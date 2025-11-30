封面故事／電影篇／「名畫的控訴」 誰是偷畫賊?

克林姆名畫「阿黛兒‧布洛赫-鮑爾夫人肖像1號」，是「名畫的控訴」電影中，猶太裔女主角和律師向奧地利政府成功索回的家庭財產。(取材自維基百科公共領域)

與奧地利畫家克林姆及其畫作有關的一部電影「名畫的控訴」(Woman in Gold，又譯「金衣女人」)，於2015年上映。名畫指的是克林姆為其贊助人之妻畫的「阿黛兒‧布洛赫-鮑爾夫人肖像1號」(Portrait of Adele Bloch-Bauer I)。

電影是根據真人實事改編。描述二戰時住在奧地利的猶太 裔女子瑪麗亞‧奧特曼 (Maria Altmann)，逃到美國展開新生活，半世紀後和一位沒經驗的律師蘭道爾‧舒恩伯格(Randol Schoenberg)向奧地利政府索回她們家族五幅古斯塔夫·克林姆(Gustav Klimt)畫作的故事。

電影一開始，是一場葬禮，住在洛杉磯、已歸化美籍的瑪麗亞‧奧特曼在妹妹的葬禮後，從妹妹的遺物信件中，獲知克林姆為其嬸嬸Adele (Adelede是瑪麗亞之母的妹妹，她嫁給瑪麗亞父親的弟弟，即兩姊妹嫁給兩兄弟)畫的一幅肖像畫，此畫在1941年納粹 併吞奧地利時被強行掠奪，戰後成為奧地利美景宮擁有的「鎮館之寶」。隨後她找到一位家族好友下一代、也是猶太裔的年輕律師，分別在奧地利和美國兩地打起法律戰。先去維也納申請討回失敗，經過美國法院和最高法院的裁決，再到回維也納仲裁，經過七年的訴訟，2006年最終成功拿回畫中人—嬸嬸阿黛兒的1號肖像畫及四幅克林姆的畫作。

阿黛兒的1號肖像畫在維也納美景宮的美術館(Belvedere Gallery)，住了86年，回到家人的手中。

電影以申請歸還家族畫作為主軸，再以空插和倒敘的方式，追憶過去生活的片斷，瑪麗亞‧奧特曼在維也納的老家、兒時的家庭、和Adele的互動、自己的婚禮、納粹暴力入侵、逃出維也納等，鋪陳了「名畫不是國家財產，是我家的財產」有力佐證。當然也不忘描述主角在索畫過程中，對家人、對國家的情感。她是這場跨越時空的追討行動中，是名畫的合法繼承人。

電影「名畫的控訴」的拍攝靈感來自2007年上映的紀錄片「偷畫賊：克林姆的失落與奪回」(Stealing Klimt)。紀錄片追溯奧特曼年輕時在20世紀初維也納的優雅生活，描繪她在納粹入侵時的驚險逃亡，以及晚年重返歷史現場、為正義發聲的漫長征途。

如果說瑪麗亞‧奧特曼的一生猶如維也納黃金時代的最後一抹光芒，而「偷畫賊：克林姆特的失落與奪回」則以鏡頭與記錄，捕捉她奪回家族失落藝術的勇氣與執著。

美國藝術收藏家羅納德·勞德(Ronald Lauder，他是蘭黛雅詩蘭黛Estée Lauder之子)後來以1.35億元的天價向奧特曼買下克林姆這幅名畫，金額創下當時繪畫作品的最高成交價紀錄，奧特曼提的條件之一是要向大眾公開。羅納德將這幅作品收藏在紐約諾伊畫廊(Neue Galerie，德語「新畫廊」)，供民眾觀賞，其餘克林姆畫作則於佳士得拍賣會上流入私人藏家。