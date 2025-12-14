城鎮傳真／美國面積最大佛寺 尋訪佛光山西來寺

佛光山西來寺大雄寶殿。(作者提供)

不久前造訪了洛杉磯 東郊佛光山西來寺。

發現西來寺很是偶然。那天在谷歌地圖上瀏覽洛杉磯地區，在東南郊的哈仙達崗市 (Hacienda Heights)，見到一片金色琉璃瓦屋頂的建築。拉近了看，整個山坡是一處佛寺大院，名為Hsi Lai Temple，規模相當可觀。

那天按圖索驥，前往這座佛光山西來寺。一路上還在想「西來」，知道有「佛法西來」之說。其實我一直沒有搞明白，是「從西方來」還是「往西方來」呢？ 要說佛教從古天竺國傳入中國，是「從西方來」；而在中國發揚光大後，既向日本輸出，又轉個彎往東南亞擴展，甚至回輸印度，則是「往西方來」。這樣來解釋傳到美國洛杉磯也非常貼切，於是又對取名之妙欽佩不已。

剛靠近西來寺，卻見到一排排的路障。說是停車場爆滿，寺院入口封閉了。路兩邊不少警察，招呼車子向前繞行。路上一個接一個的告示牌，指示車子繼續繞行，說前方兩哩的商場可停車，有Shuttle Bus接送。我一邊吃驚寺院的繁忙和人氣爆棚，一邊心存疑慮，不知道要繞多遠。

三階三進 登大雄寶殿

到了西來寺入口，順著山坡抬頭望，是一面大斜坡，其間布滿佛門飾物，正中有醒目的「吉祥如意」四個大字，其後是又高又陡的台階。此為第一階。台階上頭一道高高聳立的大門，背後藍天無垠，白雲呈祥。恢弘的氣勢，令人眼前一亮。

來到大殿前的小平台。這裡有個偌大的停車場，約有百多個車位，已停得滿滿實實。往前看，寺院的主要樓宇之前有一道屏風般的護牆，初一看如一道高大整齊的城牆，牆上頭立滿巍峨而錯落有致的樓宇，頗為壯觀。中間有一道台階引人向上。此第二階。

拾級而上，登上寺院的主建築群，像四合院圍成一個小廣場。這裡視野開闊，遍地鮮花，還有眾多佛像。都是鮮艷亮麗的色彩。面前還有一段又寬又高的台階。如此三階三進，才來到大雄寶殿門前。站在這裡環望四周，居高臨下眺望遠方，豁然開朗，令人心曠神怡；抬頭仰望大雄寶殿，果真宏大雄偉。此間供奉著文殊、觀音、彌勒、地藏和普賢五大菩薩，號稱五聖宮，讓人頓覺佛門聖地的莊嚴。

佛光山西來寺一角。(作者提供)

景地明亮 竟不覺嘈雜

在中國時見過或聽說過大大小小的多種寺院。如今在西來寺置身煙火如此旺盛的景地，著實讓首次造訪的我震驚了: 覺著這裡色澤比較鮮艷和明亮，也更顯整潔；輕煙繚繞而不見明火，聞香而不覺得濃烈嗆鼻。人流如織，虔誠禮佛的，造訪遊覽的，表情都顯得輕鬆悠然，井然有序，絲毫不覺嘈雜。

查看資料，得知西來寺與我老家杭州著名的靈隱寺規模接近：靈隱寺始建於東晉年間，是距今1700年之久的古剎。眼前的西來寺，1988年才建成，至今不足40年。從時間上看，它的發展顯然跟最近幾十年湧入美國的華人 「新移民」大量增長密切相關。可是，西來寺的興起還有更深更廣的歷史緣由。原來，「西來寺」取名確實是基於「佛法西來」的說法；佛光山之名跟當地的山川沒有關系，而是直接緣於星雲大師 和台灣名剎佛光山寺院。

我對佛學知之甚少。但是星雲大師的名號如雷貫耳。星雲大師12歲在南京出家，1949年遷居台灣，1967年在高雄開創佛光山，成為一代開山宗長。

星雲籌建 美最大佛寺

西來寺1978年開始籌建，於1988年落成。星雲大師親自蒞臨主持佛像開光儀式，成為佛光山在美國建立的第一座別院。其建築有大雄寶殿、五聖殿、禪堂、圖書館、朝山會館、美術館、佛光書局、西來學校等，是一所融合東西文化、將傳統與現代結合且具有多功能弘法設施的國際化道場，也是迄今在美國建築面積最大的佛寺。

美國現有24家佛光山寺院，絕大部分都是星雲大師親自創立或指示創立，且親臨了大部分的奠基或開光典禮。據統計，全世界約300家佛光山寺院。

世界各種宗教信仰紛呈，佛教流傳既廣，也最伴隨濃重的中國民族特色。當今兩岸三地和美國社會意識形態、政治體制錯綜覆雜，因宗教自由享有普遍認可，佛教在美國和國際社會更具有展現和宣揚中華文化的附帶功能，多多少少起到宣揚中華文化的作用。佛院也為許多遠在異國他鄉的華僑華人提供了經常聚集的機會，為凝聚人心，紓解鄉愁，祈福祖籍國等許多方面起到難以替代的作用。

星雲大師畢生推進「佛光普照」，很大程度上向世界宣揚了中國文化。居功至偉。