移民專頁／中國J簽證 無須再返國居住2年

讀者問：

本人目前在中國國內，遞交的I-140申請已通過，填的是IVP。那麼，可以在等排期的過程中申請J-1簽證 提前去美國做博後之類的嗎？如果將來排期到了，可以到時候轉成I-485嗎？J-1對應的DS-2019有效期限最長也就五年。如果提前申請了J-1豁免，將來J-1到期了還沒到移民 排期，那我是不是又得回國等排期了？

答：

雖然您可以申請J-1簽證，但請注意，美國領事館有權酌情決定是否批准，並且您的I-140申請已獲批准，可能會引起人們對你是否具備必要的非移民傾向的質疑。如果你選擇此途徑，請確保在簽證申請中註明你已申請移民簽證。否則，可能會被認定你欺騙。

你是否需要申請J簽證豁免取決於你是否需要申請。從今年起，根據技能清單，中國J簽證持有者不再受兩年海外居住要求的限制。如果你的J-1簽證到期時你的優先日期尚未排到，你將必須回國或以其他類型的簽證身分留在美國。

編按：IVP指的是「移民簽證流程」(Immigrant Visa Process)，是指在美國境外申請綠卡 (永久居留權)的一系列程序。這流程通常從美國公民或綠卡持有人為其外籍親屬提出移民申請(例如I-130表格)，或雇主為其外籍員工提出移民申請(例如I-140表格)開始。

J-1簽證是美國發放給參加交流訪問者計畫(Exchange Visitor Programs)人士的非移民簽證，適用於各種學術、教育、文化和職業交流活動。