我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台「中華郵政」12/1起 恢復寄發美國掛號信

加州史塔克頓兒童生日派對槍響 4死10傷、槍手在逃

悅讀／AI浪潮下 心留一片瓦爾登湖

周德芳
麻州康科德市的瓦爾登湖，湖中的秋葉倒影。(路透)
麻州康科德市的瓦爾登湖，湖中的秋葉倒影。(路透)

凌晨3時，書房裡沉浸於讀書的我，收到一位好友的留言：「德芳：我失眠了。藤校博士畢業的兒子居然找不到工作。而女兒所在的谷歌公司即將裁員。」我從《瓦爾登湖》(Walden，另譯《湖濱散記》) 的書頁間抬起頭，窗外的紐約正被霓虹燈與數據流切割成碎片，車輛在街道上無聲地滑行，像一群被無形絲線操控的金屬魚。書桌上，一杯冷掉的咖啡邊緣凝結著細小的霜花，彷彿在提醒我：在這個被演算法支配的時代，人類的靈魂正經歷一場無聲的雪崩。《瓦爾登湖》作者梭羅(Henry David Thoreau)曾說：「我們被物質奴役，卻誤以為自己在掌控生活。」此刻，這句跨越時空的警示與AI時代的焦慮交織成一張無形的網，籠罩著每一個在數據洪流中掙扎的現代人。

梭羅《瓦爾登湖》一書的原版封面，由梭羅的姊姊索菲婭繪製。(維基百科公有領域 )
梭羅《瓦爾登湖》一書的原版封面，由梭羅的姊姊索菲婭繪製。(維基百科公有領域 )

我認識一位浪跡天涯的作家朋友，他的行囊裡永遠有一本《瓦爾登湖》。發黃的書頁早已被翻得捲邊，像一片被風乾的楓葉，夾在他與世界之間。

1989年，中國詩人海子也帶著這本書，走向了山海關的鐵軌，用生命完成了一場對純粹與潔淨的終極朝聖。那本書，成了他與塵世之間最後的、也是最決絕的對話。德國哲學家海德格(Martin Heidegger)曾言：「人詩意地棲居在大地上。」而海子與梭羅的相遇，恰是這種棲居的破碎與追尋，在科技浪潮席捲一切的今天，這種追尋愈發顯得珍貴。

瓦爾登湖 已成精神家園

而我與《瓦爾登湖》的緣分，則始於一條道路。我的女兒彭美沁在哈佛讀書的四年，我曾無數次獨自駕車，往返於紐約與波士頓之間。那條蜿蜒的95號州際公路，彷彿一條沒有盡頭的黃絲帶，串聯起我與女兒，也串聯起我內心的孤寂與期盼。陪伴我的，永遠都是車上音響裡循環播放的《瓦爾登湖》有聲書。當梭羅說「我步入叢林，因為我希望活得有意義，只面對生命最本質的事實」時，窗外的雪松與楓林便不再是風景，而成了我內心的親人。老子云：「大道至簡，衍化至繁。」梭羅的簡樸生活，恰是對老子這一哲思的實踐，在剝離了物質冗餘後，生命的本質反而以更清晰的輪廓浮現。

瓦爾登湖，早已不是麻州一個普通的湖泊，它成了幾代人的精神家園，一個漂浮在物質世界之上的靈魂座標。

這份感悟，變得更加具體而生動是在一位好朋友家中的夜談中。

這位朋友的房屋，坐落在新澤西大西洋海灣，她面向大海背靠山脈的家，總是讓我沉醉。每次在她家小住幾日，陪她一起澆花、摘菜，爬山、游泳，都讓我身心放鬆。說來奇怪，住在她家的日子，我總是睡得特別香甜。他們家臨海的臥室是沒有窗簾的。 「只有魚兒才會來參觀。」女主人笑著解釋。記得那個冬夜，爐火映紅了圍坐在沙發上聊天的我們的笑臉。當朋友夫婦聊到人與自然，聊到梭羅的瓦爾登湖時，男主人John，一位紐約高中的特級教師，告訴我一個我以前沒有聽說過的知識：在John還是個中學生時，《瓦爾登湖》就是他們語文課本裡的經典。 「這本書影響了幾代人。」說著，他打開電腦，給我介紹了一部紀錄片，關於一位現代的「湖畔行者」—麥可‧格勞斯。

