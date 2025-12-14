我的頻道

人物／歌后變牧師 陳蘭麗續發光「葡萄成熟時，我一定回來」

記者孫愛薇
陳蘭麗(左)完成神學博士學位後，聽從內心繼續向牧師之路前進。(受訪者提供)
陳蘭麗(左)完成神學博士學位後，聽從內心繼續向牧師之路前進。(受訪者提供)

以一首「葡萄成熟時」紅遍台灣大街小巷的資深歌手陳蘭麗，年輕時一舉成名。但與許多藝人不同的是，她在事業最耀眼的時刻選擇急流勇退，轉往求學、移民美國、結婚生子，把人生歸於平凡，卻歷經母親離世與先生中風。生命的劇烈震盪卻把她帶往另一個意想不到的方向，走進神學院、拿下碩博士學位，最終成為牧師，用另一種身分再度出現在眾人目光。

陳蘭麗從小就是個愛唱歌、愛跳舞、管不住的「皮孩子」，只要學校有活動，她總會被老師拉上台，成為全場目光焦點。她從未想過自己會紅，卻因一次誤打誤撞的比賽而踏入演藝圈，更因一曲「葡萄成熟時」在台灣大紅，成為家喻戶曉的歌手。

退下舞台時，她婉拒所有演出邀請，「明星應該像天上的星星一樣，在天空閃亮。永遠留下最美的印象，讓人懷念就好」，她認為，演藝圈永遠會有更年輕、更亮眼的人登場，她選擇在最美的時候離開，過上平靜的日子。

離開台灣，來到舊金山灣區的陳蘭麗，在信仰中找到人生下半場。(受訪者提供)
離開台灣，來到舊金山灣區的陳蘭麗，在信仰中找到人生下半場。(受訪者提供)

母親離世 她走進教會

移民美國後，人生進入新的軌道，然而2010年母親離世，讓陳蘭麗遭遇人生最深的傷痛。母親與先生楊洋是她人生兩大支柱，那段日子，她在加護病房中與母親朝夕相伴，幸有教會弟兄姐妹一路陪伴，提供支援。

母親離世後，她感受到生命裡一個新的呼喚。「我覺得自己一生受很多祝福」，於是，她開始走進教會、做服事，儘管當時還無法理出頭緒能在教會裡做什麼。

一次向友人請教就讀神學院的可能，卻意外遇到神學院教務主任，對方直接協助她申請入學，「說起來奇怪，我一生只喜歡兩件事，唱歌和愛神」，這位小時候不愛念書的歌手，竟在神學院裡找到了從未體會過的學習境界，課程她聽得懂，也愈讀愈入迷，甚至每天閉門抄寫經文，抄到幾十本筆記。

陳蘭麗走過舞台耀眼青春，走過人生低谷，在信仰裡重新站起。(記者孫愛薇／攝影)
陳蘭麗走過舞台耀眼青春，走過人生低谷，在信仰裡重新站起。(記者孫愛薇／攝影)

2017年，陳蘭麗取得神學碩士，剛領到畢業證書的隔天，就被演藝圈好友方正「押」回神學院繼續念博士，方正半開玩笑半命令地對她說，「你不要囉嗦，就是繼續念！」三年後，順利取得博士學位，其中一堂讓陳蘭麗淚流不止備受感召的課，更加深她下定決心走上服事之路。

剛進入服事時，她遭遇到心態上的轉換，「人的心裡有驕傲」，但信仰像是把她一層層剝開。年輕時與楊洋鬧脾氣，她總覺得，「你不讓我，日子就別想過了，我也不吵架，我就是不理你」，如今，她會先道歉，把事情放下。

先生中風 信仰接住她

2021年楊洋中風，陳蘭麗將人生兩大支柱比喻成「一個倒了，一個搖搖晃晃」，信仰再度成了接住她的力量，支持她一路走到楊洋康復。

成為宣教牧師後，陳蘭麗走訪美國、日本與台灣傳道，站上教會講台，也錄製福音節目，再度回到公眾面前。這一次，她不是歌手，而是傳遞福音與安慰的牧師。

在最紅的時候離開螢光幕前，經紀人曾說，「沒見過這麼不愛賺錢的女人」，她卻認為，賺這麼多，不快樂就沒有意義，「30年後，有誰記得誰？名利都帶不走，最重要的是心裡踏實，每一天真實地過日子」，她提到，回家與家人吃一頓熱騰騰的晚餐，或一起看場電影、逛逛街，就是最真實且簡單的快樂。

甚至回憶起幼時與姊姊存零用錢吃火鍋，兩個孩子存了許久的零用錢，就為了吃一頓沙茶火鍋，火鍋太貴，兩個孩子只能點一鍋來分，「以前覺得好好吃，恨不得把鍋子拿起來舔」，長大後賺很多錢，但童年的那份快樂卻不再。

陳蘭麗走過舞台耀眼的青春，也走過失去母親與丈夫病痛的低谷，但她在信仰裡重新站起，用另一種方式發光，「一路走來到現在，我覺得很感人。神願意在我人生下半場，讓我還能為祂做一些事情，讓我的人生有意義，也幫助很多人」。

陳蘭麗(左二)隨同神學院院長前往日本探訪神學院分校。(受訪者提供)
陳蘭麗(左二)隨同神學院院長前往日本探訪神學院分校。(受訪者提供)

中風 移民 日本

