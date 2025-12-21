移民專頁／遞交I-485 通常5到8周收打指紋通知

讀者問：

我兩個月前交了I-485，PD是2018(Priority Date，優先日期)，current很久了(表示某個移民 類別目前有名額、沒有排期，申請人可以立即進行綠卡 申請的最後一步)。副申請者都已經打好指紋一個多月了，主申請者還沒收到指紋信，狀態還是case was received。請問，這是主申請者進「黑洞」了嗎？

答：

通常提交I-485後，移民局會發一張生物辨識(指紋、照片等)服務預約通知(ASC Appointment Notice)，信中會列出日期、時間、地點。這個預約通知通常是在遞交申請後五到八周左右發出。 你說主申已經兩個月沒收到生物辨識通知，而副申已收到並完成，可能只是移民局內部調度慢，尚未安排主申的生物辨識預約。兩個月雖然超出五到八周的典型範圍，但不一定就異常。

還有一種可能：例如地址變更、郵寄問題、通知遺失等等，也可能導致通知延遲。你可以在你的移民局網上帳戶中查看是否有Documents或Notices版塊，看有沒有生物識別預約以PDF格式在帳戶上。因為有網友發現有時通知已在帳號上但他們沒注意。你也可以考慮透過致電移民局客服中心詢問(800-375-5283)，提供收據號，查詢為何尚未安排生物辨識。