軟實力／Labubu掀潮流 文創更上層樓

Labubu與泡泡瑪特的成功背後，象徵東方文化軟實力全面躍升。圖為一名購物者在倫敦商店觀看Labubu娃娃。(路透)

凡接觸過潮玩文化的消費者肯定知道「拉布布」(Labubu )這款造型頑皮甚至略帶詭異的公仔，而且自去年開始，Labubu掀起的熱潮，成為全球Z世代最具文化象徵的流行標誌，也是中國文創軟實力的具體展現。

根據富比世(Forbes)雜誌報導，Labubu出自香港藝術家龍家昇(Kasing Lung)創作的系列繪本「The Monsters」，2019年與中國潮玩企業泡泡瑪特 (Pop Mart)合作將Labubu引進盲盒產品系列，消費者拆開包裝前，無法知悉商品內容的熱門銷售模式。

Labubu橫掃全球的轉捩點是2024年南韓偶像女團BLACKPINK成員Lisa包包掛著Labubu鑰匙圈的照片曝光，不但引發東南亞粉絲瘋狂追捧，潮流也迅速外溢至全球，包括知名女歌手蕾哈娜(Rihanna)、電視名人金卡戴珊(Kim Kardashian)、英國球星大衛貝克漢(David Beckham)等名流相繼被拍到擁有Labubu，導致需求暴增，甚至泡泡瑪特英國門市一度因安全考量被迫暫停現場販售。

明星也愛 粉絲瘋狂追捧

專家指出，泡泡瑪特採取盲盒銷售加上限量版模式製造人為缺貨，促使Labubu暴紅，加上名人加持與實體店面售罄，將Labubu推升至「要嘛擁有、要嘛沒有」的文化象徵地位。

而且Labubu暴紅更帶動龐大二手市場，eBay成交價最高曾達1萬585元，同時Labubu名氣亦反映在海關統計數據，英國查獲的仿冒玩具高達九成均為Labubu，拜此銷售熱潮，泡泡瑪特今年上半年利潤暴增400%，股價自2025年初以來累計上漲204.4%。

值得注意的是，在亞太地區之外，美洲大陸已成為泡泡瑪特第二大市場，營收年增逾10倍，達23億人民幣(約合3億2400萬美元)。

紐約市長當選人曼達尼的一名支持者，他的帆布手提袋上別著政治徽章和卡通人物拉布布。(美聯社)

東方文化 改寫全球競爭

儘管未來Labubu能否維持熱度仍有待觀察，但Labubu與泡泡瑪特的成功背後，象徵東方文化軟實力全面躍升；報導指出，中國已取代英國，成為僅次於美國的全球第二大文化軟實力國家，2008年北京奧運被視為中國提升文化影響力轉捩點，如今Labubu等新興文化的輸出則被視為下一階段。

同時中國企業在各項領域也改寫全球競爭，比亞迪(BYD)2024年銷量超越特斯拉(Tesla)，成為全球最大電動車製造商；DeepSeek在數學與推理測試領域與OpenAI正面對決；瑞幸咖啡 (Luckin Coffee)也超越星巴克(Starbucks)成為中國最大咖啡連鎖店，並開始進軍美國市場。

香港維多利亞港附近，一尊巨型充氣玩具拉布布在水上巡遊亮相。(路透)