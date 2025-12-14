我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紙巾「遺囑」無效力 華女無法繼承房產 被掃地出門

「古裝第一美人」何晴61歲病逝 前夫是「人民的名義」男星

封面故事／「新文學之母」林海音 家裡客廳是半個台灣文壇

記者陳宛茜
聽新聞
test
0:00 /0:00
主持聯合副刊時代的林海音(左圖)，右圖為剛結婚的何凡(夏承楹)與林海音。(夏祖焯提供)
主持聯合副刊時代的林海音(左圖)，右圖為剛結婚的何凡(夏承楹)與林海音。(夏祖焯提供)

已故作家林海音任職台灣聯合報副刊主編十年間，提攜許多重要的台籍作家，從楊逵、鍾肇政、鍾理和、鄭清文、黃春明到林懷民，同時照顧軍中作家和女性作家。林海音與夫婿何凡(本名夏承楹)家的客廳被譽為「半個台灣文壇」，為台灣文學的黃金年代奠下基礎。

林海音之子夏祖焯表示，母親有「大姊頭」的性格，不同背景、世代的藝文人士都樂於與她交往。林海音之所以能和不同省籍作家相濡以沫，也跟她在台日中三種文化成長的複雜背景有關。作為「林海音故居」的晉江會館，背後便隱藏了中日台三地的歷史糾葛。

位於北京市西城區南柳巷的晉江會館，建於清康熙年間、由泉州人水師提督萬正色捐出家宅做為會館。夏祖焯說，北京有50多所以福建縣市為名的會館，清朝以來供閩(福建)籍生意及趕考者以免費或廉價租金居住。這些會館多在北京城南，林海音的《城南舊事》也以此為背景。

日治時代不少台灣人心懷祖國，西渡前往大陸，林海音父親林煥文和尾叔林炳文便是其中之一。夏祖焯感慨指出，當年跟林炳文一起抗日、死於獄中的韓國抗日分子申采浩，如今已是韓國獨立運動史上的著名英雄，韓國歷史學家還為此來台尋訪林炳文後代，林炳文卻消失在台灣的歷史之中。

林海音生於大阪、第一語言是日語，幼年回台灣學台語，再隨父母去北京學國語，擁有一口漂亮的京片子。

林海音父親林煥文在新竹新埔公學校任教時，最得意的門生是後來寫出《亞細亞孤兒》的吳濁流。《亞細亞孤兒》一書描繪了日治時代台灣人的悲憤和徬徨—中國人認為台灣人站在日本人同一邊，日本人認為台灣人骨子裡還認為自己是中國人，所以兩邊都不信任台灣人。

林海音經歷了《亞細亞孤兒》的複雜認同，但她將這些掙扎轉化為對不同族群的包容。

彼時台灣知識分子使用的語言剛由日文轉成中文，楊逵等過去用日文創作的本省籍作家，在林海音的鼓勵下開始用中文創作。她還冒著犯忌的危險，讓本省籍作家的台語可以在報紙中呈現。黃春明投給聯副的第一篇小說「城仔落車」，寄稿時要求林海音不能改題目中台語「落」字為「下」車，林海音從善如流。鄭清文曾說，「如無林海音，台灣現代文學會慢十年」。也有人稱林海音是「台灣新(現代)文學之母」。

日本 租金

上一則

封面故事／林海音有3個超級粉絲 將「城南舊事」推向世界

下一則

封面故事／晉江會館開幕 林海音北京故居重生

延伸閱讀

封面魔咒再來？AI巨頭登TIME年度風雲人物 投資老手駭然：絕佳反指標

封面魔咒再來？AI巨頭登TIME年度風雲人物 投資老手駭然：絕佳反指標
封面故事／芙烈達自畫像 拍出女畫家最高價5470萬元

封面故事／芙烈達自畫像 拍出女畫家最高價5470萬元
封面故事／2.36億元拍出 克林姆畫作為何拍出最高價

封面故事／2.36億元拍出 克林姆畫作為何拍出最高價
封面故事／101公斤黃金馬桶「美國」 拍出1210萬

封面故事／101公斤黃金馬桶「美國」 拍出1210萬

熱門新聞

養老社區過去為退休人士提供良好住所，但隨著住戶年紀老邁，也漸失去魅力。(圖／123RF)

美國現象／6理由 傳統養老村不再吃香

2025-12-07 01:24
優格是一種富含營養的乳製食品，是美味且健康的飲食補充品。示意圖。(美聯社)

你知道嗎／傳統優格vs.希臘優格 誰勝出

2025-12-07 01:10
示意圖。(Photo by Ben White on Unsplash)

本周星座／牡羊座有驚有喜 天秤座勇於嘗試

2025-12-07 01:00
發酵的韓式泡菜能為飲食增添美味且多樣的益生菌來源。（圖／123RF）

養生／這7種食物 益生菌含量高於優格 有助增強免疫力

2025-12-07 01:07
網紅「杜拜巧克力」被超市放在入口最顯眼處。（記者徐蓓蓓╱攝影）

軟實力／加州Costco上架「杜拜巧克力」 成灣區打卡新寵

2025-12-07 01:25
沛恩是紐西蘭海軍裡的法國號樂手，10月時分配到南極洲駐紮，她的旋律從地球上最遠的練習室飄入冰凍的羅斯海。(美聯社)

談藝／她在世界盡頭 吹響最遙遠的號角聲

2025-12-07 14:12

超人氣

更多 >
關稅若遭最高院推翻 3大受惠類股呼之欲出

關稅若遭最高院推翻 3大受惠類股呼之欲出
影響重要戰略…猶他州發現稀土礦藏 富含16種關鍵礦物

影響重要戰略…猶他州發現稀土礦藏 富含16種關鍵礦物
全球最強護照排名 美台皆前進1名 中國排61 榜首是這國

全球最強護照排名 美台皆前進1名 中國排61 榜首是這國
亂倫謀殺 未婚夫偷吃母女檔 她懷孕9月被親媽剖腹取嬰 孩子爸是繼父

亂倫謀殺 未婚夫偷吃母女檔 她懷孕9月被親媽剖腹取嬰 孩子爸是繼父
數十年政策大轉變 簽證逾期被捕 公民配偶申請綠卡恐慌

數十年政策大轉變 簽證逾期被捕 公民配偶申請綠卡恐慌