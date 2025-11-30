百科／6方法讓加拿大雁遠離草坪 不再聚集、滿地糞便

一隻加拿大雁和兩隻小寶寶正在覓食。(美聯社)

在公園或水邊看到加拿大 雁，覺得賞心悅目、很可愛；但如果牠們聚集在庭院草坪、製造滿地糞便，那又是另一種心情。家居生活網站The Spruce報導，屬於候鳥的加拿大雁，會從春天到秋天都停留在一個地方，在草地上覓食昆蟲、築巢產下雛雁。牠們多數是無害的，除了造成令人不愉快的「混亂」；野生動物和害蟲控制專家建議，可以用以下六種人道的方法來讓雁遠離草坪。

如果遇到大量雁群的困擾，可聯絡當地的野生動物救援機構尋求建議；但對偶爾出現的一對雛雁或一小群雁，可嘗試以下方法。

1.移除食物來源

喜愛分享家居生活的部落格主琳賽·雀絲坦(Lindsey Chastain)表示，嚇阻雁的首要步驟是不要提供任何食物來源；牠們喜歡在草地上覓食種子與昆蟲，須從吸引雁的地方移除餵鳥器，避免吸引牠們。

2.製造障礙

雁喜歡安全感，這也是牠們選擇大片草坪築巢的原因之一，可以看到捕食者或其他威脅。害蟲防治專家妮可·卡本特(Nicole Carpenter)表示，在雁選擇棲息的空間中加入困擾牠們的物品與障礙物，可以阻止雁停留；這些包括原木、花園木樁、特別角度放置的太陽能燈，以及草坪裝飾物。

卡本特同時建議，以大叢的觀賞草、灌木或雕塑來妝點大面積的草坪。她表示，如果雁不能暢通無阻地在草坪上移動，牠們就會另覓棲地。

在公園或水邊看到加拿大雁 ，覺得賞心悅目、很可愛；但如果牠們聚集在庭院草坪、製造滿地糞便，那又是另一種心情。(美聯社)

3.使用無毒驅逐劑

卡本特也建議使用驅雁劑，例如使用葡萄籽萃取物製成的產品(如Flight Control Max，它環保、對寵物 安全，且無味)；其他無毒產品如Goose Scram，則利用精油來驅趕不喜歡那種氣味的雁。

4.使用會動的裝置

一些會動的物件可以把雁嚇跑，例如風鈴、動態太陽能燈或轉盤。但雀絲坦表示，自動的灑水機可能無效，因為雁 會喜歡它。

5.讓狗在草地留下記號

如果有養狗，雀絲坦說，可讓狗在草坪撒尿做記號，因為狗的氣味會嚇阻雁，牠們通常視狗為威脅。可試著讓狗在草坪的不同區域撒尿，這樣除了特定區域外，氣味也會散開。

6.裝設稻草人