《瓦爾登湖》一書的作者梭羅，攝於1856年6月，當時39歲。(維基百科公有領域)
《瓦爾登湖》一書的作者梭羅，攝於1856年6月，當時39歲。(維基百科公有領域)

現代湖畔行者 學活著

他曾是波士頓一家科技公司的軟體工程師，被程式碼和KPI編織的牢籠困得喘不過氣來。 2018年，重讀梭羅，他像被一道閃電擊中，毅然辭職，租下了瓦爾登湖畔的一塊土地，距梭羅當年的小木屋遺址僅800公尺。他伐木、築屋、引水，在森林的懷抱裡，重新學習如何「活著」。

「我並非復刻梭羅，」格勞斯在鏡頭前說，眼神清澈，「我寧願獨自站著，也不願在隊伍中隨波逐流。」這句話，像一顆石子，投入我心湖的深處。莊子曾說：「鷦鷯巢於深林，不過一枝；偃鼠飲河，不過滿腹。」格勞斯的覺醒，正是對莊子「知足不辱」的當代詮釋；當AI時代將人類推向無限擴張的欲望深淵時，回歸本真需求的勇氣愈顯得彌足珍貴。

其實像格勞斯這樣實踐瓦爾登精神的人，並非都是遠離塵囂的隱士。18年前，畢業於杜克大學的美國青年肯恩‧斯特戴爾，因求學背負高額學生貸款，決定透過極簡生活加速還債。 2008年起，他在紐約州水牛城以「車居」方式生活了三年之久，將一輛普通轎車改造為移動住所。他記錄下對消費主義的反思，提出「我們被迫活得如此匆忙，卻仍覺得生活貧瘠」。

這些實踐，如同散落的星火，照亮了現代人精神荒原上的路徑。而這一切，都源自於那本誕生於19世紀的《瓦爾登湖》。

一對伴侶走在瓦爾登湖畔。(美聯社)
一對伴侶走在瓦爾登湖畔。(美聯社)

名列塑造美國精神10書

《瓦爾登湖》在美國教育體系中地位顯赫，不但是高中十年級的常駐經典，還被列為「塑造美國精神的十本書」之一。它的漣漪，早已蕩漾過重洋。在德國，它是文理中學高年級「生態哲學」的核心文本；在日韓，它被編入教材，與本土的禪意與新村運動對話；在中國，一些高校甚至開設了「梭羅vs.陶淵明」的比較文學課，探索東西方隱逸哲學在星空下的共鳴。澳洲教育部2024年的一份報告指出，研讀該書的學生，焦慮指數平均下降了19%。

當課堂從標準化考試的題海，過渡到瓦爾登湖的蛙鳴與鳥啼，教育才會觸及它的本源。孔子曰：「知之者不如好之者，好之者不如樂之者。」真正的教育，不在於灌輸知識，而在於喚醒對自然與生命的熱愛，正如梭羅在湖畔的沉思，將知識轉化為一種生命體驗。

教育的力量，在於喚醒個體與自然、與自我對話的能力。這讓我想起女兒在紐約拉瓜迪亞藝術高中讀書時，她的老師Vogel曾邀請我和女兒去他位於森林中的家作客。那是一座他們親手伐木建造的木屋，像一個溫暖的鳥巢，安放在綠樹與山脈的臂彎裡。高大挺拔又不失幽默的Vogle和他的愛人、一位美麗的德裔移民，在那裡自己用雙手劈開一方土地，築起愛的巢穴，結婚、生子，詩意地棲居。

我至今難忘，在那座被綠蔭掩映的木屋裡，我們和Vogel夫婦還有他們的兩個可愛的女兒，一起喝著咖啡，聊著藝術，窗外是鳥兒不知疲倦的吟唱。那一刻，我們彷彿與一百多年前的梭羅血脈相連，他的精神，像屋後那棵古老的橡樹，根系深紮，枝葉繁茂，蔭蔽著每一個渴望逃離樊籠的靈魂。而每一個自由的靈魂都與梭羅的瓦爾登湖一脈相承。蘇格拉底在雅典街頭追問「未經省察的人生不值得過」，而瓦爾登湖的實踐者們在林間小徑上，用行動回答了這一永恆的哲學命題。

