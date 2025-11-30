星座／天蠍座好友相聚 射手座結交新友

2025年11月30日至12月6日，12星座運勢 如何？

牡羊座 3月21日~4月19日

總運指數：★★★☆☆

這個星期運勢平平，你的愛情進行曲有點卡帶，存在於你們之間的心結應先打開；努力工作就會有收穫，你的財富也會不斷累積。

幸運色彩：稻草黃

速配星座：天秤座

貴人星座：天蠍座

金牛座 4月20日~5月20日

總運指數：★★★★☆

本周總會遇到幾件讓你心花怒放的好事，在收穫欣喜時別忘了回報那些曾經幫助過你的人，與更多人分享你的快樂，你會變得更加快樂。

幸運色彩：胭脂粉

速配星座：處女座

貴人星座：水瓶座

雙子座 5月21日~6月21日

總運指數：★☆☆☆☆

本周你經歷的是上坡爬行的過程，而且越往上走越費勁。生活中的每一個方向你都走得有些艱難，雖說身邊的人能夠推你一把，但終究還是要靠你自己的力量。

幸運色彩：生態綠

速配星座：巨蟹座

貴人星座：射手座

巨蟹座 6月22日~7月22日

總運指數：★★☆☆☆

本周你既不能成為大力水手，也別想當變形金剛。當朋友、同事對你有所求，你大可不必照單全收，那些耗時耗力的重任應該委婉推掉，以免自己不堪重負。

幸運色彩：古銅青

速配星座：金牛座

貴人星座：處女座

獅子座 7月23日~8月22日

總運指數：★★☆☆☆

生活壓力過大，自己的事情都有些管不過來，更沒多餘的精力去操心別人的事。適當安排一些有益身心的事，如運動或閱讀，可讓身心得到放鬆。

幸運色彩：玫瑰紅

速配星座：雙子座

貴人星座：射手座

處女座 8月23日~9月22日

總運指數：★★★★☆

本周運勢呈上升趨勢，外界的助力會給你事業、學業上提供較大的幫助；投資可望找到突破口，但仍然還需謹慎，適合自己的才是最好的。

幸運色彩：松石綠

速配星座：雙子座

貴人星座：巨蟹座

天秤座 9月23日~10月23日

總運指數：★★★☆☆

頗有主見的一週，在帶領團隊時盡顯魄力，管理能力表現突出；但在戀人面前則顯得有些霸道，小心感情陷入僵局；投資不可一意孤行，多聽專家建議為好。

幸運色彩：奶油白

速配星座：獅子座

貴人星座：摩羯座

天蠍座 10月24日~11月21日

總運指數：★★★★★

本周你會擁有更多與朋友約會的時間，三五個好友無論是唱歌還是喝咖啡 都能讓你倍感愜意，還有機會從朋友聽到一些奇聞趣事。

幸運色彩：番茄紅

速配星座：金牛座

貴人星座：天蠍座

射手座 11月22日~12月20日

總運指數：★★★★★

本周會有不少新面孔闖入你的生活，這對於你而言正是結交新朋友的好機會，單身朋友加把勁可望發現適合自己的對象。

幸運色彩：嫩芽綠

速配星座：牡羊座

貴人星座：雙魚座

摩羯座 12月21日~1月20日

總運指數：★★☆☆☆

本周看似一成不變的生活，其實卻是充滿挑戰的戰場。你需要脫離過去的習慣，去適應一些新的環境、任務、人物。雖然會感到不適，但也會從中激發出你的一些潛能。

幸運色彩：橄欖綠

速配星座：金牛座

貴人星座：摩羯座

水瓶座 1月21日~2月19日

總運指數：★★★★☆

活力充沛，在許多時候你都能有積極踴躍的表現，偶爾你需要去適應為眾人目光聚集的焦點。倘若有上司、長輩在場的情況下，則應避免鋒芒太露。

幸運色彩：茄皮紫

速配星座：巨蟹座

貴人星座：天秤座

雙魚座 2月20日~3月20日

總運指數：★★★☆☆

鋼筋水泥的建築群把你圍得無處可逃，超載的工作量將會擠壓你做其他事情的時間，若有去享受大自然的旅行計畫只能延期。

幸運色彩：蘋果綠

速配星座：天秤座

貴人星座：天蠍座

【延伸閱讀】

●上升星座看未來？星座命盤免費算

●塔羅神占，你的戀情開花結果？