封面故事／建築篇／蘇富比新拍賣會大樓 粗獷派經典

紐約上東城的布魯爾大樓在陽光的照射下，有多種不同的光影。(圖／作者提供)
日前驚爆藝術界的蘇富比(Sotheby's)拍賣會拍出當代畫作創紀錄的2.364億元天價，是當代奧地利藝術家古斯塔夫·克林姆(Gustav Klimt)的一幅畫作。

★1966年落成 上東城經典

拍賣會的地點，值得一提。尤其是今年有一部粗獷派建築師的電影，更讓此棟築揚名。這是蘇富比搬進位於紐約的布魯爾大樓(Breuer building)，位於曼哈頓上東城、麥迪遜大道與75街路口。當天的拍賣會也是蘇富比搬進新址的首場拍賣會。

布魯爾大樓原本是惠特尼美術館的舊址。紐約時報報導，幾年前，蘇富比拍賣公司斥資1億元買下這棟大樓。這棟建築命運如何，文物保護者當時都屏息以待、忐忑不安。

站在路口仰望這座建築，它不美，但它不凡。它陽剛，但它陰沉。

站在路口靠近這座建築，它的牆面只有一種顏色，但它在陽光的照射下，有多種不同的光影。

站在路口望向兩面牆壁上的窗戶，它沒有幾扇窗(北面六扇、西面一扇)，但它的一扇窗就夠迷人。

這時不禁想起法國建築師柯比意(Le Corbusier)的廊香教堂(Notre-Dame-du-Haut)，一樣有迷人的窗戶。這兩者有緣份嗎？ 

這座看起來「頭重腳輕」的建築，出自匈牙利裔現代主義設計及建築師—馬塞爾·布勞耶(Marcel Breuer)之手的建築，被形容為像是「陰鬱而莊嚴」的巴比倫倒金字塔，自1966年落成時，起成為上東城建築地景中的經典。

紐約時報前建築評論家艾達·路易絲·赫克斯特布(Ada Louise Huxtable)曾以「紐約最不受喜愛的建築」(most disliked building)一語，總結布勞耶設計的惠特尼美術館剛啟用時的公眾觀感。隨著時間的推移，許多紐約人開始欣賞這棟建築。20世紀80年代初，它被指定為城市地標。

布勞耶受過包浩斯訓練，理性、簡潔、內斂。他這棟作品也被認為是粗獷派(Brutalist architecture)的代表。比如也是粗獷主義建築的代表作—波士頓市政廳，1968年剛落成時也飽受公眾批評「醜死了」。

這座建築是一座灰色花崗岩堡壘，東面與南側的混凝土牆如同隔離屏障，將惠特尼與鄰近建築隔開。階梯狀懸挑的立面從麥迪遜大道後退，外有乾旱的護城河，整體彷彿採取防禦姿態屹立於社區中。

這座藝術殿堂，在惠特尼博物館於2014年遷出後，曾臨時容納了大都會藝術博物館和弗里克收藏館。

★經謹慎翻修 於11月重生

如今，經瑞士巴塞爾赫爾佐格與德梅隆建築事務所(Herzog & de Meuron)翻修後，於11月重生，成為蘇富比的新總部。謹慎的翻修，對原貌懷抱著深深的敬意。

Herzog & de Meuron以極簡主義竹設計和創新材料聞名，著名的作品有德國漢堡的「易北愛樂音樂廳」，將波浪狀的玻璃結構與歷史悠久的磚砌倉庫完美融合；有英國倫敦泰特現代美術館的大廳，將舊建築注入新生命；還有，有「鳥巢」之稱的中國北京國家體育場，在曼哈頓下城，他們設計了一座「疊疊樂」大樓。

今年5月，紐約市地標保護委員會將布勞耶設計的這棟建築指定為獨立地標和內部地標，保護了其外觀和雙層挑高的大廳。這項決定使建築師能夠專注於改善動線和必要的升級改造，同時又能保留原建築的特色。

「我們很榮幸能入駐這座建築傑作，」蘇富比執行副總裁兼主席麗莎·丹尼森(Lisa Dennison)表示，「那些了解它早期面貌的人，一定會對我們如何重新構想麥迪遜大道945號而感到感動，我們保留了近60年來備受讚譽的展覽和展覽的精神。」

蘇富比新總部布魯爾大樓凸窗的玻璃，映照著對街的建築。(圖／作者提供)
