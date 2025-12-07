​娛樂／出神入化3 從中國技法找魔術靈感

「​出神入化3」電影海報。（取材自IMDb）

獅門影業出品的魔術犯罪爽片「出神入化3」(Now You See Me: Now You Don’t，又譯「驚天魔盜團」)早前上映，「初代四騎士」傑西艾森柏格(Jesse Eisenberg)、伍迪哈里遜(Woody Harrelson)、戴夫法蘭科(Dave Franco)和艾拉費雪(Isla Fisher)悉數回歸，這也是他們時隔12年的銀幕重聚。

此外，摩根費里曼(Morgan Freeman)再度出演，金球獎 影后羅莎蒙派克(Rosamund Pike)加盟飾演反派鑽石大亨薇若妮卡范德柏格(Veronica Vanderbilt)。好萊塢新生代演員賈斯提斯史密斯(Justice Smith)、多明尼克薩薩(Dominic Sessa)、亞莉安娜葛林布萊(Ariana Greenblatt)則組成了新一代魔術師陣容。

導演魯賓佛萊雪(Ruben Fleischer)表達了對此系列作的熱情：「這世上只有三樣東西我絕對喜歡，傑西艾森柏格、伍迪哈里遜和魔術。能有機會與這兩位才華橫溢的演員以及「出神入化」系列電影的其他優秀演員合作，簡直是夢想成真。」他強調了該系列電影對真實魔術的追求一以貫之，「魔術是一種擁有數百年歷史的藝術形式。我們這次也從中國傳統魔術中獲得了非常多的靈感。」

反派太壞 主角對戲不寒而慄

佛萊雪也點明了電影的核心精神：「替天行『盜』對這部電影的製作產生了巨大的影響。「出神入化」系列中的『騎士團』，他們有以『盜』濟貧的傳統。他們是『現代羅賓漢 』，他們要扳倒的，是那些壓榨群眾、貪婪無度的億萬富翁。」他指出，羅莎蒙派克飾演的反派財閥，其家族生意建立在謊言上，而騎士團的任務就是揭露真相。

飾演反派的羅莎蒙派克談及自己的角色時表示：「我特別喜歡她的虛榮心傲慢、虛榮、自滿又愛玩鬧——而且總是充滿樂趣。」傑西艾森柏格稱讚她的表演：「我們有一場一對一的戲，那是我在片場經歷過的最令人興奮的拍攝日之一，因為她的角色如此惡劣，讓人不寒而慄。但你就是無法移開視線。」

羅莎蒙派克在「​出神入化3」飾演反派。（取材自IMDb）

魔術實拍 帶來獨特挑戰

「初代四騎士」的回歸不僅是劇情需要，也是演員們的情懷所繫。飾演丹尼爾亞特拉斯 (Daniel Atlas，撲克牌魔術大師)的傑西艾森柏格表示：「當我聽說最初的四騎士會出演整部電影時，我欣喜若狂。」談到這個角色與其他角色的不同，他表示：「通常我飾演的角色都是情感上飽受折磨或自我極度不適的角色，所以在片中飾演這樣的角色——一個盛氣凌人、狂傲自信、從不自我懷疑的家夥，對我來說是一種無比的快樂和刺激。」

傑西艾森柏格別強調了電影中魔術的實拍特性：「在這部最新的「出神入化3」中，我們在鏡頭前實拍了大部分魔術效果，而不是靠電腦的後期製作特效。」他提到了一場在旋轉空間的戲分，「這和我以往做過的任何事都不同……這可能是我在電影生涯經歷過的最獨特的身體挑戰。」

（取材自澎湃新聞）