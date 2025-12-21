我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「川普內閣異數」國務卿魯比歐記者會風評佳 記者喊膀胱快撐不住

73歲普亭罕見承認「戀愛中」外界猜是18年情婦

移民專頁／入籍考試少寫一個冠詞 華人未通過

記者王若然

川普總統執政以來，移民政策在各個方面均在收緊，其變化不僅存在於明面上的大規模逮捕非法移民，在申請綠卡、申請入籍等方面，政策也更加嚴苛。華人移民律師表示，近日有華人參加入籍考試，因為少寫一個冠詞，被移民官以「英文不行」為由判定未通過考試。

南加州移民律師許俊良指出，移民局(USCIS)公布最新公民考試制度，10月18日開始執行。新的公民考題不僅數量增加，難度也有提高。不僅如此，移民官在執行評分時也更嚴格。他近日陪一名華人參加入籍英文考試，因為少寫一個冠詞，考試沒有通過。

許俊良說，這名華人當時遇到的題目是美國最大州，正確答案是「the biggest」，但是他漏寫冠詞，只寫了「biggest」。結果面試官稱其「英文不行」。他那次考試未通過。許俊良說，考試過後他與這名華人「復盤」考試失敗的原因，要求客人加強冠詞用法。第二次英文考試，這名華人終於通過了。

許俊良認為，移民局這樣的作法有點「把簡單的事情弄複雜」，因為當事人已經寫出了關鍵詞。

根據美國歸化入籍考試政策，英文考試有兩次機會，若都不通過，則入籍申請會被拒絕。根據移民局官網，公民歸化入籍考試分為兩部分，一部分是英文測試，包含英文讀、寫、說的能力測試；第二部分為公民測試，內容為美國歷史、美國政府等。移民局表示，從10月中旬後提出入籍申請者，將採用新的題庫與規定。新的考試從100題增至128題，新增許多近代與當代有關的歷史題目，涵蓋層面更廣，這也意味著取得公民身分的難度提高。

此外，許俊良表示，在未發布任何公告的前提下，移民局取消了南加州地區(其他地區不詳)的「同一天入籍宣誓」儀式。所有申請人在通過了筆試、面談等申請流程後，必須等待數天甚至數月，參加集體歸化入籍宣誓儀式。

此外，影響民眾入籍的因素還包括綠卡持有人在海外居住超過180天。許俊良稱，法律意義上，這樣的綠卡持有人無法達到「持久居住美國的意圖」。除非給出特別證明或理由，否則入籍申請可能失敗。此外，申請人若有「道德瑕疵」，入籍申請也很可能失敗。這些「道德瑕疵」包括家暴、盜竊輕罪等。

許俊良稱，移民局現在特別重視申請人是否有過被逮捕紀錄，審查變得非常嚴格。

非法移民 華人 綠卡

上一則

移民專頁／遞交I-485 通常5到8周收打指紋通知

下一則

理財百科／彈性支出帳戶7用途 善用別浪費

延伸閱讀

川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷

川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷
1月移民排期 EB類前進 親屬類不變

1月移民排期 EB類前進 親屬類不變
川普金卡對中國富裕人士沒吸引力？有個大風險且一項期待落空

川普金卡對中國富裕人士沒吸引力？有個大風險且一項期待落空
申請綠卡、入籍 移民局照片新規上路 私人相館拍攝不受理

申請綠卡、入籍 移民局照片新規上路 私人相館拍攝不受理

熱門新聞

看上去很平常的一條街道，因兩旁都是待開發建商空地，而成為居車族晚上停泊過夜的港灣。(作者提供)

美國現象／我家附近 有「居車族」紮營

2025-12-14 01:23
《追憶似水年華》作者普魯斯特，攝於1895年。(取自維基百科公共領域)

封面故事／《追憶似水年華》 愈混亂時代 愈需要閱讀

2025-12-14 16:12
繼承人自行規畫，當年度收入較低時，可適當提領部分繼承IRA的錢，以免到最後被迫一次全領。(圖／123RF)

理財百科／繼承IRA帳戶資產 專家：3錯誤別犯

2025-12-14 01:16
2021年12月16日，法國著名作家普魯斯特誕辰150周年紀念展在巴黎卡納瓦雷博物館揭幕。展覽用很多反映當時社會風情的畫作來反映普魯斯特時代的巴黎。(中新社)

封面故事／七大篇章 一覽《追憶似水年華》的世界

2025-12-14 01:28
發酵的韓式泡菜能為飲食增添美味且多樣的益生菌來源。（圖／123RF）

養生／這7種食物 益生菌含量高於優格 有助增強免疫力

2025-12-07 01:07
主持聯合副刊時代的林海音(左圖)，右圖為剛結婚的何凡(夏承楹)與林海音。(夏祖焯提供)

封面故事／林海音有3個超級粉絲 將「城南舊事」推向世界

2025-12-14 14:46

超人氣

更多 >
紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」

紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」
南加亞裔夫婦 藏匿1.27億現金 未向國稅局申報 後果...

南加亞裔夫婦 藏匿1.27億現金 未向國稅局申報 後果...
26歲人妻猥褻12歲侄子 因這一點免刑責 丈夫：追究到底

26歲人妻猥褻12歲侄子 因這一點免刑責 丈夫：追究到底
急了？特斯拉吐槽中國電動車 電池大續航差且重

急了？特斯拉吐槽中國電動車 電池大續航差且重
淫魔檔案柯林頓私密照曝光 麥可傑克森也入鏡

淫魔檔案柯林頓私密照曝光 麥可傑克森也入鏡