我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普政府旅行禁令 將擴大至30國以上

2026年世界盃賽程 開幕戰6月11日 決賽在新澤西州

軟實力／K-pop獵魔女團 唱進葛萊美 入列奧斯卡

編譯尤寶琪
聽新聞
test
0:00 /0:00
「K-pop獵魔女團」全球觀看時間已超過5.41億小時。(美聯社)
「K-pop獵魔女團」全球觀看時間已超過5.41億小時。(美聯社)

「K-pop獵魔女團」(K-pop Demon Hunters)距離另一個輝煌時刻，又更近一步了！Netflix這部大成功的動畫電影，與其他35部動畫片，一同被列入奧斯卡金像獎動畫片的候選影片名單。

「K-pop 獵魔女團」的歌曲〈Golden〉在第68屆葛萊美獎中獲得多項提名，這是K-pop音樂首次有作品入圍葛萊美獎的「年度歌曲」等主要獎項。此動畫原聲帶共獲得了五項提名，包括「年度歌曲」、「年度製作」、「最佳流行二重唱/團體表演獎」、「最佳影視媒體歌曲」與「最佳非古典重新混音錄製」等。

美國影藝學院(Academy of Motion Picture Arts and Sciences)11月21日公布了2026年奧斯卡金像獎動畫片、紀錄片和國際影片獎的候選影片名單。

雖然「K-pop獵魔女團」是在串流平台Netflix上走紅，但該片6月時也在紐約、洛杉磯和舊金山等地，符合奧斯卡評選資格的院線放映；不過，因為在英國院線放映量不足，所以「K-pop獵魔女團」無法取得英國電影和電視藝術學院獎(BAFTA Award)的提名。

其他入圍奧斯卡動片獎的作品還包括：霓虹影業(Neon)的「Arco」、迪士尼(Disney)的「地球特派員」(Elio)和「動物方城市2」(Zootopia 2)、GKids的「Little Amélie or the Character of Rain」、Netflix的「白日夢奇遇記」(In Your Dreams)，以及Crunchyroll和索尼影業(Sony Pictures)聯合出品的「鬼滅之刃：劇場版無限城篇」(Demon Slayer：Kimetsu no Yaiba – Infinity Castle)和「鏈鋸人劇場版：蕾潔篇」(Chainsaw Man — The Movie: Reze Arc)，值得注意的是，中國大片「哪吒之魔童鬧海」(簡稱「哪吒2」，Ne Zha 2)並未出現在35部入圍作品之列。

Netflix聲稱，史上觀看次數最多的電影「K-pop獵魔女團」，全球觀看時間已超過5.41億小時；該電影的原聲帶也是2025年排名最高的原聲帶，其中有8首歌曲登上了「告示牌排行榜百首熱門單曲榜」(Billboard Hot 100)；該片在8月於影院上映，票房收入估計約為1800萬元，並在萬聖節周末再次上映。

Netflix在2022年曾以「吉勒摩‧戴托羅之皮諾丘」(Guillermo del Toro's Pinocchio)首次拿下奧斯卡最佳動畫長片獎。

「動物方城市2」進入奧斯卡動畫片的候選名單。(取材自IMDb)
「動物方城市2」進入奧斯卡動畫片的候選名單。(取材自IMDb)

奧斯卡 Netflix 葛萊美

上一則

軟實力／Labubu掀潮流 文創更上層樓

下一則

軟實力／K-pop獵魔女團 娛樂魅力無窮

延伸閱讀

90歲奧斯卡得主「眼疾惡化」看不見劇本 恐無法再演戲

90歲奧斯卡得主「眼疾惡化」看不見劇本 恐無法再演戲
「莎翁情史」奪奧斯卡 英劇作家史塔佩88歲辭世

「莎翁情史」奪奧斯卡 英劇作家史塔佩88歲辭世
睽違4年… 趙婷新片「哈姆奈特」奧斯卡呼聲高

睽違4年… 趙婷新片「哈姆奈特」奧斯卡呼聲高
名導卡麥隆怒嗆Netflix 批「微上映」綁架奧斯卡

名導卡麥隆怒嗆Netflix 批「微上映」綁架奧斯卡

熱門新聞

克林姆的畫作「伊莉莎白·萊德勒肖像」，日前在蘇富比拍賣會上，以創紀錄的2.364億元落槌。(美聯社)

封面故事／2.36億元拍出 克林姆畫作為何拍出最高價

2025-11-30 01:30
八個只需一小時的理財修正方法。示意圖。(美聯社)

理財百科／只要1小時…8招輕鬆增財富

2025-11-30 01:14

紅藍卡／紅藍卡D 為何95%參與者多付保費？

2025-11-30 01:15
愈來愈多美國人開始放棄大份餐，轉而選擇小而精的飲食方式。示意圖。(路透)

美國現象／吃到飽過時 小而精飲食崛起

2025-11-30 01:24
「吻」是克林姆最受歡迎的畫作。(維基公有領域)

封面故事／克林姆的「吻」5事你該知道

2025-11-30 12:48
養老社區過去為退休人士提供良好住所，但隨著住戶年紀老邁，也漸失去魅力。(圖／123RF)

美國現象／6理由 傳統養老村不再吃香

2025-12-07 01:24

超人氣

更多 >
「亞洲實力指數」公布 美國第一 中國、台灣排名出爐

「亞洲實力指數」公布 美國第一 中國、台灣排名出爐
佛州5歲童偷偷出門去Chick-fil-A吃早餐 警助返家爸媽超驚嚇

佛州5歲童偷偷出門去Chick-fil-A吃早餐 警助返家爸媽超驚嚇
梅西兩度神助攻 帶領邁阿密國際首奪MLS冠軍

梅西兩度神助攻 帶領邁阿密國際首奪MLS冠軍
冬天用電量大 打電話給電力公司「問一句」電費大減

冬天用電量大 打電話給電力公司「問一句」電費大減
賴清德：民進黨留中華民國這個名字 是為了團結台灣社會

賴清德：民進黨留中華民國這個名字 是為了團結台灣社會