的情況下，由於你已不再受雇於A公司，因此你似乎沒有資格申請身分調整。

