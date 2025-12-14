流行／香奈兒2026工坊系列 奢華工藝碰撞通俗文化

我的頻道

記者孫曼
秀場模特兒穿梭於月台之間，步伐帶著紐約人的急促與倦怠，使整場秀跳脫傳統伸展台的僵硬步態，宛如現實城市的生活縮影。(路透)
秀場模特兒穿梭於月台之間，步伐帶著紐約人的急促與倦怠，使整場秀跳脫傳統伸展台的僵硬步態，宛如現實城市的生活縮影。(路透)

香奈兒(CHANEL)2026 Métiers d’art大秀日前於紐約市閒置的包厘(Bowery)地鐵站月台舉行，是新任總監布拉齊(Matthieu Blazy)為香奈兒打造的首個工坊系列。

紐約對於香奈兒來說，是一個別具意義的城市：創辦人嘉柏麗香奈兒(Gabrielle Chanel)於1931年首度來到這裡、並在1950年代於此籌備回歸時尚圈。

打破線性走秀 創造偶然性

模特兒從駛入車廂中走出開場，在月台行走，彷彿紐約日常生活，因為紐約也是Matthieu Blazy職業生涯早期曾生活過且非常熟悉的城市。他認為，這座城市最獨特之處在於其充滿戲劇性的多元個性，「我喜歡讓秀不再是線性的概念。我想創造一種偶然性，就像我們每天上班時不確定轉角會遇到誰。」他在秀後接受訪問時表示。

在紐約地鐵這種超越階級、跨越文化的場域中，Blazy揉合品牌經典的廓形與現代都會女子的態度，捕捉專屬紐約客的從容與不羈，巧妙地致敬了香奈兒女士最初自由著裝的精神，這也是這場大秀想要做到的：無論是精緻的羽毛外套還是休閒的牛仔褲，都自然生動地融入真實的都會生活場景、不再遙遠。

最顯而易見的，無疑是動物主題的大量運用：雖然香奈兒女士也曾穿著動物紋的服裝，不過本季不僅出現了獵豹、斑馬，還有像長頸鹿和老虎的圖騰、裝飾小瓢蟲的套裝、印滿狗狗肖像的裙裝等。

紐約的從容，為此系列注入了巧妙的優雅風趣，展現在Blazy所擅長的奢華工藝與美國通俗文化結合上。觀光客必買的「我愛NY」T恤，以綴滿精緻亮片的版本呈現；穿在Clark Kent書呆風格西裝下的則是超人圖騰針織衫。他還以丹寧打造內衣，並結合複雜的刺繡工藝重現了1930年代的內襯裙；美式伐木工的法蘭絨襯衫原來是華麗的羊毛圈圈斜紋軟呢；看似普通的舒適牛仔褲，竟然是淺藍色的精緻絲綢。

這場獨特的時裝秀，「瀰漫動人情緒、宛如電影場景」，並看見時尚回到生活本質的可能性...
這場獨特的時裝秀，「瀰漫動人情緒、宛如電影場景」，並看見時尚回到生活本質的可能性。(路透)

鏈條加重下擺 優雅垂墜感

這個系列鮮明活潑的色彩衝擊，延續了2026春夏系列對強烈色彩的運用。除了大量吸引人目光的紅色，還有亮眼的鈷藍、鮮艷的橙色、濃鬱的綠。紅色、白色和藍色交織出現在許多造型上，讓人想起美國國旗的配色。也因為地鐵是個讓人行走而不是駐足的場域，許多服裝的內側以香奈兒的鏈條加重下擺，使布料在行走間形成優雅的垂墜感，洋裝裙擺和包包上大量流蘇的運用也讓步履自然生姿。

香奈兒12月在紐約市曼哈頓下城一處廢棄地鐵站舉行年度「Métiers d'art...
香奈兒12月在紐約市曼哈頓下城一處廢棄地鐵站舉行年度「Métiers d'art」系列展演。(路透)

讓許多人看完就立刻想要擁有的配件包款，以手拿包與小型的Minaudières為主，包括塗琺瑯花生、蘋果、松果、牡蠣造型小提包，還有充滿玩心的立體長頸鹿和貓咪造型方形側背包。而善用羽毛的Blazy還巧妙創造了一只超巨大的華麗羽扇，並將舞會感的羽毛長裙與卡其褲完美結合。

新總監創舉 拓品牌新時代

這些輕鬆融入日常生活的精緻衣飾，成功地將Montex、Goossens、Lemarié、Lesage、Maison Michel、Massaro等le19M工坊的精湛法國工藝與流行文化結合，被認為在優雅、低調與慾望感之間找到了絕佳平衡。這場充滿自信的瀟灑「地下鐵之旅」更被視為香奈兒新時代的開端。

包括主演本次大秀前導預告的香奈兒品牌大使A$AP Rocky與瑪格麗特庫利(Margaret Qualley)、品牌大使G-DRAGON、克莉絲汀史都華(Kristen Stewart)、蒂妲史雲頓(Tilda Swinton)、辛芷蕾、王一博，以及品牌好友李沐、女星梅格萊恩(Meg Ryan)、音樂人瓊邦喬飛(Jon Bon Jovi)皆出席看秀。

品牌大使蒂妲史雲頓（Tilda Swinton）出席大秀。（美聯社）
品牌大使蒂妲史雲頓（Tilda Swinton）出席大秀。（美聯社）

地鐵站 觀光 紐約市

紐約「購屋之路」啟動 助零工族申請房貸購屋
布碌崙多個華人社團 聯手為兒童派發節日玩具、禮物
香奈兒時裝秀舞台 搬到紐約廢棄地鐵站
養老社區過去為退休人士提供良好住所，但隨著住戶年紀老邁，也漸失去魅力。(圖／123RF)

美國現象／6理由 傳統養老村不再吃香

2025-12-07 01:24
優格是一種富含營養的乳製食品，是美味且健康的飲食補充品。示意圖。(美聯社)

你知道嗎／傳統優格vs.希臘優格 誰勝出

2025-12-07 01:10
示意圖。(Photo by Ben White on Unsplash)

本周星座／牡羊座有驚有喜 天秤座勇於嘗試

2025-12-07 01:00
發酵的韓式泡菜能為飲食增添美味且多樣的益生菌來源。（圖／123RF）

養生／這7種食物 益生菌含量高於優格 有助增強免疫力

2025-12-07 01:07
網紅「杜拜巧克力」被超市放在入口最顯眼處。（記者徐蓓蓓╱攝影）

軟實力／加州Costco上架「杜拜巧克力」 成灣區打卡新寵

2025-12-07 01:25
沛恩是紐西蘭海軍裡的法國號樂手，10月時分配到南極洲駐紮，她的旋律從地球上最遠的練習室飄入冰凍的羅斯海。(美聯社)

談藝／她在世界盡頭 吹響最遙遠的號角聲

2025-12-07 14:12

關稅若遭最高院推翻 3大受惠類股呼之欲出
影響重要戰略…猶他州發現稀土礦藏 富含16種關鍵礦物
全球最強護照排名 美台皆前進1名 中國排61 榜首是這國
亂倫謀殺 未婚夫偷吃母女檔 她懷孕9月被親媽剖腹取嬰 孩子爸是繼父