母女曾共同靈性跋涉

女兒在波士頓讀書的幾年，不只是她個人的求學旅程，也是我們母女共同的靈性跋涉。每逢假期，我們總會抽空一同前往瓦爾登湖。有一次，我們坐在湖邊的木椅上，她望著湖面，若有所思地說：「媽媽，我覺得瓦爾登湖就像一面鏡子，不僅映照出自然的美，也照見了我們內心的欲望和焦慮。你看，現在AI正在取代翻譯、律師、程式設計師，就像當年的工業革命取代了手工業者。但梭羅告訴我們，真正的價值不在於我們能被機器替代的部分，而在於我們能否像他一樣，簡化，簡化——簡化物質欲望，簡化對效率的盲目崇拜，簡化那些讓我們失去靈魂的『進步』。王陽明說『心外無物』，當我們的心被數據與KPI填滿時，或許更需要像梭羅那樣，在湖水中照見本心的澄明。 」

我點點頭，望著湖面泛起的漣漪，想起梭羅在書中寫的：「我們能夠賦予生命更崇高的氣質。」在AI時代，這句話顯得尤為珍貴。當演算法試圖預測我們的每一個選擇，當數據試圖定義我們的每一個價值，瓦爾登湖提醒我們：人類的本質，不在於我們能生產多少，而在於我們能否像梭羅一樣，在湖邊的木屋裡，聽見自己的心跳，在森林的寂靜中，聽見靈魂的迴聲。帕斯卡(Blaise Pascal)在《思想錄》(Pensées)中寫道：「人類所有的不幸都源自於無法安靜地獨處一室。」在科技不斷擠壓人類沉思空間的今天，梭羅的獨處智慧，恰是對抗異化的良方。

我們來到他當年小木屋的原址，那裡只有一圈低矮的石牆，卻彷彿有千鈞之力。來自世界各地的朝聖者絡繹不絕，臉上帶著被洗滌過的寧靜。我彷彿聽見梭羅的聲音，穿越時空，在林間低語：「來吧，來吧。不要再做生活的囚徒。放下那不斷膨脹的欲望，到瓦爾登湖來吧。來停一停，想一想，走一走，看一看。在青山綠水間曬我們的生命，餓死我們的靈魂，並審視我們的罪惡………。」

這聲音，曾激盪過甘地與馬丁‧路德‧金(Martin Luther King, Jr.)的心靈，催生了改變世界的非暴力抗爭；這聲音，曾指引「美國國家公園之父」約翰‧繆爾(John Muir)，徒步考察西部荒野，用一生去實踐「荒野蘊含世界希望」的箴言；這聲音，也流淌在中國作家李娟的筆下，讓她在阿勒泰的雪崩中，看到社會與自然的深刻隱喻。

梭羅誕辰200周年紀念日，一位女士在瓦爾登湖畔的梭羅小屋遺址前駐足紀念。(路透)
梭羅誕辰200周年紀念日，一位女士在瓦爾登湖畔的梭羅小屋遺址前駐足紀念。(路透)

《擁抱古樹》詩作致敬梭羅

每讀一次《瓦爾登湖》，我的物質欲望就會消退一分，而我的精神家園，則會更加豐盈一分。如今的我，幾乎是每天都要到湖邊去漫步，去擁抱古樹，並寫了一個小詩《擁抱古樹》向不朽的梭羅致敬：

「紐約的早春／溢滿了潔白的詩興／揮手作別／最後一片冬眠的雲／三百年的古樹／頑皮地落幻成玉柱／一片片落葉／晶瑩成冰雕的蝴蝶／六角形的詠嘆調／漫山遍野／穿紅衫的女人／每日獨行／去擁抱她的古樹／她的情人知音／踏雪無痕／嘴角揚起神秘的微笑／裙擺抖落時間的碎銀／古樹張開透明的雙臂／一如往昔／等愛認領。」

向瓦爾登湖致敬，它可以是陽台上的一盆綠植，喧囂中的一次深呼吸，是拒絕一次無意義的社交，是減少不需要買的奢侈品，是關掉手機後與家人的一次促膝長談。它提醒我們，無論世界如何喧囂，我們都可以選擇一種更本真、更自由的活法。因為，正如梭羅所言，我們每個人，都是自己生活的「哥倫布」，擁有發現新大陸的勇氣與權利。

