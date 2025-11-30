旅遊／解鎖歷史 走進西安四大博館

2025年4月，西安鼓樓夜景迷人。(圖為作者提供)

今年4月，我從山西平遙古城乘高鐵抵達西安，老朋友郭總的兒子接上我，先去華清宮看張藝謀導演的大型實景歷史舞劇「長恨歌」。13朝古都西安，如今既有大唐不夜城網紅，也有楊貴妃長袖善舞，更有秦皇兵馬俑驚世，還有秦漢博物館新開，真是一座千年來「眼看他起朱樓，眼看他宴賓客，眼看他樓塌了」的歷史名城。

俗話說，「一千年看北京， 三千年看西安， 五千年看河南 」，我在看過西安的秦始皇兵馬俑博物館、陝西歷史博物館、陝西歷史博物館秦漢館和西安碑林博物館後，深深感嘆此話不虛。西安這四大博物館不僅在中國一流，也是世界水平博物館，從西周到秦漢到唐宋元明清的珍貴文物館藏，實在是太豐富、太珍稀、太難得一見了。有當地朋友驅車接送安排，兩天時間裡，我遊遍西安四大一流博物館，正所謂「春風得意馬蹄疾，一日看盡長安花」。

秦始皇兵馬俑博物館展出的秦跪射兵俑。(圖為作者提供)

兵馬俑博物館 季辛吉 5訪

先去臨潼看秦始皇兵馬俑博物館，我有預約，排隊驗護照進入秦陵。秦始皇兵馬俑博物館在秦陵裡面，進門要再走10多分鐘才能到一號坑博物館，老人或者腿腳不便的人，也可以付費乘坐電瓶車進去。兵馬俑博物館官名秦始皇帝陵博物院（Emperor Qinshihuang’s Mausoleum Site Museum），是西安最一票難求的博物館。

秦始皇兵馬俑博物館被譽為「世界第八大奇蹟」，也被列入聯合國 「世界遺產名錄」，不看兵馬俑博物館等於沒到西安。美國前總統雷根、柯林頓和前國務卿季辛吉等各國政要名人，都到訪過兵馬俑博物館，見多識廣的季辛吉甚至五次到訪，還帶兒孫來參觀。

秦漢博物館展廳入口的秦皇漢武四帝王頭像雕塑。(圖為作者提供)

8000多件文物 世界奇蹟

沿著秦陵的林蔭路走到了一號坑博物館前，二、三號坑和文物館也都在這裡，我隨人流步入1979年建成開館的一號坑博物館開始參觀。1974年3月，臨潼一村民在抗旱打井時，從2米多深的地下挖出陶俑人頭碎片，很快引起考古專家重視，開啟了一號坑的發掘。考古人員在一號坑發掘出陶兵馬俑6000多件，戰車50多台和大量青銅兵器，讓2000多年前的秦皇兵馬俑重見天日，也讓在一號坑遺址上建立的兵馬俑博物館一鳴驚人，震驚世界。

一號坑博物館比二、三號坑博物館不但建成開放得早，規模也大。三座俑坑加起來占地面積達2萬多平方米，一共發掘出8000多件兵馬俑等文物，每個兵俑表情不一，個個栩栩如生，堪稱中國古代雕塑藝術史上的奇蹟，也是20世紀考古史上的重大發現。

二號和三號坑博物館也不容錯過。二號坑展出著名的秦皇跪射兵俑、立射兵俑和弩兵俑陣，還有騎俑、陶馬俑和戰車。三號坑位於一號坑西端北側，與二號坑東西相對，專家認為是一、二號坑的指揮部，因為沒有被大火焚燒過，出土的陶俑彩繪顏色更加鮮艷。

陝西歷史博物館 人氣旺

中國各省會城市博物館裡，當屬陝西歷史博物館人氣最旺。陝歷博是聯合國教科文組織確認的世界一流博物館，也是西安最熱門博物館。陝歷博白牆灰瓦的唐代宮殿式建築，與北京紅牆黃瓦風格不同。

早在2008年，陝歷博就被評為國家一級博物館，2009年被評為國家級重點博物館，館藏文物171萬件，光國家一級文物就有762件，國寶級文物18件，有「地上文物看山西，地下文物看陝西」之說。

走進陝歷博展廳，首先映入眼簾的是國寶級文物獸首瑪瑙杯。這件1970年從陝西出土的唐代瑪瑙杯，晶瑩剔透，高6.5釐米，呈角狀獸首形，嘴部鑲金帽，精雕細刻，美輪美奐，是唐代玉雕傑作，現為禁止出境展國寶級文物。

緊接著是國寶級唐代文物三彩駱駝載樂俑，駝峰坐毯上坐著一隊樂俑，七個男樂俑盤腿圍坐在一舞女俑周圍吹奏，舞女體態豐腴，動感十足，是陝歷博眾多唐三彩文物中精品中的精品。我在展廳還看到特別搶眼的唐鴛鴦蓮瓣紋金碗，金碗裡面金光閃閃，外壁凸鼓出的蓮花瓣上下左右相連，每一片蓮花瓣都刻有奔鹿飛禽，富麗堂皇，是皇家酒器，更是現今國寶級珍貴文物。

陜歷博展出的國寶級文物唐三彩駱駝載樂俑。(圖為作者提供)

