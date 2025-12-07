娛樂／「追殺比爾」完整版重映 逾4小時血腥史詩

昆汀塔倫提諾執導的「追殺比爾：整個血腥事件」電影海報。（取材自IMDb）

「追殺比爾：整個血腥事件」(Kill Bill： The Whole Bloody Affair)近日上映，顧名思義，這部電影是由昆汀塔倫提諾(Quentin Tarantino)執導、2003年上映的「追殺比爾」(Kill Bill： Vol. 1，又譯「殺死比爾」)和隔年上映的「追殺比爾2：愛的大逃殺」(Kill Bill： Vol. 2)合二為一。片中包含一段從未公開過的七分鐘動畫片段，讓總片長超過四個小時，達到了281分鐘。

早前，昆汀塔倫提諾特意發文為這部「新作」背書：「當初我寫劇本和拍攝時，就把它當作一整部完整的電影，現在我很高興也能讓影迷們有機會看到完整的電影。觀看『追殺比爾：整個血腥事件』的最佳方式，就是在電影院看70mm和35mm膠片放映版本。讓我們在大銀幕上感受血腥暴力帶來的震撼吧！」

集合兩集而成的「追殺比爾：整個血腥事件」在昆汀粉絲心目中，向來有著傳奇電影的名號。該片曾在2006年坎城影展上做過特別放映，之後便從公眾視野中消失了。到了2011年，昆汀自己在洛杉磯擁有了一家名為新貝弗利(New Beverly)的影院，偶爾會將該片拿出來播，據說影片上還帶著當年送去坎城時特製的法語字幕。

超級鐵粉才能參加特映會

2015年，「八惡人」(The Hateful Eight)公映後，昆汀曾在新貝弗利影院舉辦「昆汀塔倫提諾八部曲」(The Tarantino Eight)的特別放映活動，按時間順序放映他的八部電影，每周放一部，持續八周完成，但其中並不包括「追殺比爾」。

從放映第一部「霸道橫行」(Reservoir Dogs)開始，觀眾會收到一枚觀影卡，等到整個放映活動結束，集齊七個印章的人才有機會參加「追殺比爾：整個血腥事件」的特別放映。

可以想見，有機會看到過「追殺比爾：整個血腥事件」的人，全球範圍內都是極少數。這一次，該片正式進入院線發行，因此頗具轟動效應。片中的那段七分鐘全新動畫片段由日本Production IG公司製作。由於片長達281分鐘，為照顧觀眾的需求，電影上映中途會安排15分鐘的幕間休息。

昆汀塔倫提諾的這部復仇史詩由鄔瑪舒曼(Uma Thurman)飾演主角「新娘」，她在婚禮彩排時遭到前老闆兼情人比爾(大衛卡拉定 David Carradine飾)伏擊，頭部中槍，腹中胎兒被奪走，並被棄之不顧。為了復仇，她必須先找到並除掉致命「毒蛇暗殺小隊」的剩餘四名成員，才能最終與比爾對峙。

鄔瑪舒曼（左）與昆汀塔倫提諾（右）在「追殺比爾」片場。（取材自IMDb）

將拍第三集?原考慮找現實母女檔

據說昆汀曾經考慮要拍攝「追殺比爾」的第三部，故事設定在原始情節的20年後，新娘和她的女兒原本已經過上了平靜的生活，卻再度遭到刺客追殺，不得不一起亡命天涯。昆汀還曾表示，真要拍攝的話，他會邀請鄔瑪舒曼的親生女兒瑪雅霍克(Maya Hawke)來出演女兒的角色。

「想像一下，新娘和她女兒過了20年的安生日子，然後這平靜被打破，母女開始逃亡。如果能請到鄔瑪舒曼和她的女兒瑪雅來出演，那肯定會非常精彩。我的意思是，加州 山毒蛇(達莉漢娜 Daryl Hannah飾)還是逍遙法外嘛，還有索菲法塔勒(茱莉德賴佛斯 Julie Dreyfus飾)雖然雙臂被砍斷，但她也還在逃。GOGO夕張(栗山千明飾)還有個雙胞胎姐妹，她的雙胞胎姐妹也可能在第三部出現。」2021年6月，在為自己的小說「好萊塢 殺人事件」(Once Upon a Time in Hollywood)跑宣傳時，昆汀曾如此表示。不過，到了2023年夏天，再次被問到相關問題時，他已明確表示不會拍攝「追殺比爾3」。

鄔瑪舒曼曾出演過昆汀塔倫提諾三部最具代表性的電影：1994年的「黑色追緝令」(Pulp Fiction，又譯「低俗小說」)、2003年的「追殺比爾」和2004年的「追殺比爾2：愛的大逃殺」，塔倫提諾曾稱鄔瑪舒曼是他的「繆思」。而瑪雅霍克則出演了他2019年的電影「從前，有個好萊塢」(Once Upon a Time in Hollywood)。

「追殺比爾」中與日本幫派大戰的經典場面。（取材自IMDb）

另一邊，瑪雅霍克早前公開拿昆汀塔倫提諾的「戀足癖」傳聞打趣，在參與艾美波勒(Amy Poehler)的Podcast節目錄製時，她被問及母親是否就「與昆汀合作」一事給她提過任何建議時，瑪雅霍克毫不猶豫地回應道：「把鞋穿好。」說完，她和主持人都大笑了起來。

昆汀愛拍腳 布萊德彼特 也虧

過往，昆汀一直被調侃對女性足部有特殊迷戀，因為在他的電影中，曾多次出現女性裸足的鏡頭，包括鄔瑪舒曼、瑪格羅比(Margot Robbie)、瑪格麗特庫利(Margaret Qualley)和達珂塔芬妮(Dakota Fanning)等。2020年，布萊德彼特(Brad Pitt)憑「從前，有個好萊塢」(Once Upon a Time in... Hollywood)中飾演克里夫布茲(Cliff Booth)一角獲得美國演員工會獎最佳男配角獎時，就曾在獲獎感言時開玩笑表示：「我要感謝我的合作演員們，李奧納多狄卡皮歐(Leonardo DiCaprio)、瑪格羅比(Margot Robbie)、瑪格羅比的腳、瑪格麗特庫利(Margaret Qualley)的腳、達珂塔芬妮(Dakota Fanning)的腳。說真的，昆汀讓女性脫鞋的次數，比美國機場安檢員還要多。」

昆汀塔倫提諾的電影中，曾多次出現女性裸足的鏡頭。圖為2003年上映的「追殺比爾」劇照。（取材自IMDb） 布萊德彼特（右）與瑪格麗特庫利（左）在2019年電影「從前，有個好萊塢」。（取材自IMDb）

昆汀塔倫提諾本人似乎並不太在意這些傳聞。他在2021年接受英國「GQ」雜誌採訪時表示：「我不太在意旁人怎麼說。很多優秀導演的電影中都有不少腳的鏡頭。比如路易斯布紐爾(Luis Buñuel)過去也被認為是戀足癖的代表人物。此外，希區考克(Alfred Hitchcock)和蘇菲亞柯波拉(Sofia Coppola)也曾被人說是戀足癖。」

（取材自澎湃新聞）