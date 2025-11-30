封面故事／芙烈達自畫像 拍出女畫家最高價5470萬元

墨西哥女畫家芙烈達·卡蘿的自畫像「夢 (床)」，20日在紐約蘇富比拍賣會上以5470萬元落槌，刷新女性藝術家作品最高拍賣成交價紀錄。(美聯社)

墨西哥 畫家芙烈達·卡蘿(Frida Kahlo)於1940年創作的自畫像20日在紐約蘇富比(Sotheby's)拍賣 會上以5470萬元落槌，刷新女性藝術家作品最高拍賣成交價紀錄。紐約蘇富比秋拍落幕，這是本季最後一場拍賣會。

美聯社報導，卡蘿在床上熟睡的畫作「夢 (床)」El sueño (La cama)，超越喬治亞‧歐姬芙(Georgia O'Keeffe)的「大花曼陀羅／白花1號」(Jimson Weed/White Flower No. 1) 於2014年以4440萬元成交的紀錄。

「夢（床）」是一幅自畫像，描繪卡蘿睡在一張飄在雲端的殖民風格竹四柱木床上，她蓋著金色被毯，上身纏繞藤蔓和樹葉，床架上方躺著一個綁著炸藥的骷髏。

最具心理分量作品之一

蘇富比認為，這幅自畫像是芙烈達最具心理分量的作品之一。創作此畫時，她的情人遭謀殺，她與丈夫離婚又復婚，這是她人生最動盪的一段時期。

卡蘿以生動筆觸描繪18歲車禍後的臥床人生，她在花樣年華遭逢劇變後提筆作畫，歷經多次脊椎和骨盆手術後，一直打著石膏到1954年離世，享年47歲。

卡蘿臥床期間，將床視為連結不同世界的橋梁，探索死亡的意義。

此次拍賣也打破卡蘿保持的拉丁美洲藝術家作品拍賣紀錄，她的1949年畫作「迪亞哥與我」(Diego and I)描繪她與丈夫、壁畫家迪亞哥·里維拉(Diego Rivera)，該畫作2021年以3490萬元成交。

報導指出，卡蘿的其他畫作在檯面下交易的價格更高。

墨西哥國寶級女畫家芙烈達·卡蘿，攝於1939年。(美聯社)

作品成墨國國家級瑰寶

「夢 (床)」是卡蘿少數仍由墨西哥境外私人收藏的作品之一，她的作品在墨西哥已成為國家級「藝術瑰寶」，國內無論是公共或私人收藏的卡蘿作品一律禁止賣到外國或銷毀。

「夢 (床)」源自私人收藏，原持有者與買家的身分都未公開，但符合國際拍賣法規。

部分藝術史學者基於文化因素仔細檢查作品細節，另有人擔心這幅上一次於1990年代末期公開展示的畫作在拍賣後，可能會再次消失在公共視野，紐約、倫敦和布魯塞爾等城市的美術館已排定展出這幅畫作。

紐約這場拍賣會拍賣100多件超現實主義作品，而「夢 (床)」是其中備受關注的明星畫作。

卡蘿不願被貼上超現實主義藝術家的標籤，該流派以夢幻藝術風格聚焦對潛意識的迷戀。她曾說：「我從不描繪夢境，我畫的是自己的現實。」