國家一級寶物 目不暇接

除了青銅器、玉器、金銀器、陶俑、錢幣和唐墓壁畫外，陝歷博展出的歷代瓷器珍品也很多。比如宋耀州窯青釉刻花倒灌壺，不同於一般宋瓷，青釉倒灌壺圓形壺身，提梁為昂首振翅鳳凰造型，壺嘴呈吼獅狀，壺身纏枝牡丹刻花，下襯蓮花圖案，精美異常。

最奇的是，這件倒灌壺壺蓋不能開啟，美酒要從壺底梅花孔注入，當壺內存水從吼獅口溢出時酒裝滿，壺放正滴酒不漏，運用的其實是物理學聯通容器內液面等高原理，世所罕見，也是被永久禁止出境參展的國寶級文物。

陜歷博展出的國寶級文物宋青瓷提梁倒灌壺。(圖為作者提供)

陝歷博展廳裡，國家一級和國寶級文物目不暇接，我還很幸運趕上了陝歷博舉辦的唐墓壁畫特展，展出了從20多座唐墓出土的壁畫精品近600幅，其中82幅為國家一級文物，展現唐代社會特別是上流社會的生活方式和服飾特色等。當我走出陝歷博時，打從心底感嘆陝歷博館藏文物的博大精深，真是不虛此行。

陝歷博秦漢館 建築宏偉

陝西歷史博物館館藏100多萬件，許多珍貴文物都只能長年在庫房裡發呆。2024年，陝西歷史博物館秦漢分館在咸陽建成並對外開放，成為陝歷博在西安又一座一流博物館，突出秦漢特色。

說是分館，我看秦漢館建築規模氣勢超過主館。秦漢館建築由北斗七星狀布局的七座秦漢風格建築群構成，占地面積約300畝，建築面積約4萬平方米，展廳面積1萬多平方米。

秦漢館主要展出未曾在陝歷博公開展出過的秦漢時代珍貴文物，1500多件展品中，有秦國兵符杜虎符、漢代金餅和「絲路一號」古船、漢代鎏金銀竹節燻爐和鎏金銅蠶；先秦漆豬、陶器和秦代半兩錢幣等珍貴秦漢文物，當然還有秦兵馬俑和陶俑，特別是秦彩繪騎兵俑等。此外，秦漢館還綜合運用多媒體，展示秦漢時期「城與陵」遺址，秦漢文明和天下同一主題，特別是幣制改革、統一度量衡等。

秦漢館除了建築宏偉，坐落於大秦咸陽城遺址核心地區外，展館內部裝飾和布展等也有新意，力圖展現秦漢文明在華夏上下5000年歷史進程中的波瀾壯闊。一走進展廳，首先看到的就是秦皇漢武時代四位帝王在咸陽城前的頭像雕塑，前面最大的一尊頭像，橫眉立目霸氣十足，一看就是秦始皇，另外三個帝王頭像都小很多，應該是漢高祖、漢景帝和漢武帝，可以說千年秦漢四大帝都匯聚在西安咸陽城的秦漢館了。

碑林博物館展出的康熙皇帝玄燁楷書寧靜致遠書碑。(圖為作者提供)

碑林博物館 上萬書碑

看完陝歷博秦漢分館後，再到西安碑林博物館，大門古香古色，金釘朱門，相似北京的王府大院，門楣上的西安碑林博物館七個鍍金大字古樸典雅。很多人不知道，碑林博物館是陝西最早的博物館，始建於1944年，現有珍貴館藏文物1萬多件，從帝王和名家書碑到國寶昭陵六駿石雕都有，是名副其實的書法藝術聖殿和漢唐石刻寶庫。

走進碑林博物館庭院，首先看到書有「碑林」兩個描金大字的碑林亭。前面廊亭中間矗立的大石碑非同小可，是唐代「石台孝經」碑。這塊「石台孝經」碑是由唐代宰相李林甫親自主持，於天寶四年（745年）鐫刻成碑的，碑文由唐玄宗李隆基親自作序、注釋並書寫的「孝經」，題額是唐肅宗李亨用篆書題寫的「大唐開元天寶聖文神武皇帝注孝經台」16個大字，是難得一見的國寶級文物。

碑林博物館國寶級文物唐《石台孝經》碑。(圖為作者提供)

不遠處還有一個亭子中間有一直徑1米多的圓形基台，台基上矗立一座大鐘，是唐代景雲鐘，距今已有1300多年歷史了。景雲鐘十分高大，鐘身分上中下三段，代表唐代高超的鑄銅技藝。景雲鐘上鑄有八稜花瓣和龍鳳鶴等飛天動物圖案，下段鑄有唐代五位皇帝撰寫的銘文，共18行、292字，也是難得一見的國寶級文物。

西安碑林博物館七大展室展出歷代碑刻石雕精品，包括碑石、墓志和石刻造像等約4000多件，館藏國寶級文物包括漢「曹全碑」、顏真卿「多寶塔碑」和唐太宗「昭陵六駿」石刻等，時間跨度2000多年。

碑林博物館館藏還包括唐「開成石經」以及柳宗元、王羲之、歐陽詢、懷素、蘇軾、米芾和乃至民國于右任先生的墨寶書碑。站在展廳這幅康熙皇帝玄燁楷書御筆「寧靜致遠」書碑前觀賞，康熙帝筆力蒼勁，越看越喜歡，越看越有寧靜致遠意境。