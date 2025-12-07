談藝／大都會博物館 明春將展「服裝與身體」

我的頻道

紐約大都會博物館明春將舉辦「服裝藝術」展，將探討穿著服裝的身體，並依照不同種類的身體作為主題分類，例如裸體和經典體態，還有較少見的主題如衰老的身體及懷孕的身體。(美聯社)
紐約大都會博物館17日宣布，將於明年春季舉辦大都會服裝學院(The Costume Institute)年度展覽「服裝藝術」(Costume Art)。策展人波頓(Andrew Bolton)說，展覽將探討穿著服裝的身體，並依照不同種類的身體作為主題分類，例如裸體和經典體態，還有較少見的主題如衰老的身體及懷孕的身體。

美聯社報導，館方表示，服裝藝術展會透過將服裝及博物館藏品搭配並置，展現時尚如何和不同形式的藝術長久以來的交織。博物館執行長霍萊因(Max Hollein)說，他希望展覽可以帶領遊客在博物館內透過藝術史踏上一段時尚之旅，發現藝術和時尚間的連結。

波頓在聲明中指出，展覽中藝術品和服裝的連結將涵蓋從形式到概念、從美學到政治、從個體到全體、從具象到象徵，以及從俏皮到深奧。例如在裸體展區，德國藝術家杜勒(Albrecht Dürer)在1504年創作的作品將和比利時設計師范貝倫東克(Walter Van Beirendonck)2009年設計來重新審視伊甸園亞當夏娃故事的萊卡緊身服飾並列。

服裝藝術展將於明年5月10日開始對外展出，展期至2027年1月10日，展覽也會在新的展廳舉辦，全新展廳Condé M. Nast Galleries原為博物館的零售店，緊鄰博物館的大廳(Great Hall)。

霍萊因說，館方希望提供時尚一個更突出顯眼的空間，也想給一般參觀者更順暢的體驗。過去幾年，時尚相關的展覽總吸引人潮，長長的人龍排到其他展廳，在好幾處造成壅塞。

近期宣布從美國芭蕾舞劇院退休的芭蕾舞者科普蘭(Misty Copeland)也出席了記者會。她在發言時談到時尚和舞蹈之間的相互影響，為各種型態的身體也是一種藝術提供有力的論點，都值得被看見、被頌揚。

大都會 波頓 退休

