旅遊／布達佩斯街頭散步 驚嘆建築之美

布達城堡內設有各式展覽中心。（作者提供）

美國影片「布達佩斯大飯店」(The Grand Budapest Hotel)在導演威斯安德森(Wes Anderson)的營造下，為觀眾展現萬花筒式的視覺美學。雖然，這部電影並不是在布達佩斯拍攝的，但是，隨著電影的賣座與贏得多項奧斯卡 金像獎，布達佩斯也成為影迷心目中的懷舊地點。布達佩斯於1987年被列為世界遺產文化景點，以保存多瑙河兩岸的古蹟遺址與建築文化。在成為好萊塢 的懷舊場景之前，布達佩斯的復古情調，早已風靡全球。

卡萊帝車站兼具文藝復興和巴洛克風格。（作者提供）

卡萊帝車站 復古風格

我與家人從奧地利維也納市搭火車前往布達佩斯，不到兩個半小時，抵達卡萊帝車站(Keleti Station)。這個火車站於1884年開放使用。它的原名意思是東站，因為我們正位於多瑙河的東面。布達佩斯以多瑙河連接三個區域；河的東面是佩斯(Pest)，西面是布達(Buda)和老布達(Obuda)。我們的旅程將從卡萊帝車站開始。首先，我們在車站裡的旅遊中心收集了地圖與資訊。

走在月台上，我的目光隨即被巨大壯觀的玻璃窗所吸引。月台區裡的天窗，閃爍著明亮的陽光。周圍的拱形窗，各自設有精美的鍛鐵裝飾，讓我情不自禁地聯想起，那些曾經發生在火車站裡的浪漫情節。

旅遊資訊指出，卡萊帝車站具有折衷式(Eclectic Style)的建築風格。它融合了文藝復興式的宏偉規模，以及巴洛克的華麗雕飾。這種混合不同時期的建築式樣，正是19世紀晚期的創新復古風潮。

匈牙利國會大廈是多瑙河畔的著名地標。（作者提供）

為了節省時間，我們決定搭乘計程車前往國會大廈(Parliament Building)。再從國會大廈以散步的方式旅遊佩斯區。匈牙利國會大廈自從1902年開放以來，一直是匈牙利國內規模最大的建築物，也是多瑙河畔最著名的地標。這棟20世紀初期的建築物，集結了中世紀時期的兩大建築式樣。修長細緻的白色對稱尖塔，流露出13世紀的哥德式風情。紅色的大圓頂展現16世紀的文藝復興特色。如此富麗堂皇的建築物，不難想像當年所動用的龐大經費與人力。

自由廣場內的德軍佔領期間受害者紀念碑。（作者提供）

順著地圖指示，不到15分鐘我們來到了自由廣場(Liberty Square)。廣場四周的街道，整齊劃一。周圍有一些大樓呈現新藝術(Art Nouveau)的建築風格，生動活潑的線條，為這個充滿政治意味的廣場增添幾許輕鬆氣氛。廣場內設有許多紀念碑，雕像與噴泉。同時，我們也十分驚訝地在這裡看見美國雷根總統的全身雕像。這些紀念碑多以二次大戰為主題，最令人矚目的是，德軍占領期間受害者紀念碑。這個紀念碑的造型是老鷹攻擊天使。老鷹是德軍化身，天使代表匈牙利。許多不滿匈牙利政局的人士，經常在這座紀念碑前擺設抗議標語和政治受害者的照片。提醒社會大眾，匈牙利政府並不是完美的天使。

聖史蒂芬大教堂展現羅馬時期的對稱和諧美感。（作者提供）

聖史蒂芬大教堂內的華麗裝飾。（作者提供）

隨後，我們的眼前出現了古典雅致的聖史蒂芬大教堂(St. Stephen’s Basilica)。這座於1905年完工的大教堂，以匈牙利國王聖史蒂芬為名。它是全國最大的教堂，外觀以左右對稱的兩座巨大鐘樓為焦點，強調和諧的理念，也流露出希臘和羅馬時期的古典特色。大教堂的所在地，曾經是一座以上演動物搏鬥的劇院。今日，教堂內華麗的裝飾與繽紛彩繪的玻璃花窗，再次吸引了旅客的目光。

