「川普內閣異數」國務卿魯比歐記者會風評佳 記者喊膀胱快撐不住

73歲普亭罕見承認「戀愛中」外界猜是18年情婦

封面故事／無酒精雞尾酒熱潮延燒 改寫節日餐桌風貌

編譯周靜芝
愈來愈多美國人正將雞尾酒(cocktails)替換為創意無酒精調飲(mocktails)，數據顯示這股風潮方興未艾。

近期調查顯示，近半數美國人如今在節慶餐桌上更青睞無酒精飲品。市調公司尼爾森(Nielsen)的數據指出，過去一年零酒精酒類銷售額躍升22%，預計到今年底市場規模將突破10億元。

這股來自千禧世代與Z世代等年輕族群的風潮，正重塑整個飲品的消費行為。美聯社指出，提供無酒精雞尾酒，既能迎合年輕賓客喜好，也反映出這股社會風潮正重新定義美國人節慶慶祝的方式。

然而並非所有人都認同這股風潮，部分調酒師與賓客擔憂，日益盛行的無酒精雞尾酒，恐將稀釋節慶雞尾酒的儀式感與魅力。紐約哈德遜河谷Mohonk Mountain House經理山姆·哈里斯(Sam Harris)向福斯新聞表示，無酒精雞尾酒日益風行，傳統雞尾酒仍居節慶飲品消費大宗。他說，節日期間，在享用晚餐時點杯老式雞尾酒或髒馬丁尼，別具意義。

對業界多數人而言，這場改變並非取代傳統，而是拓展市場。肯塔基州調酒師珍妮佛·布萊恩(Jennifer Brian)表示，無酒精雞尾酒確實正出現在更多菜單上。

無論在節日餐桌或餐廳菜單上，無酒精雞尾酒已成為節慶的一部分。澳洲社群媒體創作者娜塔莉·巴塔利亞(Natalie Battaglia)表示，約五年前她初次分享無酒精雞尾酒食譜時，多數人仍視其為附屬品，是專為駕駛或孕婦調製的飲品，「如今它們已成為一種選擇」。

無酒精雞尾酒日益受歡迎，也反映出人們追求身心愉悅與情感連結的簡單目標。這股趨勢，與現代人普遍關注健康與正念相呼應。

節慶季期間，無數派對、家庭聚餐往往加劇飲酒的社交壓力。華府無酒精與低酒精雞尾酒專家德里克·布朗(Derek Brown)指出，無酒精飲料提供了新選擇，這正是他致力推動的目標；社交壓力或許正在減弱，但飲酒文化仍根深蒂固。

這種轉變也反映出人們愈來愈能坦然拒絕飲酒，尤其在年輕世代中。無酒精雞尾酒在抖音(TikTok)掀起熱潮，如巴塔利亞等創作者正分享他們的創意調飲，從鮮艷的蔓越莓石榴氣泡飲，到受甜點、咖啡所啟發的節慶調飲。這些吸睛飲料不僅累積數百萬次瀏覽，更鼓勵人們減少攝取酒精。

