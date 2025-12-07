悅讀／逛書店 與好書不期而遇

邦諾書店 (Barnes & Noble )書店。(作者提供)

你喜歡逛書店嗎？你上一次去書店，是什麼時候？如果你喜歡逛書店、享受各式各樣超乎預期的大量書籍迎面而來的驚喜，在「邦諾書店」(Barnes & Noble )，就有新奇驚喜的書店體驗。

630分店 連鎖書店龍頭

邦諾書店成立於1873年，至今152年了，在美國50個州有630家實體書店，算是連鎖書店的龍頭。邦諾書店提供了一種書籍雜誌閱讀的新消費體驗方式，如果說邦諾書店像個咖啡 廳，店家還歡迎讀者以飲料消費的方式在該空間翻閱，而書店甚至備有長桌及WiFi，可供讀者在店內工作。書店同時也是個親子 樂園，父母帶著小孩在此閱讀，或就讓小孩玩耍，這種隨意溫馨氛圍在其他商店是無法見到的。

逛書店這個習慣，我已經有好幾十年，即使在最忙碌的日子，連休息的時間都不足夠，我還是要抽時間去逛一逛書店。不是要自命清高，也不是表示我是知識分子，因為，每天都活在高速的節奏之中，熙來攘往，腳步只有愈走愈快，生怕慢下來就會被別人後來居上；只有在書店，才可靜下心來。

邦諾書店是心靈的歸屬感，身心停泊的港灣，在書店可以邂逅不同的書籍，我喜歡這種感覺，也喜歡邦諾的閱讀環境，更喜歡能拓寬我看待事情的幅度。

今年初，我家附近開了一家全新的邦諾書店，超讚的啦。整個格局都是最棒的，展示超吸引人，常有各式各樣的相關活動。徜徉在書店的書本世界，真是最幸福的一件事。

依稀記得，我的閱讀習慣應該始自小學，在那一窮二白的年代，國文老師給我的一篇文章很多小紅圈，並且告訴我，多看書，她說寂寞是藝術文學的摯友，盼望我能享受那種寂寞。上了高中，我的高一國文老師蔣仁 (瓊瑤 的老師)，他充滿熱情為我打開中外文學的大門，讓我在升大學壓力下，去了解一些中外名作家的世界。我之後更加喜歡看書，真是良師的教誨之恩。

書店同時也是個親子樂園。(作者提供)

書店化身療癒溫暖陪伴

進入社會後，書店的角色化身療癒的溫暖陪伴。書店是可以讓所有人毫無壓力進入欣賞、撫觸閱讀知識的地方。在這裡，不必擔心自己有沒有能力負擔或是消費貢獻，也不必在意別人是否投注異樣眼光，每個人都可以安心自在地翻閱想看的書籍雜誌，在滿室書香裡薰陶。書籍雜誌，是共同的情感橋樑，也為內心需求找到答案的出口。

歲月匆匆，回想過去，我非圖書館專業的人，竟然和書本結緣如此之久，也享受其中樂趣。今天的邦諾書店正努力嘗試讓大家還能找到我們的回憶，更希望大家不要排斥閱讀，不管散文、輕小說、動漫、勵志、藝術、創意、生活以及文學作品集等書籍都好，開卷有益，逛書店總是會成為某些機緣下的吉光片羽。

幾天前我又去邦諾書店裡流連很久，無論非文學類的心靈勵志、生活學習、文學類的作品新書，乃至於休閒、旅遊的書籍，我都一一瀏覽閱讀，用心的去感受各類新書的潮流趨勢。在那書店的書山書海裡，我往往能填補一些性靈的疑惑，強化一些模糊的信念，豁然懂了一些過去不懂的道理，我覺得都是很好的因緣與幸運的邂逅。

在排行榜區，我也好奇的翻閱循索那些名家超級魅力的所在。無論如何，每一次逛書店，都是一趟豐碩的心靈之旅。遇到打動我心的，也會利用零碎時間閱讀。我愛書，往往勝過愛電視，因為有時電視很難給人較深度的思考。我甚至旁觀其他讀者閱讀的氛圍，看他們選書的過程，以及對新書的反應。我像海綿一樣吸附了一些出版的信息波，揣摩現代人的苦悶與渴望。

書店為讀者提供舒適典雅的閱讀環境。(作者提供)

書本陳列 建構思想地圖

雖然說，知識日漸網路化的今天，網路上的知識量也許早就超過實體書，不過，以實體書的陳列方式所構成的思想地圖，我認為網路上的知識陳列方式仍然無法取代。我不只在自己住的城市經常造訪書店，就連出國也會跑去細味不同地方的書店風情。

你喜歡逛書店嗎？與好書不期而遇的瞬間的心滿意足，理由好像有點傻，但逛書店的吸引力依然難以取代。書海無涯，珍惜在書店與書的相遇時刻，相信每一家邦諾書店都會有你和書本相繫的點滴故事吧。