移民專頁／遞交I-485 通常5到8周收打指紋通知

鄭毅律師主答

讀者問：

我兩個月前交了I-485，PD是2018(Priority Date，優先日期)，current很久了(表示某個移民類別目前有名額、沒有排期，申請人可以立即進行綠卡申請的最後一步)。副申請者都已經打好指紋一個多月了，主申請者還沒收到指紋信，狀態還是case was received。請問，這是主申請者進「黑洞」了嗎？

答：

通常提交I-485後，移民局會發一張生物辨識(指紋、照片等)服務預約通知(ASC Appointment Notice)，信中會列出日期、時間、地點。這個預約通知通常是在遞交申請後五到八周左右發出。 你說主申已經兩個月沒收到生物辨識通知，而副申已收到並完成，可能只是移民局內部調度慢，尚未安排主申的生物辨識預約。兩個月雖然超出五到八周的典型範圍，但不一定就異常。

還有一種可能：例如地址變更、郵寄問題、通知遺失等等，也可能導致通知延遲。你可以在你的移民局網上帳戶中查看是否有Documents或Notices版塊，看有沒有生物識別預約以PDF格式在帳戶上。因為有網友發現有時通知已在帳號上但他們沒注意。你也可以考慮透過致電移民局客服中心詢問(800-375-5283)，提供收據號，查詢為何尚未安排生物辨識。

移民 綠卡

移民專頁／主副申請綠卡一起核准 很正常

移民專頁／入籍考試少寫一個冠詞 華人未通過

1月移民排期 EB類前進 親屬類不變

川普金卡對中國富裕人士沒吸引力？有個大風險且一項期待落空

加薪、禁塑、秘密警察、房客權利 加州新法下月上路

申請綠卡、入籍 移民局照片新規上路 私人相館拍攝不受理

紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」

南加亞裔夫婦 藏匿1.27億現金 未向國稅局申報 後果...

26歲人妻猥褻12歲侄子 因這一點免刑責 丈夫：追究到底

急了？特斯拉吐槽中國電動車 電池大續航差且重

淫魔檔案柯林頓私密照曝光 麥可傑克森也入鏡