匈牙利牛肉濃湯是當地的美食代表。（作者提供）

牛肉濃湯 當地傳統美食

旅遊當天，大教堂四周的街道，車水馬龍，熙熙攘攘。咖啡 館和餐廳裡，充滿了用餐的客人，十分熱鬧。我們在附近選擇了一間看來平價的餐館享用午餐。我們點了沙拉和匈牙利牛肉濃湯(Goulash)。牛肉濃湯是著名的匈牙利美食，以牛肉、洋蔥、馬鈴薯，再加上匈牙利國寶級香料紅辣椒粉(Paprikas)烹調而成濃湯。經常搭配著麵條或麵包食用。我向來喜歡以挖空的大麵包盛裝濃湯食用，因此，點了麵包碗牛肉濃湯。以麵包吸取濃湯裡的香料，似乎更能體驗到湯汁的特色。出乎意料的是，當地的紅辣椒粉，完全沒有辣味，嘗起來有略帶香甜的口感。

橫跨多瑙河的鏈橋。（作者提供）

鏈橋上的行人通行道。（作者提供）

走過鏈橋 跨越多瑙河

從聖史蒂芬大教堂前往鏈橋(Chain Bridge)，約需10分鐘步程。這座原名為塞切尼(Szechenyi)的鏈橋於1849年通車使用。走在橋上，儘管不時傳來行駛過的汽車嗓音，自多瑙河冉冉上升的粼粼波光，為鏈橋添加一股浪漫的情調。由此遠望河畔景觀，布達區的山丘陵地與平坦的佩斯區形成明顯的對比。多瑙河畔的古蹟遺址與各形各色的建築風格，為布達佩斯記錄著珍貴的人文歷史。站在鏈橋上，讓我感到正位於布達佩斯的靈魂中心。

搭乘爬坡纜車前往布達城堡山區。（作者提供）

抵達布達區後，我們前往排隊購票，以搭乘爬坡纜車到城堡山區(Castle Hill)。這些建於19世紀的纜車，造型典雅同時快捷便利。10分鐘的纜車行程，讓我再度欣賞到多瑙河的獨特美景。當時的纜車來回票價為5000福林(HUF)，約為13歐元。跨出纜車後，放眼望去，正是匈牙利的經典懷舊代表，漁夫堡(Fisherman’s Bastion)。

漁夫堡建於1895年，耗時7年完工。它是匈牙利建築師弗里傑斯．舒勒克(Frigyes Schulek)的傑作。它的興建構想來自於慶祝匈牙利建國千年的歷史。西元9世紀，匈牙利建國時期，正逢羅馬建築風格(Romanesque)的盛行階段。因此，漁夫堡的建築式樣以仿造羅馬建築為特色；設有厚重的石牆，以半圓形或拱形的線條為裝飾重點。堡壘上同時設有七座塔樓，代表匈牙利的七個聯盟部落。

漁夫堡是匈牙利的懷舊建築代表。（作者提供）

漁夫堡內的聖史蒂芬國王雕像。（作者提供）

懷舊漁夫堡 古羅馬風情

漁夫堡的所在地點就位於布達城堡的古牆遺址。這些建於13世紀的城牆曾經具有重要的軍事防禦功能。如今，它純粹以賞景娛樂為主要目的。傳說，中世紀時期，多瑙河畔的漁夫們經常來到城堡山區內的市場，販售當天的漁獲。或許，這個充滿鄉愁的說法，正是漁夫堡的命名故事。漁夫堡的建築美學，流露出百分之百的古羅馬風情。建築大師舒勒克以這項作品，緬懷逝去的黃金歲月。同時，也喚起了全球旅客的懷舊共鳴。

布達城堡建於13世紀。它曾經是匈牙利國王的宮殿。16世紀，在奧圖曼帝國的控制下，城堡面臨年久失修的困境。二次大戰期間，布達城堡受損更多。經過了多年的修護重建，現今，布達城堡內設有國家美術館，國家圖書館和歷史博物館等多項文化機構。

馬加什教堂保留了當年的哥德式建築特色。（作者提供）

城堡山區內另一個吸睛景點是馬加什教堂(Matthias Church)。我非常喜愛這座教堂的橘紅色瓦片屋頂。這些彩色瓦片，在屋頂上組合成精緻的幾何圖形，為教堂添加了一股異國的神秘風情。

建於11世紀初期的馬加什教堂，原是一座端莊典雅的羅馬式建築物。它曾經是匈牙利國王的加冕教堂。14世紀時期，教堂重建成哥德式的建築造型。在奧圖曼帝國占領的期間，教堂成了清真寺。19世紀，在建築大師舒勒克的帶領下，進行了大規模的修復，努力地保存了當年的哥德式特色。今日，馬加什教堂除了舉行彌撒，也成了辦音樂會和婚禮的熱門地。

告別城堡山區之前，我們在漁夫堡內的咖啡廳享用點心。面對著多瑙河，好像可以看見流水年華裡的鄉愁。布達佩斯的復古建築風貌，傳達了對過去的夢幻憧憬，這些懷舊情調所散發出的甜美氣氛，正是布達佩斯的迷人之處。