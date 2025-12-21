聖誕檔電視電影 傳遞愛與奇蹟

我的頻道

文／陳韻涵
「風雪聖誕情」宣傳海報。（取材自IMDb）
今年聖誕檔期的電影數量比去年少，但電視節目的歡樂魔力不減。在串流影音「戰國」時代，傳統電視頻道把握年末收視黃金時段，端出眾多以「愛、家庭、節慶奇蹟」為主題的佳節作品，囊括浪漫喜劇、動畫，到信仰電影與懷舊家庭劇等多元跨界風格，充分展現聖誕檔期的市場策略。

有線電視娛樂頻道Lifetime依照慣例，每年聖誕節前開始播放一系列的節日電影與「It’s a Wonderful Lifetime」特別節目，今年推出13部聖誕電影。而美國好人家（Great American Family）頻道也不甘示弱，推出19部以信仰為主題的電影，探討美國好人家如何詮釋聖誕節的真諦，演出明星包括坎迪斯卡梅倫-布爾（Candace Cameron-Bure）與女兒娜塔莎伯爾（Natasha Bure），以及馬里奧洛佩茲（Mario Lopez）共同演出的「喜訊恆傳」（Timeless Tidings of Joy）等著名佳節經典劇碼。

風雪聖誕情

戴米安福爾頓（Damian Fulton）執導的「風雪聖誕情」（The Great Christmas Snow-In）講述好萊塢影星喬伊羅倫斯（Joey Lawrence）主演的賈斯汀（Justin）甫遭準未婚妻退婚後，決定獨自前往兩人原定度蜜月的偏遠木屋尋求身心靈平靜。

天不從人願，一場漫天大雪阻斷山區道路，前未婚妻的表妹珍（Jane）來敲門，兩人尷尬同處一室，意外擦出火花。

然而，冤家路窄，賈斯汀的前未婚妻竟帶著新男友翩然現身，尷尬的四人重逢揭開隱藏已久的祕密，錯綜複雜的情感糾葛在風雪中翻湧，迫使他們重新面對關於摯愛、悔悟，以及「第二次機會」的真諦。

勞德之家的聖誕節

動畫師達林麥克高恩（Darin McGowan）執導的「勞德之家的聖誕節」（A Loud House Christmas Movie: Naughty or Nice）將受觀眾喜愛的動畫角色帶入現實世界，闖蕩一場充滿歡笑、混亂與溫情的聖誕大冒險。

這部於「尼克兒童頻道」（Nickelodeon）播出的電視電影講述林肯勞德（Lincoln Loud）滿懷期待全家團聚，卻訝異地發現姐妹們竟計畫各自外出過節。為了守護家庭團聚的傳統，他與死黨克萊德麥克布萊德（Clyde McBride）展開一場瘋狂的「聖誕任務」。

沒想到，這項祕密任務的過程意外頻傳，林肯捕獲一隻聖誕精靈後，發現自己竟被列入「淘氣名單」（Naughty List）。為了扭轉不利自己的局面，他不惜駭入「聖誕老人系統」，卻弄巧成拙將乖小孩名單（Nice List）與淘氣壞蛋名單徹底顛倒，不僅引發空前混亂，更直接搞砸了聖誕佳節。

面對這場災難，林肯必須設法撥亂反正，在他設法彌補並挽救節慶之際，更讓家人重新領悟「歡聚一堂」的可貴。

「勞德之家的聖誕節」人物總匯。（取材自IMDb）
Unexpected Christmas

邁克爾沃恩赫南德茲（Michael Vaughn Hernandez）執導的院線片「Unexpected Christmas」講述原本令人引頸期盼的完美聖誕家庭團聚，卻因為一場尷尬的重逢而天翻地覆。

多明克佩里（DomiNque Perry）飾演的瑪麗莎（Marissa）錯愕地發現，她的前男友理查（Richard）竟然與她早已疏遠的繼妹凱芮（Kerry）正在交往。

李利萊爾豪艾里（Lil Rel Howery）飾演理查，芮內根高曼茲-普瑞斯頓（Reagan Gomez-Preston）飾演凱芮。

不甘示弱的瑪麗莎靈機一動，謊稱自己也有一位「男友」相伴。這個謊言引爆一連串的混亂，昔日勁敵、隱藏的秘密，以及錯綜複雜的愛情誤會瞬間接二連三地浮上檯面。

這場家庭聚會危機重重，一場攸關顏面、親情與愛情的角力就此展開。

「Unexpected Christmas」劇照。（取材自IMDb）
Fake Yourself a Merry Little Christmas

「Fake Yourself a Merry Little Christmas」由獲得「多倫多影評人協會獎」（Toronto Film Critics Association Awards）肯定的女導演凱莉費夫馬歇爾（Kelly Fyffe-Marshall）執導，講述琪琪萊恩（KiKi Layne）飾演的女主角瑪雅蒙哥馬利（Maya Montgomery）謊稱自己與一名昏迷不醒的陌生人有染，結果卻意外捲入他家的度假計畫。更糟糕的是，假男友的主治醫生，竟然就是瑪雅的前男友。看來，瑪雅需要豪飲許多蛋奶酒（eggnog）才有辦法安然渡過今年聖誕。

這部電影以荒誕幽默的假戀人劇情闡述職場焦慮、自我認同與跨文化家庭互動的議題，使故事不僅停留在浪漫喜劇層次，也涉及女性在節慶中承受的社會期待壓力。

「Fake Yourself a Merry Little Christmas」...
Christmas Everyday

這部由羅傑博伯（Roger M. Bobb）執導，白蘭蒂諾伍德（Brandy Norwood）與女兒希萊史密斯（Sy’Rai Smith）共同演出的Lifetime假期家庭愛情喜劇「Christmas Everyday」。本片講述白蘭蒂飾演的時裝設計師法蘭辛「芬西」巴蘭坦（Francine “Fancy” Ballantine）的故事。法蘭辛的父親過世、母親視力惡化後，她決定一肩扛起守護家族聖誕傳統的重任。

然而，職涯要務與生活瑣事讓法蘭辛忙得喘不過氣，她不僅要兼顧事業，還得應付化身的「婚禮狂魔」（bridezilla）難纏新娘妹妹（史密斯飾演）。就在法蘭辛焦頭爛額之際，一名英俊的承包商為了上門修理破裂的水管。這個聖誕奇蹟不僅修復了房子，更意外治癒了芬西疲憊的心，兩人進而譜出一段浪漫戀曲。

「Christmas Everyday」由白蘭蒂母女同台飆戲。（取材自IMDb）
The Christmas Campaign

「聖誕女王」薇薇卡福克斯（Vivica A. Fox）飾演的老闆莫妮克（Monique）調皮地刻意安排兩位工作方式截然不同的員工一起合作，為公司最重要的數位廣告客戶準備一份節慶銷售方案。儘管戶外天氣寒冷，這兩名員工也因為專案合作互動而擦出火花。

The Christmas Campaign以職場愛情喜劇形式呈現，結合大量社群行銷、節慶廣告創意等流行文化元素，讓觀眾更能體會主角的心境。

「The Christmas Campaign」宣傳海報。（取材自IMDb）
聖誕節 奶酒 好萊塢

