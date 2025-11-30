我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台「中華郵政」12/1起 恢復寄發美國掛號信

加州史塔克頓兒童生日派對槍響 4死10傷、槍手在逃

紅藍卡／紅藍卡B保費、自付額 明年都漲

記者顏伶如
聽新聞
test
0:00 /0:00
聯邦宣布2026年醫療照顧B部分的價格調整到202.90元，扣除額漲到283元。(取自紅藍卡資源中心)
聯邦宣布2026年醫療照顧B部分的價格調整到202.90元，扣除額漲到283元。(取自紅藍卡資源中心)

聯邦醫療服務中心(Centers for Medicare and Medicaid Services)17日宣布，俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險計畫(Medicare)標準型B部分(Part B)看診保險保費2026年將比目前上漲9.7%，每個月保費來到202.90元，比2025年保費增加17.90元。

B部分看診保險保費通常由社安金支票直接扣除，CNBC新聞頻道分析，退休族將發現2026年社安金福利雖然隨通膨略有調整，但每個月收到支票時，增加的部分福利將被B部分保費提高給吃掉。

社安金與紅藍卡政策獨立分析師瑪麗‧強森(Mary Johnson)說，這波B部分保費調整是歷來金額第二高的漲價，僅次於2022年每月保費上漲21.60元。她說，退休族恐將發現持續不斷的漲價潮。某些D部分(Part D)處方藥物保險月費則漲50元。

社會安全局(Social Security Administration)已經公布，2026年社安金生活成本調整(cost-of-living adjustment，簡稱COLA)為2.8%，退休族每月領取福利平均增加56元。強森表示，2026年社安金COLA調整的增加福利，頗高比率、甚至絕大部分將用來應付B部分保費提高；扣掉17.90元之後，退休族2026年社安金COLA每月調整將只剩38.10元。

2026年B部分保險保費202.90元適用於調整後總收入(modified adjusted gross income)10萬9000元或以下的個人退休族，夫妻合併報稅調整後總收入在21萬8000元或以下。

2026年紅藍卡B部分保險年度自付額(deductible)，將從2025年的257元增加10%，提高到283元。

根據聯邦醫療服務中心公布的價格調整事實列表，紅藍卡B部分保費增加及自付額調高，主要原因在於「與歷史經驗一致的預期價格變動及假定使用率增加」。

每月領取社安金不到640元的退休族，2026年2.8%COLA調整每月增加僅18元，若沒有「免於承擔條款」(hold-harmless provision)保護，紅藍卡B部分保費2026年上漲等於完全抵消社安金福利增加。

保費 社安金 聯邦醫療保險

上一則

紅藍卡／紅藍卡D 為何95%參與者多付保費？

下一則

紅藍卡／紅藍卡優勢計畫 部分人沒得選

延伸閱讀

紅藍卡15款處方藥2027年降價 估計省下120億元

紅藍卡15款處方藥2027年降價 估計省下120億元
紅藍卡年度開放註冊期至12月7日截止

紅藍卡年度開放註冊期至12月7日截止
把握政策走向 | 選擇合適計劃2026 紅藍卡最新變動介紹會給您詳細資訊

把握政策走向 | 選擇合適計劃2026 紅藍卡最新變動介紹會給您詳細資訊
委裔女詐騙紅藍卡540萬被判刑 遭剝奪美籍

委裔女詐騙紅藍卡540萬被判刑 遭剝奪美籍

熱門新聞

1976年台灣第一批去RCA受訓的工程師，後來都是台灣半導體產學界的巨擘。左起曹興誠、倪其良、曾繁城、戴寶通、劉英達、陳碧灣、史欽泰、RCA公關主任。（圖／史欽泰提供）

封面故事／5道題 看「造山者」的使命感

2025-11-23 01:30
「造山者－世紀的賭注」近日在灣區上映，紀錄片導演蕭菊貞(中)、兩位製片人蔣顯斌(左)和陳添順(右)也巡迴分享拍片心路歷程。(記者江碩涵╱攝影)

封面故事／「造山者」台灣奮鬥故事 呼應矽谷精神

2025-11-23 12:15
「開車前一定要暖車」，是流傳已久的冬季駕駛迷思。(美聯社)

你知道嗎／天冷開車前 真的需要「暖車」嗎？

2025-11-23 01:17
示意圖。(Photo by Antonino Visalli on Unsplash)

本周星座／獅子座諸事順遂 巨蟹座好運相隨

2025-11-23 01:00
書名：從邊緣到核心-台灣半導體如何成為世界的心臟 作者： 史欽泰、陳添枝、吳淑敏 出版社：天下文化 出版日期：2025年3月 (圖取自博客來)

封面故事／台灣偷走美國的晶片事業？ 「從邊緣到核心」一書澄清誤解

2025-11-23 16:24
川普總統在「又大又美法」當中為領取加班費、小費的勞工以提供減稅福利。(美聯社)

稅務漫談／川普2.0法案系列：未報加班費、小費 雇主尚不會被罰

2025-11-23 01:10

超人氣

更多 >
提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定

提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定
1960後出生者 後年起67歲可領「全額社安金」

1960後出生者 後年起67歲可領「全額社安金」
他人能在你家門前停多久？加州法律這樣規定

他人能在你家門前停多久？加州法律這樣規定
從退休帳戶提領最低額度時 避踩3稅務雷區

從退休帳戶提領最低額度時 避踩3稅務雷區
川普：委內瑞拉領空及其周邊空域 應視為全面關閉

川普：委內瑞拉領空及其周邊空域 應視為全面關閉