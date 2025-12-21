談藝／達利被遺忘水彩畫 200元入手4萬元賣出

我的頻道

編譯盧炯燊
1973年5月西班牙畫家薩爾瓦多‧達利(Salvador Dalí)在法國巴黎展示其首件「時空全息圖」(Chrono-Hologram)。(美聯社)
1973年5月西班牙畫家薩爾瓦多‧達利(Salvador Dalí)在法國巴黎展示其首件「時空全息圖」(Chrono-Hologram)。(美聯社)

英國一位骨董及藝術品商人，早前在劍橋一次房屋清理裡，僅以150英鎊(約200美元)購得著名西班牙畫家薩爾瓦多‧達利(Salvador Dalí) 一幅畫作，最近拿出來拍賣，結果拍得超過3萬英鎊(約4萬美元)。

英國廣播公司(BBC)報導，這幅名為「老蘇丹」(Vecchio Sultano) 的畫作，取材自「一千零一夜」故事，是以水彩與氈尖筆混合繪畫，一直藏於劍橋一處住宅內，戶主在清理房子時發現這幅畫作，不知是甚麼來頭，於是以150英鎊售給一名骨董商。

這個骨董商後來將畫作交由達利專家鑑定，確認是出自上世紀西班牙畫家達利的手筆，於是交到切芬拍賣行(Cheffin Auctioneers)拍賣，最終拍得比預估的3萬英鎊還要高。

達利(1904年5月11日---1989年1月23日)以其超現實主義作品而聞名於世，與畢卡索及米羅(Joan Miró)，同被認為是西班牙20世紀最有代表性的三位畫家。

切芬拍賣行表示，義大利一對富裕夫婦朱塞佩及瑪拉‧阿爾巴雷托(Giuseppe and Mara Albaretto)委託老友達利創作合共500幅系列作品，目的是展現中東民間故事，而「老蘇丹」正是這500幅作品之一。

拍賣行負責人唐尼(Gabrielle Downie) 說，委託拍賣的骨董商自己也做過功課，發現這幅畫曾在上世紀90年代在蘇富比拍賣行拍出，當時已被確認為是達利的作品。

唐尼又說，「在現代藝術界，作品歸屬被遺忘的情況實在非常罕見，因此作品給重新發現，對達利的研究者來說是一項意義重大的重新發現」。

她又說能夠拍賣這位超現實主義教父的作品實在非常榮幸，因為達利計畫創作500幅作品，但最終只完成100幅，其中一半由出版社Rizzoli收藏，另外50幅作品則由阿爾巴雷托夫婦的女兒繼承，她也是達利的教女。

至於「老蘇丹」如何流出，實在是個值得研究課題。

拍賣 義大利 畢卡索

