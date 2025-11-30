我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台「中華郵政」12/1起 恢復寄發美國掛號信

加州史塔克頓兒童生日派對槍響 4死10傷、槍手在逃

封面故事／芙烈達自畫像 拍出女畫家最高價5470萬元

編譯陳韻涵
墨西哥女畫家芙烈達·卡蘿的自畫像「夢 (床)」，20日在紐約蘇富比拍賣會上以5470萬元落槌，刷新女性藝術家作品最高拍賣成交價紀錄。(美聯社)
墨西哥女畫家芙烈達·卡蘿的自畫像「夢 (床)」，20日在紐約蘇富比拍賣會上以5470萬元落槌，刷新女性藝術家作品最高拍賣成交價紀錄。(美聯社)

墨西哥畫家芙烈達·卡蘿(Frida Kahlo)於1940年創作的自畫像20日在紐約蘇富比(Sotheby's)拍賣會上以5470萬元落槌，刷新女性藝術家作品最高拍賣成交價紀錄。紐約蘇富比秋拍落幕，這是本季最後一場拍賣會。

美聯社報導，卡蘿在床上熟睡的畫作「夢 (床)」El sueño (La cama)，超越喬治亞‧歐姬芙(Georgia O'Keeffe)的「大花曼陀羅／白花1號」(Jimson Weed/White Flower No. 1) 於2014年以4440萬元成交的紀錄。

「夢（床）」是一幅自畫像，描繪卡蘿睡在一張飄在雲端的殖民風格竹四柱木床上，她蓋著金色被毯，上身纏繞藤蔓和樹葉，床架上方躺著一個綁著炸藥的骷髏。

最具心理分量作品之一

蘇富比認為，這幅自畫像是芙烈達最具心理分量的作品之一。創作此畫時，她的情人遭謀殺，她與丈夫離婚又復婚，這是她人生最動盪的一段時期。

卡蘿以生動筆觸描繪18歲車禍後的臥床人生，她在花樣年華遭逢劇變後提筆作畫，歷經多次脊椎和骨盆手術後，一直打著石膏到1954年離世，享年47歲。

卡蘿臥床期間，將床視為連結不同世界的橋梁，探索死亡的意義。

此次拍賣也打破卡蘿保持的拉丁美洲藝術家作品拍賣紀錄，她的1949年畫作「迪亞哥與我」(Diego and I)描繪她與丈夫、壁畫家迪亞哥·里維拉(Diego Rivera)，該畫作2021年以3490萬元成交。

報導指出，卡蘿的其他畫作在檯面下交易的價格更高。

墨西哥國寶級女畫家芙烈達·卡蘿，攝於1939年。(美聯社)
墨西哥國寶級女畫家芙烈達·卡蘿，攝於1939年。(美聯社)

作品成墨國國家級瑰寶

「夢 (床)」是卡蘿少數仍由墨西哥境外私人收藏的作品之一，她的作品在墨西哥已成為國家級「藝術瑰寶」，國內無論是公共或私人收藏的卡蘿作品一律禁止賣到外國或銷毀。

「夢 (床)」源自私人收藏，原持有者與買家的身分都未公開，但符合國際拍賣法規。

部分藝術史學者基於文化因素仔細檢查作品細節，另有人擔心這幅上一次於1990年代末期公開展示的畫作在拍賣後，可能會再次消失在公共視野，紐約、倫敦和布魯塞爾等城市的美術館已排定展出這幅畫作。

紐約這場拍賣會拍賣100多件超現實主義作品，而「夢 (床)」是其中備受關注的明星畫作。

卡蘿不願被貼上超現實主義藝術家的標籤，該流派以夢幻藝術風格聚焦對潛意識的迷戀。她曾說：「我從不描繪夢境，我畫的是自己的現實。」

她的1949年畫作 「迪亞哥與我」(Diego and I)描繪她與丈夫、壁畫家...
她的1949年畫作 「迪亞哥與我」(Diego and I)描繪她與丈夫、壁畫家迪亞哥·里維拉(Diego Rivera)，該畫作2021年以3490萬元成交。(美聯社)

拍賣 墨西哥

上一則

新聞眼／逮羅浮宮竊賊 DNA資料庫建功

下一則

封面故事／阿黛兒夫人肖像1號 「奧地利的蒙娜麗莎」

延伸閱讀

檢方：孫雯對中國駐紐約總領館熱絡 冷待台北經文處

檢方：孫雯對中國駐紐約總領館熱絡 冷待台北經文處
鼓勵創作…愛爾蘭將無條件「每周發325歐元」給千名藝術家

鼓勵創作…愛爾蘭將無條件「每周發325歐元」給千名藝術家
提升街景美觀 紐約市府公布6款新鷹架

提升街景美觀 紐約市府公布6款新鷹架
東北同鄉會慶感恩節 發送逾200隻燒雞

東北同鄉會慶感恩節 發送逾200隻燒雞

熱門新聞

1976年台灣第一批去RCA受訓的工程師，後來都是台灣半導體產學界的巨擘。左起曹興誠、倪其良、曾繁城、戴寶通、劉英達、陳碧灣、史欽泰、RCA公關主任。（圖／史欽泰提供）

封面故事／5道題 看「造山者」的使命感

2025-11-23 01:30
「造山者－世紀的賭注」近日在灣區上映，紀錄片導演蕭菊貞(中)、兩位製片人蔣顯斌(左)和陳添順(右)也巡迴分享拍片心路歷程。(記者江碩涵╱攝影)

封面故事／「造山者」台灣奮鬥故事 呼應矽谷精神

2025-11-23 12:15
「開車前一定要暖車」，是流傳已久的冬季駕駛迷思。(美聯社)

你知道嗎／天冷開車前 真的需要「暖車」嗎？

2025-11-23 01:17
示意圖。(Photo by Antonino Visalli on Unsplash)

本周星座／獅子座諸事順遂 巨蟹座好運相隨

2025-11-23 01:00
書名：從邊緣到核心-台灣半導體如何成為世界的心臟 作者： 史欽泰、陳添枝、吳淑敏 出版社：天下文化 出版日期：2025年3月 (圖取自博客來)

封面故事／台灣偷走美國的晶片事業？ 「從邊緣到核心」一書澄清誤解

2025-11-23 16:24
川普總統在「又大又美法」當中為領取加班費、小費的勞工以提供減稅福利。(美聯社)

稅務漫談／川普2.0法案系列：未報加班費、小費 雇主尚不會被罰

2025-11-23 01:10

超人氣

更多 >
提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定

提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定
1960後出生者 後年起67歲可領「全額社安金」

1960後出生者 後年起67歲可領「全額社安金」
他人能在你家門前停多久？加州法律這樣規定

他人能在你家門前停多久？加州法律這樣規定
從退休帳戶提領最低額度時 避踩3稅務雷區

從退休帳戶提領最低額度時 避踩3稅務雷區
川普：委內瑞拉領空及其周邊空域 應視為全面關閉

川普：委內瑞拉領空及其周邊空域 應視為全面關閉