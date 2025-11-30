封面故事／101公斤黃金馬桶「美國」 拍出1210萬

由義大利現代藝術家卡特蘭所創作，名為「美國」(America)的223磅重黃金馬桶，以1210萬元成交，引發轟動。(美聯社)

奧地利象徵主義藝術家古斯塔夫·克林姆(Gustav Klimt)的畫作「伊莉莎白·萊德勒肖像」(Portrait of Elisabeth Lederer)，日前在蘇富比拍賣 會上，以創紀錄的2.364億元落槌(含佣金)。同場另一件引發熱議的拍品，喜歡金色的川普 總統應該會喜歡。

這是一座由純金打造且仍能使用的馬桶—義大利 藝術家毛里齊奧・卡特蘭(Maurizio Cattelan)於2016年的作品「美國」(America)，最終以1210萬元落槌，引發轟動。

卡特蘭這件223磅(約101公斤)重黃金馬桶作品，是在諷刺極端財富差距。

這位曾以「將香蕉黏在牆上」挑戰藝術邊界的藝術家卡特蘭，曾對其作品的諷刺意涵曾有經典譬喻：「不管你吃200元的午餐，還是兩元的熱狗，最後在馬桶上的結果都是一樣的。」

「美國」於拍賣前數周在蘇富比紐約新總部公開展出。拍賣行在新聞稿中，形容這件作品是「對藝術創作與商品價值碰撞的犀利諷刺」。

這座裝置藝術原為私人收藏家所有，卡特蘭共製作兩座。另一座曾於2016年在紐約古根漢美術館展出，當時博物館還戲謔回覆川普總統，表示願借出這座金馬桶供其收藏—而非他所要求的梵谷名畫。

後來，「美國」在英國布倫海姆宮(Blenheim Palace，前首相邱吉爾出生地)展出時被盜，警方雖定罪兩名竊賊，但至今下落不明，推測早已被拆解熔化。