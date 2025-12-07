談藝／洛杉磯盧卡斯博物館 明秋開幕說故事

盧卡斯敘事藝術博物館歷經近四年延宕，近日宣布將於2026年9月22日開幕。(美聯社)

歷經近四年延宕，盧卡斯敘事藝術博物館(Lucas Museum of Narrative Art)近日宣布將於2026年9月22日開幕。

洛杉磯 時報報導，這座耗資10億、占地30萬平方呎的博物館由MAD建築事務所創辦人馬岩松設計，2018年於洛杉磯自然史博物館鄰近的博覽會公園(Exposition Park)動工。該館原定2021年完成主要工程，卻因新冠疫情 導致工程延後；2022年館方將開幕延至2025年，歸因全球供應鏈問題導致建材採購困難。

今年稍早，開幕日期再度延至2026年。隨著確切日期敲定，博物館現僅剩十幾個月時間，為占地10萬平方呎、設有35個展廳的空間完成最終修飾。其永久館藏約四萬件藝術品，涵蓋雕塑、漫畫藝術、童書與科幻插畫及攝影作品。諾曼·洛克威爾(Norman Rockwell)、芙烈達·卡蘿(Frida Kahlo)、多蘿西·蘭格(Dorothea Lange)與馬克思菲爾德·派黎胥(Maxfield Parrish)等藝術家作品將在此展出。

珍藏「星際大戰」系列作品

館內更珍藏創辦人喬治·盧卡斯(George Lucas)傳奇影藝生涯的服裝、道具與電影海報等，其中包含「星際大戰」(Star Wars)系列作品。

盧卡斯在聲明中表示，故事即是神話，當它們被繪成圖像時，能幫助人類理解生命的奧祕；這座博物館便是奠基於這樣的信念：圖像敘事是普世語言。

近期朝南的研究圖書館與宏偉的入口大廳終於初具雛形，圖書館採三層設計，其中兩層設有曲線木欄杆環繞的觀景陽台；牆面鋪設蜂蜜色木板，透過落地拱形窗戶可一覽博物館占地11英畝的綠地，起伏的山丘點綴著原始與逾200棵新植的樹木。

這座由景觀設計師米亞·萊赫爾(Mia Lehrer)所設計的公園，將對大眾開放，無需博物館門票即可自由參觀。

博物館大廳設有三座玻璃電梯，後方將設置兩座劇院及大型展覽空間，作為該館及館藏的導覽入口。右側規畫咖啡 廳，左側設有紀念品店；展廳位於四樓，餐廳則在五樓。博物館頂樓設有可供參觀的空中花園，但尚未公布細節。

展館設計仍保留教育活動空間，當時博物館聲明強調，教育始終是盧卡斯博物館的主要核心。