而瓦爾登湖，永遠在那裡，清澈的湖水，映照出我們內心最深處，對自由的渴望，對簡樸的回歸，對寧靜的嚮往，對生命本真意義的詮釋。

心中有湖 聽見靈魂迴聲

在被鋼筋、水泥、混凝土建造的摩天大樓籠罩著的都市森林裡，我們或許無法複製一座座湖畔木屋，但請在心中保留一片「瓦爾登湖」。當AI的浪潮席捲而來，當世界的節奏快得讓人窒息，這片湖水會像一面鏡子，映照出我們內心的澄明：真正的進步，不是被機器取代，而是像梭羅一樣，在湖邊的木屋裡，聽見自己的心跳，在森林的寂靜中，聽見靈魂的迴聲。

因為，正如女兒在湖邊對我說的：「媽媽，瓦爾登湖不是逃避，而是回歸；回歸到我們作為人類最本質的部分：思考、感受、愛，以及在喧囂中保持內心的寧靜。」

笛卡兒(René Descartes)在《沉思錄》(Meditations) 中確立「我思故我在」的哲學基石，而梭羅的湖畔沉思，則將這一命題延展為「我存在，故我需與自然同在」。

AI 波士頓 咖啡

上一則

人物／從宿舍到百老匯的劇作家 黃哲倫人生如戲

下一則

城鎮傳真／秋遊亞斯本 沉醉白楊木

延伸閱讀

全球首例 華州居民染罕見禽流感死亡

全球首例 華州居民染罕見禽流感死亡
接吻非人類專利 北極熊最愛舌吻 世界「初吻」2150萬年前

接吻非人類專利 北極熊最愛舌吻 世界「初吻」2150萬年前
CNN：林佳龍宴請美官員無人出席 台外交部：多位要角到場

CNN：林佳龍宴請美官員無人出席 台外交部：多位要角到場
伊州華男毆妻致死 法官裁定加重家暴罪及一級謀殺罪成

伊州華男毆妻致死 法官裁定加重家暴罪及一級謀殺罪成

熱門新聞

1976年台灣第一批去RCA受訓的工程師，後來都是台灣半導體產學界的巨擘。左起曹興誠、倪其良、曾繁城、戴寶通、劉英達、陳碧灣、史欽泰、RCA公關主任。（圖／史欽泰提供）

封面故事／5道題 看「造山者」的使命感

2025-11-23 01:30
「造山者－世紀的賭注」近日在灣區上映，紀錄片導演蕭菊貞(中)、兩位製片人蔣顯斌(左)和陳添順(右)也巡迴分享拍片心路歷程。(記者江碩涵╱攝影)

封面故事／「造山者」台灣奮鬥故事 呼應矽谷精神

2025-11-23 12:15
「開車前一定要暖車」，是流傳已久的冬季駕駛迷思。(美聯社)

你知道嗎／天冷開車前 真的需要「暖車」嗎？

2025-11-23 01:17
示意圖。(Photo by Antonino Visalli on Unsplash)

本周星座／獅子座諸事順遂 巨蟹座好運相隨

2025-11-23 01:00
書名：從邊緣到核心-台灣半導體如何成為世界的心臟 作者： 史欽泰、陳添枝、吳淑敏 出版社：天下文化 出版日期：2025年3月 (圖取自博客來)

封面故事／台灣偷走美國的晶片事業？ 「從邊緣到核心」一書澄清誤解

2025-11-23 16:24
川普總統在「又大又美法」當中為領取加班費、小費的勞工以提供減稅福利。(美聯社)

稅務漫談／川普2.0法案系列：未報加班費、小費 雇主尚不會被罰

2025-11-23 01:10

超人氣

更多 >
提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定

提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定
1960後出生者 後年起67歲可領「全額社安金」

1960後出生者 後年起67歲可領「全額社安金」
他人能在你家門前停多久？加州法律這樣規定

他人能在你家門前停多久？加州法律這樣規定
從退休帳戶提領最低額度時 避踩3稅務雷區

從退休帳戶提領最低額度時 避踩3稅務雷區
川普：委內瑞拉領空及其周邊空域 應視為全面關閉

川普：委內瑞拉領空及其周邊空域 應視為全面關閉