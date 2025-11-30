紅藍卡／紅藍卡D 為何95%參與者多付保費？

我的頻道

編譯周靜芝
據專家指出，近5500萬名參加聯邦醫療保險(Medicare，俗稱紅藍卡)D部分處方藥計畫者，幾乎所有人都每年多付數千元，原因在於他們選擇計畫時只看每月保費，而非年度總支出。

「善用聯邦醫療保險」(Making the Most of Medicare)作者凱蒂·沃塔瓦(Katy Votava)近期在「解碼退休」(Decoding Retirement)播客節目中表示，數據顯示95%的紅藍卡參與者支付過高費用；這令人震驚，因為多數人預算有限。

雅虎(Yahoo)財經網站報導，D部分計畫涵蓋處方藥費用，包含多項建議的針劑或疫苗。這些計畫由遵循聯邦醫療保險規範的私營保險公司營運，可作為獨立計畫或與聯邦醫療保險優勢計畫一起提供。

根據非營利組織KFF數據，截至2025年，5480萬人已註冊D部分計畫，其中58%選擇聯邦醫療保險優勢計畫，42%選擇獨立處方藥計畫。

醫療保險市場高度集中於五家企業：聯合健康(UnitedHealth)、康西哥(Centene)、哈門那(Humana)、CVS健康及信諾(Cigna)，囊括了73.5%的D部分投保人。2025年D部分基本受益人保費為36.78元，最高自付額為590元。

沃塔瓦指出，受益人最常見且代價最昂貴的錯誤是，僅憑每月保費選擇計畫。

她表示，選擇處方藥計畫時，若只取決於價格最低，該計畫可能無法充分涵蓋所有藥物，最終反而導致總自付費用增加。

聯邦醫療保險 保費 紅藍卡

